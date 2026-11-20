Luis Novaresio presentó su novela La vida que importa, en la que aborda las decisiones personales frente a los mandatos sociales

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Luis Novaresio presentó La vida que importa, su segunda novela publicada por Planeta, en una entrevista con Infobae a la Tarde. Durante la charla, el periodista y escritor repasó los principales temas de la historia y planteó interrogantes sobre la eutanasia, la monogamia, las relaciones afectivas y las distintas formas de construir una familia.

La novela retoma algunos personajes de su libro anterior, aunque puede leerse de manera independiente. Su punto de partida es una pregunta que atraviesa los conflictos de los protagonistas: “¿Ustedes están viviendo la vida que les importa o están haciendo lo que van pudiendo con la vida?”.

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Novaresio explicó que la historia reúne a un grupo de amigos con posiciones diferentes frente a cuestiones personales, políticas y sociales. Uno de los conflictos centrales gira alrededor de una profesora de Filosofía acusada de haberle entregado una píldora a su marido, que atraviesa una enfermedad terminal.

A partir de esa trama, el autor introduce el debate sobre la eutanasia y el derecho a decidir sobre el final de la propia vida. “La pregunta es: ‘Che, ¿quién es el dueño de nuestros días? ¿Soy yo? ¿Es el Estado que no me deja?’”, planteó.

El escritor contó que se interesó por el tema a partir de la discusión legislativa en Uruguay y de distintas producciones audiovisuales que abordaron la muerte asistida. En ese contexto, mencionó que en la Argentina existen iniciativas parlamentarias vinculadas con la cuestión.

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La investigación para el libro también lo llevó a indagar en la circulación de medicamentos utilizados para provocar la muerte. “Yo descubrí que no es tan difícil en la Capital Federal, en el mercado negro, conseguir la píldora del día final”, afirmó. Y agregó: “Como siempre, lo prohibido genera un mercado negro muy caro”.

Novaresio planteó que la monogamia constituye una convención social originada en motivos económicos y no una regla válida para todas las parejas (Infobae en Vivo)

Luis Novaresio cuestionó los mandatos sobre las relaciones de pareja

Otro de los ejes de La vida que importa es la monogamia y la manera en que las personas establecen acuerdos dentro de sus relaciones. Consultado sobre el tema, Novaresio sostuvo que la exclusividad sexual no es una condición natural de todos los vínculos, sino una construcción social.

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“Claramente es una convención y es una imposición por montones de motivos económicos”, afirmó durante la entrevista.

Sin embargo, aclaró que su cuestionamiento no implica desestimar a quienes eligen mantener relaciones monógamas. “Banco a los monógamos, banco a los que nos podemos sentar y decir: ‘Che, a mí me rompe esto’”, explicó.

En esa línea, también cuestionó que la no monogamia se presente como una alternativa necesariamente superadora. “Ahora hay como una corriente progresista de que la monogamia debe ser abolida. Pará un poco. Si la están pasando bien”, señaló.

Para el periodista, no existe un único modelo válido para organizar la vida afectiva. Al ser consultado sobre lo que aprendió al conversar con parejas no monogámicas durante el proceso de escritura, respondió: “Hay tantos vínculos como vinculantes posibles hay en el planeta”.

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Como ejemplo, recordó una frase que escuchó de la abuela de un amigo: “Cada olla tiene su tapa”. La utilizó para explicar que algunas relaciones pueden resultar difíciles de comprender desde afuera y, sin embargo, funcionar para quienes las integran.

La novela también aborda las nuevas configuraciones familiares y las dificultades que aparecen cuando los vínculos afectivos no tienen un reconocimiento jurídico equivalente. Novaresio compartió su propia experiencia a partir de la familia que conformó con su marido, Braulio, y la hija que este tuvo con una amiga.

“Yo estoy casado con un señor que a su vez tuvo una hija con su amiga y que forma parte de mi familia”, relató. Al referirse a Virginia, explicó que, aunque existe una relación familiar en la práctica, no hay un vínculo legal que la reconozca.

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“Jurídicamente, ¿qué vínculo me une? Yo soy el padrastro de Vera y el esposo de Braulio. ¿Qué vínculo tengo con Virginia? Cero. No somos nada”, expresó.

La trama del libro introduce el debate sobre la eutanasia mediante la historia de una mujer acusada de facilitar el fin de la vida de su esposo (Infobae en Vivo)

El periodista señaló así la distancia entre las relaciones que se construyen en la vida cotidiana y las categorías contempladas por la legislación. También se refirió a la maternidad subrogada y a las distintas formas de organización familiar que aparecen en la sociedad.

El deseo y los límites de las decisiones personales

Durante la conversación, Novaresio también reflexionó sobre la relación entre los deseos individuales y las decisiones que se toman por costumbre, comodidad o presión social.

“El deseo nunca se alcanza, porque una vez alcanzado deja de ser deseado”, sostuvo. En ese sentido, explicó que la pregunta que propone la novela no busca impulsar cambios drásticos, sino abrir un espacio para revisar las propias elecciones.

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“Tampoco es para que alguien se torture y diga: ‘Estoy viviendo una...’. Se divorcia, deja el trabajo, se va del país”, aclaró.

Para el autor, se trata de reconocer cuánto influyen los mandatos y los temores en la construcción de los proyectos personales. “La interpelación que intenta la novela es: ‘Che, vos cada tanto te estás preguntando si estás haciendo lo que de verdad deseás o por comodidad, por mandato, por miedo’”, explicó.

La discusión también incluyó el papel del Estado frente a las decisiones individuales. Novaresio defendió la intervención estatal, aunque distinguió esa función de la imposición de conductas personales.

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“El Estado no está para hacernos buenos”, afirmó. Y agregó: “Creo en el Estado, creo en la intervención activa del Estado”.

Según su planteo, el objetivo debe ser establecer reglas de convivencia y garantizar condiciones de igualdad para la sociedad, sin pretender determinar cómo deben vivir las personas.

El autor señaló el desfasaje legal que enfrentan las nuevas configuraciones familiares a partir de su propia experiencia de parentesco (Infobae en Vivo)

La entrevista a Tito Esperanza y el presente profesional de Novaresio

En otro tramo del programa, el periodista habló de la entrevista que realizó a Tito Esperanza para su ciclo La vida después. Contó que le costó convencerlo para participar, pero se mostró satisfecho con la repercusión del encuentro.

Novaresio recordó la popularidad que alcanzaron Esperanza y su pareja, Marcela Villagra, durante sus apariciones en los programas de Marcelo Tinelli. “No podían caminar por la calle, literal”, describió.

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Al comparar aquella exposición con la actualidad, señaló que el fenómeno se produjo en una etapa de la televisión con audiencias mucho menos fragmentadas. También destacó la influencia de Tinelli en la historia de la pantalla argentina: “Tinelli es un antes y un después en la televisión, en la conducción”.

Hacia el final, Novaresio hizo un balance de su recorrido profesional y reconoció que no había imaginado alcanzar el presente que atraviesa. “Yo no imaginaba tanta generosidad de la vida conmigo. Ha sido muy generosa”, expresó.

El periodista atribuyó parte de ese recorrido al esfuerzo personal y a las oportunidades que supo aprovechar. “Me aferré a la suerte y la laburé como un condenado”, resumió.

Sobre su momento actual, aseguró que siente que está cerca de la vida que quiere construir: “Estoy transitando la vida bastante aproximado a lo que deseo”.

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