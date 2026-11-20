El Museo de Arte Español Enrique Larreta publicó su primer catálogo exhaustivo de 240 páginas financiado por el programa Mecenazgo Cultural.

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El Museo de Arte Español Enrique Larreta acaba de publicar su primer catálogo exhaustivo de obras destacadas, una edición ilustrada de 240 páginas que documenta por primera vez la totalidad de su acervo —pinturas, esculturas, retablos, artes decorativas, indumentaria y libros— con fotografías profesionales y textos críticos. El volumen, financiado a través del programa Mecenazgo Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Banco Supervielle, llega después de más de seis décadas de vida institucional y salda una deuda que el museo tenía con la historia del arte.

“Buenos Aires guarda secretos inimaginables”, escribió Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en la presentación del libro. “Tras los muros de su increíble arquitectura se ocultan muchas veces tesoros desconocidos. Cuántas veces pasamos frente a una fachada sin saber que allí se alberga parte de nuestra historia y nuestra identidad.” Para Ricardes, el catálogo representa algo más que un registro: “El patrimonio solo tiene sentido si el público lo conoce y se lo apropia”. Y agrega que esta publicación “conjuga sesenta años dedicados al arte y la cultura españolas, representando no solo belleza sino la reafirmación de lazos históricos entre dos países profundamente ligados”.

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Una talla en madera policromada de la primera mitad del siglo XV, atribuida a un autor anónimo catalán, representa a Cristo crucificado y forma parte del acervo del Museo Larreta.

La ministra también reformuló la misión del museo contemporáneo: “El museo del siglo XXI ya no es un espacio receptivo que alberga colecciones sino uno que dialoga, construye narrativa y sale al encuentro de su público.”

El catálogo cierra una “cuenta pendiente” con la historia del museo

Delfina Helguera, directora del museo, fue la editora del proyecto. Según explicó, la publicación cubre tanto las obras que se exhiben actualmente como piezas valiosas que permanecen en reserva. “Intentamos, y lo logramos, mostrar todo lo que está exhibido, más todo lo que no está exhibido, que vale la pena contar y mostrar en fotos”, dijo. El volumen también incluye contexto sobre la colección, el perfil del coleccionista, la historia de la casa y su conversión en museo.

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Delfina Helguera, directora del Museo Larreta.

Para Helguera, era una cuenta pendiente: “Todos los museos de Europa y de Estados Unidos tienen catálogos de distintos tipos de sus colecciones”. El trabajo reunió a los equipos de investigación, conservación, registro, fotografía, diseño y producción editorial. La dirección de contenidos y edición estuvo a cargo de Patricia Nobilia y Ricardo Valerga.

Una colección que nació de una novela y de un viaje de bodas

La historia del acervo comienza en 1900, cuando el joven Enrique Larreta se casó con Josefina Anchorena Castellanos, heredera de una de las familias más aristocráticas de Buenos Aires. Al año siguiente, la pareja partió en viaje de bodas por Europa. El trayecto incluía Italia, Alemania, Suiza, Francia y España, pero fue este último país el que cambió todo.

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Larreta llegó a la península ibérica en 1902 y la recorrió de norte a sur llevando un registro metódico de sus impresiones en libretas de apuntes. Ávila lo deslumbró. Según el catálogo, fue su “golpe mágico”: el momento axial de su vida, de máxima inspiración literaria y de plena identificación espiritual. La Alhambra de Granada lo marcó de otra manera. Según sus propias palabras, la visitó cada día durante su estancia en la ciudad. Las primeras piezas de su colección fueron, por propia confesión, dos espadas y un bargueño: “Contemplándolas, me di más de una vez a soñar.”

La escultura de la escuela castellana del siglo XVII representa la Lamentación sobre Cristo muerto en madera tallada y policromada perteneciente a la colección del Museo Larreta.

Ese viaje gestó simultáneamente su colección y su novela: La gloria de Don Ramiro. Una vida en tiempos de Felipe II, publicada en Madrid en 1908, considerada la mejor novela del modernismo hispanoamericano. Rubén Darío la describió con exactitud: “Se ha impregnado [Larreta] del espíritu de Ávila y Toledo, que queda y persiste el mismo a través de las centurias. Ha consultado libros, códices. Se ha trasladado a la época de su fabulación, como si fuese dueño de la wellsiana máquina de explorar el tiempo.”

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Una casa que era la escenografía de la novela

Larreta concibió su residencia del barrio de Belgrano como una prolongación tridimensional de su ficción. Las pinturas, esculturas, mobiliario y textiles que reunió no formaban una colección convencional: eran la materialización de los escenarios de La gloria de Don Ramiro. El investigador Fernando Luis Martínez Nespral, del Instituto de Arte Americano de la Universidad de Buenos Aires, lo explica en el catálogo: las obras fueron seleccionadas para representar la España del siglo XVI, con sus cruces entre el Renacimiento, el Gótico tardío y el arte hispanoárabe.

Varias piezas aluden directamente a pasajes de la novela. La más elocuente es la ventana toledana del siglo XVI que instaló junto a la puerta principal: representa el espacio donde el joven Ramiro, aún adolescente y melancólico, pasaba largas horas sentado sobre los “poyos” de piedra. La casa replica en su fachada la blancura de las casas andaluzas; el interior evoca un palacio castellano del Renacimiento. El jardín, diseñado siguiendo la tradición coránica: senderos en cruz que parten de una fuente central, en alusión al paraíso islámico del que brotan cuatro ríos. “Vea esa perspectiva. Es un trozo de la Alhambra”, decía el propio Larreta.

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Un torero salta con una pértiga sobre un toro en una estampa de la serie La Tauromaquia creada por Francisco de Goya, perteneciente a la colección del Museo Larreta.

La casa también habla de su tiempo. Martínez Nespral señala que, en la Argentina de comienzos del siglo XX, recuperar las raíces españolas era una forma de afirmación identitaria frente a la oleada inmigratoria. Entre 1869 y 1960, la población argentina pasó de dos a veinte millones de habitantes. Las élites criollas respondieron renovando su interés por lo colonial y lo hispánico. Larreta integró esa corriente junto a escritores como Juan Manuel Gálvez y Ricardo Rojas, cuya casa también se convirtió en museo.

Las joyas del catálogo: retablo medieval, pinturas del siglo XVI y trajes de Evita

El catálogo organiza la colección en seis secciones: retablos, esculturas, pinturas y grabados, artes decorativas, indumentaria y libros. Entre las piezas de mayor valor histórico se destaca el Retablo en Honor a Santa Ana, un ejemplo del gótico tardío concluido en 1503 por el Maestro de Sinovas para la iglesia de San Nicolás de Bari, en Aranda del Duero, provincia de Burgos. La inscripción en caracteres góticos de su predela aún conserva el nombre del cura y el mayordomo que lo encargaron. Larreta lo adquirió en el anticuario Demotte, en París, mientras se desempeñaba como ministro plenipotenciario entre 1910 y 1916. Desde 1918 presidió el oratorio de su residencia de Belgrano.

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El Retablo en honor a Santa Ana, creado en Burgos en 1503 por el Maestro de Sinovas, presenta escenas religiosas al temple sobre tabla dentro de una estructura de madera dorada.

Entre las pinturas se distingue la Adoración de los Reyes Magos, de Juan Correa de Vivar (c. 1550); el retrato de Juana de Austria pintado por Alonso Sánchez Coello (c. 1557) y una serie de batallas de Alejandro Farnesio en Flandes que colgaba en el comedor de la casa. En escultura sobresale La Sagrada Familia, altorrelieve en madera de Sebastián Ducete (c. 1600), y la talla de San Marcos de Alonso González Berruguete.

Una de las incorporaciones más inesperadas del acervo son los cincuenta trajes regionales españoles obsequiados a Eva Duarte de Perón durante su visita a España en 1947, la llamada “Gira del Arco Iris”. Ingresaron al museo en 1967 y conforman la serie de trajes regionales españoles más completa fuera de España.

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La sección de indumentaria preserva cincuenta trajes regionales españoles obsequiados a Eva Duarte de Perón durante su gira de 1947.

También figura en la sección de indumentaria un conjunto de trajes de escena de la bailarina Antonia Mercé (1890-1936), conocida como “La Argentina”.

Un archivo que guarda los manuscritos de “Don Ramiro”

La sección de libros y documentos del catálogo revela el peso de la biblioteca de Larreta. En 2008, al cumplirse el centenario de la publicación de la novela, los herederos del escritor donaron al museo la parte más personal de su archivo: manuscritos, correspondencia y libros de consulta. Entre ellos, cuadernos atiborrados de tachaduras y enmiendas que documentan casi un lustro de trabajo. “En ninguna otra de sus creaciones Larreta puso tanto celo, tal frenesí creativo, tal afán de perfección”, señala el bibliotecario Ricardo Valerga en el catálogo.

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Entre los volúmenes conservados hay objetos de sortilegio literario: el Libro de la vanidad del mundo, de Diego de Estella —que en la novela obliga a leer al joven Ramiro su maestro, el terrible canónigo Vargas Orozco— y la Orden que comunmente se guarda en el Santo Oficio de la Inquisición, de Pablo García, que bien pudo utilizarse en el proceso ficticio contra la morisca Aixa, amante de Ramiro. También se conservan cartas de Edith Wharton y de Natalie Clifford Barney, la amazona de Remy de Gourmont, entre la correspondencia parisina del escritor.

Manuel Mujica Lainez, vecino y discípulo de Larreta, dejó la frase que el catálogo retoma como epitafio justo: la casa “guarda a Larreta para siempre, como un espejo embrujado”.

El museo que nació de una negativa

La conversión de la residencia en institución pública tiene su propia historia. Según relata el catálogo a partir de un testimonio del nieto del escritor, Pablo Larreta, Enrique Larreta le dijo a su hijo Agustín pocos días antes de morir: “No es conveniente hacer con esta casa un museo.” La familia entendió el mensaje al revés. Era una forma de dar una orden por la negativa.

Un bargueño español de los siglos XVI y XVII con pie de puente integra la colección histórica del Museo de Arte Español Enrique Larreta.

Tras el fallecimiento de Larreta, el 6 de julio de 1961, el Concejo Deliberante de Buenos Aires adquirió la propiedad y los herederos —Josefina Larreta de Zuberbühler, Agustín y Fernando Larreta Anchorena— donaron la mayor parte de la colección. El Museo de Arte Español Enrique Larreta abrió sus puertas el 12 de octubre de 1962, durante la intendencia del arquitecto Alberto Prebisch. Su primera directora fue la arquitecta Isabel Padilla y de Borbón, nacida en Madrid y nieta de reyes, que condujo la institución durante 27 años.

El acervo siguió creciendo. En 1977, el museo incorporó más de 30 piezas provenientes del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, entre ellas retratos de los Archiduques Rodolfo y Ernesto de Austria, del taller de Alonso Sánchez Coello, y varias tallas del siglo XVI. En 2017 se completó una renovación integral con nuevo sistema de iluminación, restauración de pisos y rehabilitación del jardín andaluz.

Este catálogo, el primero que exhibe con fotografías de alta calidad y análisis crítico la totalidad de las colecciones, es la síntesis de ese proceso acumulativo. “Una publicación que busca reflejar la calidad y la diversidad de un acervo excepcional”, señaló Helguera.