Edmond Rostand, dramaturgo y poeta francés: “Es en la oscuridad cuando es hermoso creer en la luz” (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A lo largo de la historia de la literatura, pocas frases lograron condensar con tanta precisión el valor de la resistencia espiritual como aquel verso escrito por Edmond Rostand en los albores del siglo XX: “Es en la oscuridad cuando es hermoso creer en la luz” (“C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière !”, en el original francés). Lejos de ser un mero consuelo romántico o una consigna ingenua, la sentencia funciona como el corazón filosófico de Chantecler (1910), una pieza teatral muy singular.

En cuatro actos y en verso, todos los personajes son animales de corral y del bosque. En ella, el autor de Cyrano de Bergerac (1897) abandonó el drama histórico de capa y espada para construir una alegoría mordaz sobre el arte, la sociedad moderna y la dignidad de sostener una convicción cuando todo alrededor parece desmentirla. Pero la potencia de la frase radica en su paradoja moral. Creer en la luz al mediodía es fácil, el verdadero acto de coraje intelectual y poético ocurre en plena noche.

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En el Acto II de Chantecler, el gallo protagonista pronuncia estas palabras frente a una faisana escéptica y un entorno dominado por aves nocturnas —búhos, lechuzas y murciélagos— que odian el día y conspiran para destruir su fe. Para Rostand, la oscuridad representa tanto la incertidumbre histórica como el desencanto de una época fascinada por el cálculo frío y la burla. Frente a esa mirada cínica, el verso propone una ética de la esperanza activa: la belleza de una causa no depende de su éxito inmediato.

Cuando Rostand estrenó Chantecler en el Théâtre de la Porte Saint-Martin de París, el 7 de febrero de 1910, Francia vivía el esplendor aparentemente interminable de la Belle Époque. Sin embargo, debajo del brillo de los bulevares, los cafés literarios y los avances tecnológicos, Europa comenzaba a incubar las tensiones políticas y los nacionalismos que apenas cuatro años después desembocarían en la Primera Guerra Mundial. En el terreno cultural, el naturalismo y el escepticismo irónico marcaban el pulso de la escena.

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"Chantecler" de Edmond Rostand (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rostand, que ya había sorprendido al mundo al resucitar el teatro poético en pleno auge del realismo, decidió redoblar la apuesta. Trabajó durante casi una década en Chantecler, retirado en su villa de Arnaga, en el País Vasco francés, obsesionado con crear una obra total donde la naturaleza, la sátira social y la poesía dialogaran en escena. Si Cyrano de Bergerac había sido el triunfo de la juventud y el heroísmo individual, Chantecler es la obra de la madurez, mucho más introspectiva y filosófica.

La genialidad dramática de la obra alcanza su punto más alto hacia el final, cuando el protagonista descubre una verdad dolorosa: el sol sale igual aunque él no cante. Lejos de rendirse ante ese golpe a su orgullo, Chantecler comprende que su deber no es ser el dueño del amanecer, sino seguir cantando para anunciarlo, despertar a los demás y mantener viva la promesa del día. Así, la obra transforma una ilusión ingenua en una vocación madura y desinteresada. ¿Es el testamento espiritual de Edmond Rostand?

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A lo largo de su carrera —desde su primer libro de versos, Las musardises (1890), pasando por La princesa lejana (1895) y El aguilucho (1900)—, el dramaturgo francés defendió siempre la misma idea: la realidad sin sueño es insuficiente, y el ser humano alcanza su mayor estatura cuando apuesta por lo noble, aunque parezca inútil. Más de un siglo después, el verso sigue resonando: los tiempos oscuros no son una excusa para apagar la mirada, sino el escenario exacto donde más vale la pena sostenerla encendida.

"Cyrano de Bergerac", en una interpretación argentina a cargo del asctor Gabriel Goity

¿Quién fue Edmond Rostand?

Edmond Rostand nació el 1 de abril de 1868 en Marsella, en el seno de una familia culta y acomodada de la burguesía francesa. Tras estudiar Derecho en París, abandonó rápidamente la abogacía para dedicarse a la poesía y el teatro, debutando con el poemario Las musardises (1890) y alcanzando sus primeros éxitos escénicos con Los novelescos (1894) y La princesa lejana (1895), escrita especialmente para la célebre actriz Sarah Bernhardt. Su consagración llegó con Cyrano de Bergerac.

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Fue en diciembre de 1897 que se estrenó esyta singular obra: una comedia heroica en verso que se convirtió en un fenómeno sin precedentes del teatro francés. En 1901 fue elegido miembro de la Academia Francesa, convirtiéndose en el escritor más joven en ingresar hasta ese momento a la prestigiosa institución. Aquejado por problemas de salud, se retiró al sur de Francia, donde escribió dramas históricos y poéticos como El aguilucho (1900) y la célebre fábula teatral Chantecler (1910).

Durante la Primera Guerra Mundial, puso su pluma al servicio de la resistencia moral. Convencido de que la palabra podía sostener el espíritu en medio de la tragedia, colaboró con crónicas y poemas patrióticos, visitando incluso el frente para acompañar a los soldados. Sin embargo, aquel esfuerzo terminó por minar su ya frágil salud: apenas unas semanas después de firmada la paz, falleció en París el 2 de diciembre de 1918, a los cincuenta años, víctima de la implacable pandemia de gripe española.

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