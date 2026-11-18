Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

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En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

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La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

El próximo 29 de noviembre se celebran elecciones generales en España y, por ello, se ofrecen las siguientes claves de redacción para las noticias relacionadas.

El guion que aparece en esta sigla entre la cifra y la letra es opcional, si bien cada vez se usa menos , por lo que son válidas las opciones 29N y 29-N .

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Lo apropiado es emplear un ordinal ( decimoséptimas ), y no un fraccionario ( diecisieteavas ), para señalar el orden que ocupan los próximos comicios en la relación de elecciones generales. La grafía preferible y mayoritaria de este ordinal es en una palabra ( decimoséptimas ) aunque es posible usar la opción décimas séptimas , cuyos dos elementos concuerdan en género y número con el sustantivo.

De forma abreviada, son válidas las construcciones XVII elecciones y 17. as elecciones (no 17 elecciones ni 17 as elecciones ).

La expresión cabeza de lista hace el plural regular en el sustantivo cabeza , por lo que no es apropiado dejar la expresión invariable: los cabezas de lista . Se recuerda que es común en cuanto al género ( las cabezas de lista ).

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En cambio, cara a cara permanece invariable en plural y , al ser una expresión asentada, no requiere comillas ni cursiva: los cara a cara .

Pueden usarse las preposiciones a y entre con debate para señalar entre cuántas personas se entabla este: debate a cuatro , debate entre cuatro .

En referencia a lo anterior y a lo posterior a las elecciones, los adjetivos preelectoral y poselectoral se escriben en una sola palabra, sin guion intermedio. En el último caso, también es válida la forma postelectoral , aunque se recomienda usar la variante sin t en el prefijo .

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El método aplicado para la asignación de escaños en el Congreso se conoce como ley D’Hondt , sistema D’Hondt o regla D’Hondt , en todos los casos con un apóstrofo entre la preposición y el apellido. Al citarse sin el nombre de pila, lo adecuado es escribir la d con mayúscula . Si se cita el nombre completo, sí es apropiada la minúscula: «El sistema lo ideó Victor d’Hondt».

Los nombres de instituciones, organismos, etc., se escriben con mayúscula inicial en sustantivos y adjetivos ( la Junta Electoral Central , la Junta Electoral Provincial ). Cuando se usan de manera genérica o en plural, lo indicado es optar por la minúscula («Respondieron las correspondientes juntas electorales provinciales»).

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Se escriben con minúscula los nombres de los distintos cargos que intervienen en el proceso electoral o se relacionan con él: presidente de mesa , vocal , interventor , apoderado , diputado , senador … El mismo tratamiento le corresponde a ley electoral , pues no es el nombre oficial de la ley que rige este proceso, y a expresiones como acta de constitución de la mesa electoral , acta de escrutinio … Se recuerda que acta es un sustantivo femenino que, por empezar por el sonido de /a/ tónica, se usa con el artículo el .

El término recuento es una alternativa válida a la palabra escrutinio para aludir al proceso que se lleva a cabo para comprobar cuántos votos ha recibido cada candidatura en unas elecciones. También se usan y son adecuadas otras opciones como cómputo y conteo .

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El italianismo sorpasso se puede sustituir por opciones como sobrepaso , adelantamiento o superación , según el caso; también es posible adaptarlo como sorpaso . Para el verbo, cabe usar adelantar , superar , sobrepasar o sorpasar .

En alusión a este lugar, lo indicado es usar el artículo (en minúscula) ante el nombre: la Moncloa .

Los vocablos bipartito , tripartito , tetrapartito (o cuatripartito / cuadripartito ), pentapartito , etc. , son válidos, como adjetivos y como sustantivos, para referirse a un Gobierno, pacto… formado por dos, tres, cuatro y cinco partidos políticos, respectivamente. Esto mismo es aplicable a los sustantivos bipartidismo , tripartidismo , tetrapartidismo (también cuatripartidismo o cuadripartidismo ), pentapartidismo. ., pertenecientes a la misma familia léxica y que se usan para aludir al sistema basado en dos, tres, cuatro o cinco grandes fuerzas políticas.

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Cuando se usa el símbolo del porcentaje, lo adecuado es dejar un espacio entre él y la cifra: el 100 % escrutado , un 70 % de participación , el 30 % de los votos …

¿Cuál es el papel de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.