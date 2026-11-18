Flavia Pittella recomendó tres obras fundamentales de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza en Infobae A las Nueve

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La escritora mexicana Cristina Rivera Garza convirtió archivos, testimonios y recuerdos familiares en el centro de una obra que indaga en la memoria, la violencia y las formas de reparación. En una nueva columna para Infobae A las Nueve, Flavia Pittella recomendó tres de sus libros y repasó el modo en que la autora articula investigación histórica, crónica, ensayo y ficción.

Pittella describió a Rivera Garza como una historiadora de formación que desarrolla su carrera académica en Estados Unidos, donde dirige el Doctorado en Escritura Creativa de la Universidad de Houston. Según señaló, sus libros se construyen con documentos, lecturas y conversaciones, una acumulación de materiales que evita las fronteras rígidas entre géneros literarios.

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La columnista planteó que esa escritura recupera relatos de personas que no pudieron narrar sus propias experiencias. A la vez, distinguió la tarea literaria de la judicial: los libros pueden conservar una memoria y reconstruir contextos, pero no reemplazan la determinación de responsabilidades en los tribunales.

Cristina Rivera Garza combina su formación como historiadora con la dirección del Doctorado en Escritura Creativa en la Universidad de Houston FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Rivera Garza revisa el trabajo menos conocido de Juan Rulfo

En Había mucha neblina o humo o no sé qué, Rivera Garza se aparta de la imagen de Juan Rulfo circunscrita a su lugar como autor de Pedro Páramo. El libro examina su trayectoria laboral en empresas estatales mexicanas y los desplazamientos que realizó por territorios atravesados por obras de infraestructura.

Pittella explicó que Rulfo recorrió zonas donde se levantaban autopistas y represas y registró esos cambios con su cámara. La investigación toma como referencia su dificultad para compatibilizar el empleo con la escritura y propone mirar su producción literaria junto con sus fotografías, trabajos y recorridos.

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La Fundación Juan Rulfo cuestionó la perspectiva del libro, de acuerdo con la columnista, al considerar que la obra se aleja de la figura centrada exclusivamente en el escritor. Pittella vinculó esa discusión con Los muertos indóciles, un ensayo en el que Rivera Garza desarrolla una concepción de la escritura ligada a los textos, imágenes, archivos y voces que rodean a cada autor.

El libro Había mucha neblina o humo o no sé qué indaga en la faceta de Juan Rulfo como empleado estatal y fotógrafo de obras públicas

Autobiografía del algodón y el derrumbe de una región mexicana

Pittella incluyó Autobiografía del algodón entre los títulos destacados de Rivera Garza. La obra reconstruye el auge y la caída de la producción algodonera en el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos, a partir de la historia regional y de la experiencia de la familia de la escritora.

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Los abuelos de Rivera Garza vivieron en la zona durante la expansión de esa actividad. El libro incorpora además las consecuencias que dejó su retroceso entre trabajadores y localidades que perdieron población y recursos. La columnista asoció esos pueblos con Comala, el escenario deshabitado de Pedro Páramo.

El recorrido también se enlaza con la obra de José Revueltas, quien participó como representante del Partido Comunista en movilizaciones de obreros algodoneros durante la década de 1930. De esa experiencia surgieron Los muros del agua y El luto humano; Pittella indicó que parte de la crítica ha señalado una influencia de la primera en la novela de Rulfo.

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A través de un recurso que atribuye voz al algodón, Rivera Garza aborda la explotación de la tierra, la pobreza y la violencia social ligadas a ese ciclo productivo. El libro integra la historia económica del territorio con los efectos del abandono sobre sus comunidades.

La investigación histórica vincula las protestas de obreros algodoneros en la década de 1930 con la militancia y la literatura de José Revueltas (Cultura Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León)

El invencible verano de Liliana recupera la vida de una joven asesinada

El tercer libro recomendado fue El invencible verano de Liliana, dedicado a Liliana Rivera Garza, hermana de la autora. La joven estudiaba arquitectura y tenía 20 años cuando fue asesinada por su novio en México durante la década de 1990, según el relato de Pittella.

La columnista señaló que el entorno de Liliana identificó al hombre como responsable del crimen y que él huyó del país. La investigación reunida por Rivera Garza para el libro sostiene que murió ahogado en California en 2020, bajo otra identidad. Pese a ello, la causa judicial permanece abierta.

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Para reconstruir la historia, la autora consultó el expediente judicial, revisó dos cajas con cartas y documentos de su hermana y entrevistó a amistades y personas cercanas. El resultado desplaza el foco del hecho policial para recuperar los vínculos, proyectos y vida cotidiana de Liliana.

Cristina Rivera Garza obtuvo el Premio Pulitzer en 2024 por la edición en inglés de la obra dedicada a su hermana Liliana (El Colegio Nacional)

Pittella recordó que en los años 90 el asesinato fue encuadrado como crimen pasional, una categoría entonces frecuente en México. La columna lo ubica como un femicidio previo a la difusión extendida de ese término y remarca que la investigación literaria no sustituye el proceso judicial.

Rivera Garza recibió el Premio Pulitzer en 2024 por la versión en inglés de El invencible verano de Liliana. Para Pittella, la permanencia de las cartas, los testimonios y los documentos en el libro sostiene una memoria que impide que la historia de Liliana quede reducida al expediente.

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