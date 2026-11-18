La violinista y cantante española Violeta Diez se presenta este miércoles en el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), con la participación especial de Ernesto Jodos (Foto: Chaotic Alice)

Guardar

La violinista y cantante española Violeta Diez, al frente del Violeta Veinte Trío, se presenta por primera vez a la Argentina para dar inicio a una gira sudamericana que atravesará seis ciudades de cuatro países. El show se concreta este miércoles a las 19 en el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), Paraná 1159, con la participación especial del pianista porteño Ernesto Jodos como músico invitado. La entrada es libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada hasta completar la capacidad del espacio.

Violeta Veinte Trío propone un lenguaje musical que enlaza el jazz contemporáneo, el indie-rock, la canción de autor y el folklore peninsular. El punto de partida es una memoria sonora ligada a la tradición oral de tierra natal, Castilla: el trío recupera melodías, ritmos y formas tradicionales para transformarlos en composiciones originales, abiertas a la improvisación y la construcción colectiva en tiempo real. Acompañan a Violeta Diez, Leire Corpas Orozco en guitarra y voz, y Javier Moreno Sánchez en contrabajo. La incorporación de Jodos al piano en las fechas argentinas suma nuevas posibilidades al proyecto y propicia un diálogo entre las escenas musicales española y latinoamericana.

PUBLICIDAD

Pianista, compositor y pedagogo, Ernesto Jodos es una de las figuras centrales del jazz contemporáneo en América Latina. Con una extensa discografía y múltiples reconocimientos, acompañará al trío también el jueves 19 en el Centro Cultural Parque de España de Rosario y el viernes 20 en el Festival Internacional de Jazz de Córdoba, con el apoyo del Centro Cultural de España en Córdoba (CCEC).

La guitarrista y cantante Leire Corpas Orozco y el contrabajista Javier Moreno Sánchez acompañan a Violeta Diez en el conjunto.

La gira continúa en Chile, Uruguay y Paraguay

Tras las fechas argentinas, Violeta Veinte Trío recorrerá otros países sudamericanos. El sábado 21 actuará en el marco del ETM 2026 en Santiago de Chile; el lunes 23 y martes se presentará en el Centro Cultural de España en Montevideo; y del jueves 26 al sábado 28 de noviembre cerrará la gira en el Centro Cultural de España Juan de Salazar, en Asunción. La gira se realiza en el marco de Excenario, la plataforma digital de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

PUBLICIDAD

Violeta Diez se formó en violín clásico en el Conservatorio Profesional de Segovia y se graduó en Interpretación de Violín Jazz en la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), donde profundizó en el género junto a Joan Monné y Oriol Saña, y desarrolló su faceta vocal con Carme Canela. Tiene también estudios en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá de Henares. A lo largo de su carrera ha colaborado con figuras como Fetén Fetén, Fito Páez, Javier Ruibal, Israel Fernández, Las Migas y Sheila Blanco. Como compositora y arreglista ha firmado obras para proyectos musicales y audiovisuales, y ha trabajado con productores como Juanma Latorre y Pablo Cebrián. Su álbum Alorí ya está disponible en plataformas digitales.

Uno de sus acompañantes, Javier Moreno Sánchez es uno de los músicos con mayor proyección internacional del trío. Se formó en la New York University, donde obtuvo el Máster en Jazz Performance y Composición, y en el Royal Conservatory de La Haya. A lo largo de su carrera ha compartido escenario con figuras como Gerald Cleaver, Tim Berne, Dino Saluzzi, Craig Taborn, Carmen Linares y Arcángel. Cuenta con siete discos como líder y actualmente combina su actividad artística con la docencia en la Escuela de Música Creativa de Madrid, donde imparte contrabajo, composición y ensamble de jazz de vanguardia.

PUBLICIDAD