Samuel Fischer fundó la editorial S. Fischer Verlag en Berlín en 1886 y promovió las obras teatrales de Henrik Ibsen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tenía 27 años y una valija cuando bajó del tren en Berlín. Samuel Fischer había nacido en 1859 en Liptószentmiklós, una ciudad pequeña del norte de Hungría, y había cruzado Europa con una sola idea fija: publicar libros que valieran la pena. Noventa años después de su muerte, sus herederos le exigieron a Sotheby’s que retirara de subasta Castaños en flor, un Van Gogh de 180 millones de dólares que, dijeron, vendieron bajo la presión del nazismo. El martes llegaron a un acuerdo con la familia Blaquier-Arrieta, los actuales propietarios, horas antes de que la obra salga a remate en Nueva York.

Samuel Fischer nació el 24 de diciembre de 1859 en Liptószentmiklós, una ciudad del norte de Hungría —hoy Liptovský Mikuláš, en Eslovaquia—. Se formó como librero en Viena y a comienzos de los años ochenta cruzó hacia Berlín, donde entró a trabajar con el editor Hugo Steinitz. En 1886, con 27 años, abrió su propio sello en la calle Mohrenstraße. No tenía gran capital ni red de contactos; tenía olfato.

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Los primeros años mezcló horarios de trenes con literatura extranjera: Dostoievski, Zola, Ibsen. Con Ibsen dio en el blanco. Las obras del noruego necesitaban un teatro que las pudiera montar sin pasar por la censura imperial, así que Fischer cofundó la Freie Bühne —Escenario Libre— con el director Otto Brahm. La jugada funcionó: el sello se instaló en el centro de la vida cultural alemana antes de cumplir una década.

La editorial que publicó a Mann, Hesse y Freud

A partir de los años noventa, el S. Fischer Verlag se convirtió en el hogar de la literatura alemana moderna. Fischer publicó a Thomas Mann, Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Hermann Hesse, Franz Werfel, Alfred Döblin y Sigmund Freud, entre muchos otros. También lanzó Die Neue Rundschau, una revista mensual que se transformó en tribuna del modernismo literario y que el sello publica hasta hoy.

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Los herederos de Samuel Fischer solicitaron a Sotheby's el retiro de la subasta de una pintura de Vincent van Gogh adquirida por el editor en 1909. (REUTERS/Joyce Zhou)

Fischer no era un empresario que administraba autores: era un editor que los buscaba. Ayudó a varias generaciones de escritores jóvenes a encontrar lectores, negoció derechos cuando nadie más lo hacía y construyó un catálogo que a principios del siglo XX no tenía rival en el mundo de habla alemana. En 1909 compró el Van Gogh —Châtaigniers en fleurs, pintado en mayo de 1890, semanas antes de la muerte del artista— y lo colgó en su casa en Berlín-Grunewald. Era parte de una colección que reflejaba el mismo criterio que aplicaba a los libros.

1933: el nazismo llega al sello

Fischer tenía 73 años cuando Adolf Hitler asumió el poder en enero de 1933. Era judío. Su editorial también: varios de sus autores más importantes lo eran, y casi todos los demás eran incómodos para el régimen. Los nazis quemaron libros del catálogo ese mismo año. Las prohibiciones de autores se acumularon. La presión para “arianizar” el sello —transferirlo a manos no judías— fue inmediata.

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Desde 1925, Fischer había incorporado a un médico joven llamado Gottfried Bermann para que aprendiera el oficio y, con el tiempo, tomara la conducción. En 1926, Bermann se casó con Brigitte Fischer, la hija del fundador, y adoptó el apellido compuesto Bermann Fischer. Cuando Samuel murió en octubre de 1934, el sello quedó en manos de su yerno y su hija.

La partición: una editorial en dos pedazos

Gottfried Bermann Fischer intentó mantener el sello funcionando bajo el nazismo. Fue imposible. En 1932 había nombrado editor jefe de Die Neue Rundschau a Peter Suhrkamp, un hombre de confianza que en 1933 pasó también al directorio. Juntos negociaron con el Ministerio de Propaganda del Reich una solución que les permitiera no perderlo todo.

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El acuerdo, cerrado en 1936, fue una partición. Una parte del sello —la que podía publicar autores “no conflictivos” para el régimen— quedaría en Berlín bajo la gestión de Suhrkamp. La otra parte, con los autores que el nazismo perseguía —Thomas Mann, Hofmannsthal, Carl Zuckmayer, Alfred Döblin— se trasladaría a Viena con Bermann Fischer y operaría bajo el nombre Bermann-Fischer Verlag. Para financiar la porción berlinesa, el banquero Philipp Reemtsma y otros dos socios pagaron 200.000 marcos a la viuda de Samuel, Hedwig Fischer.

El editor Gottfried Bermann Fischer era el yerno de su fundador y manejó la editorial en el nazismo

Fue entonces, tres meses después de que la familia partiera hacia Viena, cuando el cuadro de Van Gogh —que había estado en consignación en una galería de Ámsterdam desde 1932 o 1933— fue vendido a una pareja parisina. Los herederos de Fischer dicen hoy que esa venta fue forzada por las pérdidas que el nazismo impuso a la editorial. Sotheby’s dice que su investigación no encontró pruebas de eso.

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Viena, Estocolmo, Nueva York: la editorial en fuga

El respiro en Viena duró menos de dos años. En marzo de 1938, los nazis anexaron Austria. Bermann Fischer y su familia escaparon por horas: cruzaron a Italia, luego a Suiza, y desde allí reconstruyeron el sello en Estocolmo. Tuvieron que dejar atrás la biblioteca privada, el depósito de libros y lo que quedaba de la colección de arte. La Gestapo confiscó todo.

Desde Suecia, el sello funcionó como editorial del exilio. Publicó a Stefan Zweig y Franz Werfel, entre otros. Pero en 1940, la ocupación nazi de Noruega y el avance de la guerra sobre Escandinavia volvieron a mover el tablero: Bermann Fischer fue arrestado por la policía sueca —la presión alemana era intensa— y finalmente logró llegar a Nueva York con su familia por rutas que él mismo describió como “aventureras”. Desde allí continuó dirigiendo el sello de Estocolmo y fundó, junto al editor Fritz Landshoff, la L.B. Fischer Publishing Corporation.

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Mientras tanto, en Berlín, las cosas empeoraron para Peter Suhrkamp. En 1942, el régimen lo obligó a renombrar el sello como Suhrkamp Verlag vorm. S. Fischer (“Suhrkamp Verlag, anteriormente S. Fischer”). El nombre seguía ahí, pero como reliquia del pasado, no como identidad. En abril de 1944, la Gestapo lo arrestó acusado de alta traición. Fue torturado y trasladado al campo de concentración de Sachsenhausen. Lo liberaron en febrero de 1945, semanas antes del fin de la guerra, con la salud destruida. No se recuperaría nunca del todo.

La pelea de posguerra: dos editores, un sello, 48 autores

Cuando Alemania se rindió en mayo de 1945, las ruinas eran materiales y legales. Suhrkamp obtuvo la primera licencia editorial que las autoridades británicas otorgaron en la posguerra —el 8 de octubre de 1945— y comenzó a reconstruir el catálogo. Escribió a Bermann Fischer en Nueva York que esperaba su regreso para entregarle lo que había custodiado durante nueve años.

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Quema de libros durante el nazismo (Wikipedia)

La cooperación inicial se rompió en 1949 y derivó en un litigio de restitución ante los tribunales de desnazificación. En 1950 se llegó a un acuerdo extrajudicial: el sello se dividió de nuevo, esta vez en dos casas independientes. El S. Fischer Verlag quedó en manos de Bermann Fischer y se instaló en Fráncfort. Suhrkamp fundó el Suhrkamp Verlag con su propio nombre.

Los 48 autores del catálogo pudieron elegir. 33 se fueron con Suhrkamp: entre ellos Bertolt Brecht, Hermann Hesse, T.S. Eliot y George Bernard Shaw. Fischer retuvo a Thomas Mann y a otros. Fue el comienzo de la década en que el Suhrkamp Verlag se convertiría en la editorial literaria más influyente de Europa.

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Un sello que sobrevivió al siglo

Gottfried Bermann Fischer dirigió el S. Fischer Verlag hasta 1962, cuando lo vendió al grupo Holtzbrinck. Se retiró en 1972 junto a su esposa Brigitte y murió en 1995 en la Toscana, a los 98 años. En su última entrevista dijo que su vida había tenido dos obligaciones: preservar la editorial según la tradición que su suegro le legó, y proteger a su familia de la destrucción nazi.

El sello que el joven húngaro abrió en la Friedrichstrasse en 1886 sigue publicando desde Fráncfort —con una mudanza anunciada a Berlín para 2027— bajo el nombre que él le dio. En la primavera de 2023, la Biblioteca Nacional Alemana llegó a un acuerdo con los herederos de Gottfried Bermann Fischer para devolver 20 libros de su biblioteca privada que la Gestapo había confiscado en Viena en 1938 y que habían terminado en los fondos de Leipzig. Los volúmenes permanecen accesibles al público, tal como la familia pidió.

El Van Gogh está programado para salir a remate.