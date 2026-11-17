ARCHIVO: El informe de 2026 de Naciones Unidas reveló que el líder de la banda 400 Mawozo revendió armas y municiones a otros grupos haitianos./ (Photo by Giles Clarke/Getty Images)

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El Panel de expertos de Naciones Unidas sobre Haití reveló en diferentes informes que la banda 400 Mawozo adquirió municiones procedentes de reservas nacionales de República Dominicana y que su líder, Lanmo San Jou, actuaba como revendedor de armas y cartuchos para otros grupos haitianos. La conclusión corona cuatro años consecutivos de registros sobre el flujo ilícito de material bélico desde territorio dominicano hacia Haití.

La secuencia de reportes, difundida por Listín Diario, muestra que la cercanía de 400 Mawozo con la frontera facilitó su abastecimiento regular y reforzó su posición dentro de las redes criminales haitianas. El grupo lanzó ofensivas relevantes en el departamento del Centro mientras obtenía armas de fuego y municiones en República Dominicana.

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El primer informe del panel, fechado el 15 de septiembre de 2023, identificó a Belladere, una comunidad haitiana próxima a Elías Piña, como el principal punto de paso en los casos examinados. Por esa zona ingresa desde República Dominicana la mayor parte del comercio formal de bienes destinado a Haití.

Los expertos indicaron entonces que varias bandas, en especial 400 Mawozo por controlar el territorio más cercano a la frontera, utilizaban intermediarios dominicanos para obtener armamento. “En la mayoría de los casos observados por el Panel, el tráfico ilícito se realiza en el paso fronterizo de Belladere”, establecieron los expertos, según consigna Listín Diario.

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ARCHIVO: Los rifles semiautomáticos procedentes de Estados Unidos triplicaron su valor tras ingresar al circuito ilegal dominicano y cruzar la frontera. /(REUTERS/Jean Feguens Regala)

Parte del material había sido comprado originalmente en Estados Unidos antes de llegar al mercado ilegal dominicano. Un rifle semiautomático de 5.56 milímetros, valuado entre USD 500 y USD 700 en territorio estadounidense, podía venderse por USD 2,500 en República Dominicana y alcanzar entre dos y tres veces ese valor en Haití.

La ruta dominicana resultaba menos rentable para los traficantes que las importaciones directas desde Estados Unidos, pero mantenía su atractivo por la disponibilidad de armas y municiones ya incorporadas al circuito ilegal local.

Incautaciones y redes de abastecimiento

Entre noviembre de 2023 y junio de 2024, las autoridades dominicanas incautaron 94 armas de fuego y 571,798 cartuchos en puertos de entrada del país. El 97.8% de ese material procedía de Estados Unidos, mientras que el 2.2% provenía de Europa y el Caribe.

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El informe de 2024 señaló que bandas, civiles y agentes de brigadas de vigilancia de áreas protegidas continuaban comprando ilícitamente armas y municiones procedentes de República Dominicana, pese a las medidas adoptadas por las autoridades para contener el tráfico.

Las investigaciones del panel determinaron que solo una proporción limitada del material era transbordada directamente por República Dominicana hacia usuarios finales en Haití. La mayor parte de las redes haitianas compraba armas y cartuchos que ya circulaban ilegalmente dentro del país vecino.

La mayoría de las redes criminales haitianas adquirió pertrechos que ya circulaban de forma clandestina en territorio dominicano. /(AP Foto/Odelyn Joseph)

El reporte de 2025 advirtió que la demanda de armamento en Haití había impulsado las redes de tráfico en República Dominicana y elevado los precios de las municiones durante los tres años previos en las zonas próximas a la frontera. Las autoridades habían reforzado controles y perseguido a traficantes, pero el abastecimiento persistió.

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Municiones de arsenales dominicanos en manos de bandas

El documento de 2025 detectó dos modalidades principales. La primera consistía en la adquisición de material en el mercado ilegal dominicano por actores no estatales haitianos, habitualmente con la intervención de ciudadanos dominicanos.

Ese circuito incluía armas transferidas ilícitamente desde Estados Unidos y otras desviadas de arsenales nacionales de República Dominicana. La segunda modalidad era el uso del territorio dominicano como vía de tránsito para trasladar directamente desde Estados Unidos hacia Haití material bélico destinado a las bandas.

El informe de 2026 añadió que grupos haitianos, entre ellos 400 Mawozo, habían obtenido municiones pertenecientes a las reservas nacionales del Ejército y de la Policía Nacional de República Dominicana. Lanmo San Jou ocupaba un lugar central en la redistribución de esos suministros hacia otras organizaciones armadas.

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El panel de expertos sobre Haití fue creado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mediante la resolución 2653 de 2022. Presenta un reporte anual que suele hacerse público en septiembre.