El diputado Rashid Mejía propone un diálogo legislativo para recuperar el intercambio comercial con Taiwán. EFE/Archivo

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La posibilidad de recuperar el intercambio comercial con Taiwán vuelve a generar discusión en el Congreso Nacional, luego de que el diputado liberal Rashid Mejía anunciara que buscará abrir un espacio de diálogo legislativo para analizar el tema y promover acciones orientadas a restablecer los vínculos económicos con la isla.

El parlamentario adelantó que solicitará a los integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales reunirse para discutir las implicaciones comerciales que ha tenido para Honduras el cambio de relaciones diplomáticas y económicas con China continental.

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La iniciativa busca que el Poder Legislativo adopte una posición sobre un asunto que, según Mejía, tiene repercusiones directas en sectores productivos que anteriormente encontraban oportunidades de exportación en el mercado taiwanés.

El congresista considera que la relación comercial con Taiwán representaba una alternativa importante para los productores hondureños y sostiene que el país debería revisar las posibilidades de recuperar ese intercambio.

Sus declaraciones colocan nuevamente en el debate la política comercial exterior de Honduras y los resultados económicos que ha dejado la decisión de establecer relaciones diplomáticas con China, una discusión que involucra tanto los intereses de los exportadores como la situación de los comerciantes nacionales.

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Sector camaronero, entre los principales afectados

Uno de los argumentos centrales del diputado para promover un acercamiento comercial con Taiwán es la situación de los productores de camarón de la zona sur, quienes durante años encontraron en ese territorio asiático uno de sus principales destinos de exportación.

La industria camaronera hondureña había desarrollado una relación comercial importante con Taiwán, especialmente para la producción cultivada en los departamentos de Choluteca y Valle. Sin embargo, tras la ruptura de relaciones diplomáticas en marzo de 2023, el sector enfrentó nuevas condiciones para colocar sus productos en ese mercado.

Las exportaciones hondureñas de camarón a Taiwán caen de 22,1 a 3,8 millones de libras.

La pérdida de las condiciones preferenciales de comercio también tuvo consecuencias sobre los costos de exportación. El camarón hondureño debe enfrentar un arancel del 20% para ingresar a Taiwán, luego de quedar sin vigencia el Tratado de Libre Comercio que existía entre ambos países.

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Las cifras comerciales reflejan la reducción de los envíos. Según información publicada por medios hondureños con base en registros del sector acuícola, entre enero y octubre de 2023 Honduras exportó 22,1 millones de libras de camarón a Taiwán, mientras que en el mismo período de 2026 los envíos se redujeron a aproximadamente 3,8 millones de libras.

En contraste, las exportaciones hacia China continental apenas alcanzaron 147.003 libras hasta octubre de 2026, según los mismos datos.

Cuestionamientos al comercio con China

Además de la situación de los exportadores, el diputado liberal expresó preocupación por las condiciones en que se desarrolla el intercambio comercial con China continental y sus posibles efectos sobre los comerciantes hondureños.

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Mejía cuestionó lo que considera una falta de claridad del Gobierno sobre los beneficios concretos que ha obtenido Honduras desde el establecimiento de relaciones con Beijing.

También manifestó inquietud por la presencia de mercancías y establecimientos comerciales chinos en el país, al considerar que podrían representar una desventaja para los vendedores nacionales que deben competir en el mercado local.

“Si estamos hablando de libre comercio, sí, pero tampoco es beneficiar a otros sacrificando al vendedor o al comerciante local”, expresó Mejía.

Sus declaraciones abren otro frente de discusión relacionado con las condiciones de competencia entre los negocios nacionales y los productos importados, así como con la necesidad de establecer políticas que permitan proteger la actividad comercial hondureña sin restringir injustificadamente el intercambio internacional.

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Productores de camarón de Honduras buscan fortalecer alianzas institucionales y tecnificar el sector para aumentar la competitividad internacional. (Cortesía: Seafood Media)

En el caso del camarón, las cifras disponibles muestran que el mercado chino no ha compensado la reducción de las ventas hacia Taiwán, lo que constituye uno de los principales argumentos de quienes piden revisar la estrategia comercial del país.

La propuesta de Mejía se encuentra en una etapa inicial y dependerá de las conversaciones que logre impulsar dentro de la Comisión de Relaciones Internacionales y de la posición que adopten las autoridades del Ejecutivo.

será necesario distinguir entre un eventual restablecimiento de relaciones comerciales y una posible reanudación de los vínculos diplomáticos, ya que son decisiones diferentes con implicaciones políticas y jurídicas propias.

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La discusión tendrá como uno de sus principales puntos de referencia el desempeño del sector camaronero, que antes de la ruptura con Taiwán mantenía una relación comercial significativa con ese destino y todavía busca recuperar oportunidades de exportación.