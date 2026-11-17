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Un déficit de generación eléctrica de 1,890 megavatios marcó el colapso eléctrico más reciente de la red cubana, registrado el 4 de noviembre. El dato explica, en parte, el endurecimiento que Alemania acaba de aplicar a su alerta de viaje para la isla.

El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán (Auswärtiges Amt) modificó este lunes el apartado de criminalidad de su aviso oficial para Cuba.

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El texto sostiene ahora que “la tasa de criminalidad en Cuba está aumentando” y detalla tres focos de riesgo para los visitantes: asaltos armados en La Habana Vieja, delincuencia juvenil y perforación de tanques de combustible, según consignó CiberCuba.

Personas caminando frente al bar y restaurante 'La Bodeguita del Medio' en La Habana (Cuba) (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

Qué cambió exactamente en el aviso alemán

La recomendación de fondo —“se desaconseja urgentemente viajar a Cuba”— no es nueva. Rige desde junio de 2026 y está vinculada a la crisis energética que atraviesa la isla.

Lo que se modificó fue el detalle sobre la inseguridad. El documento describe que La Habana Vieja acumula robos y asaltos “frecuentemente en calles sin iluminación durante un apagón” y que “en casos aislados, las posibles víctimas son amenazadas con armas”, de acuerdo con el texto difundido por CiberCuba.

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Berlín también alertó sobre un fenómeno que vincula directamente con el deterioro económico: “la delincuencia de subsistencia —a menudo cometida por menores— está aumentando”. El diagnóstico alemán conecta ese tipo de delito con la miseria que genera la crisis del régimen cubano.

El Auswärtiges Amt detectó un repunte de la criminalidad asociado a los apagones prolongados y a la escasez de combustible, con asaltos armados en La Habana Vieja, delitos cometidos por menores y perforación de tanques de vehículos para robar gasolina, según el aviso actualizado el 16 de noviembre.

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Robos en playas, el aeropuerto y los taxis

Los riesgos documentados no se limitan a la capital. El aviso alemán registra robos de bolsos en las playas de Playas del Este, Trinidad y Cienfuegos, además de hurtos en el aeropuerto José Martí que alcanzan incluso al equipaje facturado.

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Las autoridades alemanas sumaron una recomendación práctica: desconfiar de los taxistas que insisten en guardar todo el equipaje en el maletero.

La escasez de combustible, por su parte, generó una modalidad delictiva específica. “Aumentan los casos de perforación de tanques de vehículos” para sustraer gasolina, señala el texto oficial citado por el medio.

Obreros retiran el letrero del Hotel Grand Aston, el miércoles 3 de junio de 2026, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Las fallas del sistema policial cubano

El aviso también expone limitaciones del aparato de seguridad de la isla. “En ocasiones, las autoridades se niegan a tomar la denuncia de un extranjero”, indica el documento recogido por CiberCuba.

A eso se añade otro riesgo administrativo. Quien sea hallado sin documentos ni dinero —aunque haya sido víctima de un delito— puede quedar retenido varios días en un alojamiento de pago hasta que su situación quede aclarada.

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Existe además una advertencia específica para los ciudadanos con doble nacionalidad cubano-alemana.

El régimen los trata exclusivamente como cubanos dentro de la isla, lo que implica posibles obligaciones de servicio militar y la imposibilidad de recibir asistencia consular alemana si son detenidos.

Otros países europeos también mantienen alertas

Alemania no es el único gobierno europeo en situación de alarma. El Reino Unido desaconseja los viajes no esenciales a Cuba y señala un aumento reciente de la delincuencia, con tirones y carterismo en La Habana Vieja.

Países Bajos mantiene, desde mayo de 2026, una alerta naranja que afirma que “no es seguro ir de vacaciones” a la isla. España, por su parte, describe a Cuba como “un destino relativamente seguro” en su propio sistema de recomendaciones, aunque reconoce que son frecuentes los asaltos a turistas en zonas céntricas de La Habana y los robos de bolsos en las playas, según el detalle publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores español.

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El trasfondo: apagones y una meta turística incumplida

El agravamiento de la crisis eléctrica funciona como telón de fondo de todas estas alertas. Cuba sufrió su sexto colapso eléctrico total del año el 4 de noviembre, con una disponibilidad de apenas 960 megavatios frente a una demanda máxima de 2.850, de acuerdo con un análisis publicado por Infobae el 14 de noviembre. Siete unidades termoeléctricas permanecían entonces fuera de servicio por averías o mantenimiento.

El deterioro llevó incluso a Under30Experiences, una agencia especializada en viajes grupales para jóvenes, a modificar el tono de sus recomendaciones sobre la isla.

Según relevó Infobae, la empresa advirtió que los apagones son “más largos e impredecibles” y que existe “un malestar social sostenido por la crisis económica”, aunque remarcó que los delitos violentos siguen siendo infrecuentes para los visitantes extranjeros.

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Ese escenario se tradujo en cifras concretas para el sector turístico. El Ministerio de Turismo de Cuba solo cumplió el 28.8% de su plan anual al cierre de octubre, con 506,074 visitantes frente a una meta de 1,757,480, según los datos difundidos por CiberCuba.

Los dos mayores operadores turísticos alemanes, TUI y Dertour, ya habían retirado al país de sus catálogos para la temporada de invierno 2026/27, una decisión que antecedió al endurecimiento del aviso oficial de Berlín.