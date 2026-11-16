¿Una nueva Yalta? Qué se espera de la cumbre de Trump, Xi y Putin y qué busca cada líder

Pintura “Shenzhen 26”, de Alexey Sergienko, recrea la foto de Yalta de 1945, pero con Trump, Putin y Xi en lugar de Roosevelt, Churchill y Stalin. Presentada en San Petersburgo, alude a la cumbre del jueves. (REUTERS/Andrei Bok)

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Cuando Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin se sienten juntos el jueves en Shenzhen, lo harán sin una agenda acordada y con objetivos que tienen poco en común: Washington quiere abrir un diálogo nuclear que incluya a China, Moscú busca prestigio y Beijing intenta aprovechar el protagonismo sin que lo vean como anfitrión de un reparto del mundo. Es la primera vez que los tres presidentes se reúnen en una misma mesa, en el marco de la cumbre de la APEC, el foro de cooperación económica de Asia-Pacífico, y por eso, más que por lo que pueda decidirse, el encuentro importa por lo que simboliza y por quiénes quedarán fuera, empezando por Ucrania y Europa.

La versión oficial es más amable. China dijo este lunes que los tres líderes hablarán de “paz mundial”: su portavoz de Exteriores, Mao Ning, anticipó “intercambios profundos” sobre la “estabilidad estratégica” entre las grandes potencias y habló de un “significado pionero”. El Kremlin respondió que el “simbolismo” de la cita es “difícil de exagerar”, y Trump agregó que se hablará de desnuclearización y que intenta terminar la guerra en Irán. Pero el propio formato de la reunión, sin libreto, y las comparaciones que ya circulan con la conferencia de Yalta de 1945, en la que Roosevelt, Churchill y Stalin definieron el orden de posguerra, muestran que las expectativas son menores que el discurso.

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Una cita sin guion

Una obra que muestra a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, junto al monumento a los participantes de la conferencia de Yalta de 1945, Iósif Stalin, Franklin Roosevelt y Winston Churchill, en Yalta, Crimea. (REUTERS/Alexey Pavlishak)

Que los tres líderes se sienten juntos ya es noticia. Según el Financial Times, Beijing dudó al principio de aceptar, porque a Xi, que suele exigir conversaciones muy pautadas, le inquietaba la imprevisibilidad de sus dos interlocutores. Tras semanas de negociaciones, accedió, pero una persona al tanto de los preparativos dijo al diario que los tres países decidieron no fijar una agenda. El FT anticipa pocos acuerdos, pero advierte que la sola imagen de Trump con los líderes de China y Rusia tendrá repercusión en Ucrania, Taiwán y Medio Oriente.

Qué busca cada uno

Según el análisis del diario británico, la cita tiene objetivos distintos para cada protagonista. Para Xi, es una oportunidad de mostrar su peso diplomático. Da Wei, profesor de la Universidad Tsinghua, dijo al FT que Beijing quiere exhibir la estatura de su líder y que probablemente evitará discusiones profundas sobre Ucrania o armas nucleares para centrarse en la “estabilidad global”. Pero a Xi también le preocupa lo contrario: la comparación con Yalta, de la que China fue excluida pese a su papel en la guerra contra Japón, y la posibilidad de quedar asociado con las guerras de Ucrania e Irán, donde prefiere no tener el papel central.

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Para Putin, en cambio, el riesgo es bajo y la ganancia, alta. Alexander Gabuev, del centro Carnegie en Berlín, le dijo al FT que el encuentro le da el estatus de un líder mundial de primer nivel, aunque Rusia, salvo por su arsenal nuclear, no esté en la misma liga que EEUU y China. Moscú ya habló de una “nueva Yalta” que refleje sus objetivos en Europa, pero una persona cercana al Kremlin admitió que, dada la reticencia de China, es improbable que se trate Ucrania en detalle.

Matrioshkas con la imagen de Trump, Putin y Xi, a la venta en una tienda de recuerdos de San Petersburgo. Los tres líderes se reunirán el jueves en Shenzhen, China, en su primera cumbre trilateral. (AP Foto/Dmitri Lovetsky)

Trump, por su parte, quiere abrir una conversación sobre armas nucleares. Un funcionario estadounidense citado por el FT dijo que no espera un acuerdo, sino iniciar un diálogo entre las tres mayores potencias atómicas. Washington quiere que China participe en un tratado de control de armas: “es hora de que China dé un paso adelante y se siente en la mesa de los adultos”, en palabras de un funcionario estadounidense citado por el FT; sin embargo, Beijing sostiene desde hace años que EEUU y Rusia deben reducir primero sus arsenales, mucho mayores.

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Cuando venció en febrero el tratado bilateral entre Washington y Moscú, Trump pidió un “acuerdo mejor” que incluya a China, y esta se negó. Esta semana, Wang Yi, jefe de la diplomacia china, y el secretario de Estado, Marco Rubio, coincidieron en una llamada en la importancia de “conversaciones significativas” entre líderes sobre la paz y la desnuclearización, según el Departamento de Estado.

Ucrania, la gran ausente

Putin recibe a Witkoff y Kushner, enviados de EEUU, en el Kremlin el 12/11. Trump y Putin se reúnen el jueves en China, con Xi. (Sputnik/Vyacheslav Prokofiev/Pool vía REUTERS)

Funcionarios estadounidenses dijeron que Trump no planea plantear la guerra en Ucrania. El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, contó a la televisión ARD que Xi mostró “irritación” cuando surgió la idea de que el trilateral la incluyera, y que subrayó que “es un conflicto europeo, en el que los europeos también deben estar sentados a la mesa”. Kiev, de todos modos, teme quedar al margen.

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El presidente Volodímir Zelensky advirtió que la reunión podría ser una “redistribución de esferas de influencia” y su canciller, Andriy Sybiha, dijo que solo “alentaría a Putin a continuar esta guerra”.

Los analistas europeos y australianos coinciden en que Beijing asume riesgos. Alicja Bachulska, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, sostiene en el Lowy Institute que la comparación con Yalta es errónea, porque las tres potencias no comparten un cálculo para repartirse zonas de influencia, y que una foto con Putin puede dañar la imagen de China como actor de estabilidad. Eva Seiwert, del instituto alemán MERICS, escribió en octubre que incluso una cumbre modesta beneficiaría a Moscú por el prestigio y por las divisiones que puede abrir entre Europa y EEUU.

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Trump y Xi, a solas

Trump y Xi Jinping, a la llegada del líder chino a la Base Conjunta Andrews, Maryland, para una visita de Estado. Se reúnen de nuevo el jueves en China. (REUTERS/Jonathan Ernst)

La cita de Shenzhen es la segunda parada de una gira asiática de Trump, que empieza esta semana en Manila, en la cumbre de la ASEAN, la asociación de diez países del sudeste asiático. Allí se reunirá con líderes de la región preocupados por su compromiso con la zona, y con los de Japón, Australia e India, que junto a EEUU forman el Quad, un grupo de seguridad, además del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., aliado de Washington. El mandatario cerrará la gira con acuerdos comerciales e inversiones en defensa, energía y tecnología.

Aparte del trilateral, Trump y Xi tendrán una reunión bilateral, la tercera del año, tras la visita de Trump a Pekín en mayo y la de Xi a Washington en septiembre. Se espera una cuarta en la cumbre del G20 en Miami, en diciembre. Según funcionarios estadounidenses, el foco estará en el comercio y en la aplicación de la tregua que ambos acordaron en octubre de 2025, que vence el 10 de enero. Washington acusa a China de incumplirla y sostiene que solo exporta dos tercios de las tierras raras prometidas; Beijing lo niega. Un funcionario dijo que no se recibe el material “al ritmo y al nivel que nos gustaría” y que Trump lo planteará.

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Los medios estatales chinos hablaron poco del encuentro con Trump y destacaron en cambio el carácter multilateral de la cumbre y el papel de Xi como anfitrión. Según un analista chino citado por el diario, Beijing no quiere que la relación con EEUU “absorba todo el oxígeno”. Un segundo funcionario estadounidense dijo que no se espera que los mandatarios hablen de Nvidia ni de Alice Huang, la mujer china sobre la que EEUU sospecha vínculos con la inteligencia de su país y con quien, según el diario, tuvo una relación el ex director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, que renunció la semana pasada.