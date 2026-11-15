La reserva secreta de la moda argentina abrió sus puertas: cómo es la Colección Histórica del Traje

Guardar

La reserva de la Colección Histórica del Traje Argentino abrió sus puertas al público durante la Noche de los Museos 2026 y comenzará a recibir visitantes de forma permanente desde la próxima semana, mediante recorridos programados por el espacio donde se preserva este patrimonio de la indumentaria nacional.

La apertura permitió que los asistentes ingresaran a un ámbito hasta ahora destinado principalmente al trabajo de conservación. Entre estanterías históricas, sombreros, cajas, calzado y prendas de distintas épocas, conocieron cómo se ordenan y protegen piezas vinculadas con las costumbres y las transformaciones de la vestimenta en la Argentina.

PUBLICIDAD

La colección también se exhibe de manera temporal en instituciones como el Palacio Libertad, por cuyas salas circulan más de un millón de personas al año. Esa afluencia amplía las oportunidades de acercamiento a un acervo que, hasta ahora, permanecía mayormente en depósitos.

La Secretaría de Cultura de la Nación acondicionó la sala ubicada en México 564, donde funcionó la antigua Biblioteca Nacional

Una sala histórica adaptada para la conservación textil

La Secretaría de Cultura de la Nación acondicionó la sala ubicada en México 564, donde funcionó la antigua Biblioteca Nacional y que hoy integra la Biblioteca Jorge Luis Borges. La intervención incluyó la restauración arquitectónica, la adecuación de la infraestructura y la incorporación de equipamiento técnico para preservar las prendas.

Los trabajos restituyeron la configuración original de la sala mediante la eliminación de intervenciones realizadas en etapas anteriores. También se restauraron techos, paredes y carpinterías del edificio.

PUBLICIDAD

El espacio incorporó nuevos percheros y sistemas de almacenamiento diseñados para la guarda de indumentaria, además del reacondicionamiento de los dispositivos existentes. Un montacargas facilitará el traslado de las piezas dentro de la reserva.

El espacio incorporó nuevos percheros y sistemas de almacenamiento diseñados para la guarda de indumentaria

Las condiciones ambientales requeridas para proteger textiles estarán a cargo de equipos de climatización y controladores de humedad. La intervención fue realizada por el Centro de Conservación, Restauración e Investigación, dependiente de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, junto con el equipo de Infraestructura de la Secretaría de Cultura.

Tras el cierre repentino del Museo del Traje en 2024, la colección pasó a la órbita del Museo Histórico Nacional, bajo una estructura institucional que concentró los esfuerzos en la preservación del acervo y en la ampliación de sus posibilidades de exhibición.

PUBLICIDAD

La nueva reserva forma parte de una política orientada a mejorar las condiciones de guarda, conservación, restauración e investigación de las colecciones nacionales. El proyecto prevé además un espacio para albergar las Colecciones Nacionales de la República Argentina en el edificio de la avenida Leandro N. Alem al 200, antigua sede del Archivo General de la Nación.

Ese futuro espacio incluirá las reservas del Palais de Glace, del Museo Nacional de Bellas Artes y de otras instituciones museísticas nacionales. La coordinación para las visitas se podrá realizar escribiendo a informes@mhn.gob.ar.