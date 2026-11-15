Hanguk Fest en Buenos Aires: kimchi, K-pop, danza tradicional y más de 50 stands coreanos, gratis a Chacarita

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El Hanguk Fest 2026 reúne el domingo 15 de noviembre gastronomía, música, danzas, cosmética y tradiciones de Corea en Parque Los Andes, en Buenos Aires, con entrada libre y gratuita. La propuesta llega en un momento de crecimiento del interés argentino por la llamada Hallyu, la “ola coreana” impulsada por el K-pop, los dramas, el cine, la moda y la cocina del país asiático.

El encuentro se realiza de 12 a 19 horas en el parque ubicado en la intersección de las avenidas Corrientes y Jorge Newbery, en el barrio de Chacarita. Su programación incluirá espectáculos en el escenario central, talleres y actividades vinculadas con la escritura, la vestimenta y las costumbres coreanas.

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Más de 50 stands ofrecerán platos tradicionales, productos de belleza, merchandising, bebidas, snacks y artículos culturales. Las opciones gastronómicas partirán desde $ 10.000.

Sabores coreanos, talleres y productos de belleza

La cocina ocupará una parte central del recorrido con pollo frito coreano, tteokbokki, pasteles de arroz que suelen servirse con salsa picante, y gimbap, una preparación de arroz e ingredientes envueltos en alga.

Más de 50 stands ofrecerán platos tradicionales, productos de belleza, merchandising, bebidas, snacks y artículos culturales

También habrá mandu, las empanaditas coreanas; kimchi, uno de los fermentados más representativos de esa gastronomía; panchos coreanos, helados, snacks y bebidas típicas. Entre los platos de arroz figurarán el bulgogi-deopbap, con carne marinada, y el jeyuk-deopbap, con cerdo condimentado en salsa picante.

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La cocinera coreana Sandra Lee encabezará un taller de preparación de kimchi junto con Claudia Degrossi, doctora especializada en química de los alimentos. La actividad estará prevista para las 13:30.

La feria de productos de belleza contará con espacios de KoraSkinLab y Skinko. La firma Hyundai participará con una exhibición de vehículos.

Gloria Lee, conocida como Filum e influencer especializada en cosmética coreana y moda coreana, ofrecerá una charla sobre el hanbok, la vestimenta tradicional de Corea. Azu Madlum dictará una clase dedicada a los K-dramas, las producciones y series televisivas coreanas.

El encuentro se realiza de 12 a 19 horas en el parque ubicado en la intersección de las avenidas Corrientes y Jorge Newbery, en el barrio de Chacarita

Música, danzas y actividades desde el mediodía

El conductor especializado en Asia El Coppa y la periodista Gisela Busaniche estarán a cargo de la apertura, programada para las 12. Luego se presentará Yoon Company Danza Coreana con danzas tradicionales y abanicos coreanos.

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La jornada incluirá un espectáculo de Nuripae Samulnori, grupo de percusión coreana, una competencia de baile K-pop, un set de DJ M5555 y una clase de coreografías a cargo de Cami Magallanes, fundadora de JK-Dance y ex participante del Concurso KPOP Latam.

La Asociación Civil de Kumdo en Argentina realizará una exhibición de KUMDO, arte marcial coreano. El cierre artístico contemplará un homenaje a BTS con DJ M5555 y una actuación de los bailarines seguidores de Saja Boys.

La visita inicial de BTS a Argentina agotó las entradas para sus tres conciertos y consolidó la exposición local del K-pop. El fenómeno se extendió a películas, series, cosmética, gastronomía y tendencias de moda coreanas.

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El festival también propondrá caligrafía coreana, escritura de nombres con pincel y elaboración de nudos tradicionales

El festival también propondrá caligrafía coreana, escritura de nombres con pincel y elaboración de nudos tradicionales, mediante instituciones vinculadas con la enseñanza del idioma coreano en Argentina.

El embajador de la República de Corea en Argentina, S.E. Chong Hwa Lee, participará de las palabras institucionales previstas para las 12:50. La actividad reunirá a representantes de la comunidad coreana y al público general en un espacio orientado al intercambio cultural.

“La cultura coreana está despertando cada vez más interés en Argentina y queremos aprovechar ese entusiasmo para mostrar todo lo que Corea tiene para ofrecer”, afirmó Andrés Chun, presidente de Hansang, la Asociación Civil de Gastronómicos Coreanos en Argentina. “Hanguk Fest es una invitación a descubrir sus sabores, sus tradiciones y sus expresiones más actuales, pero también a generar un encuentro entre la comunidad coreana y el público argentino”.

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Hanguk Fest es organizado por la Asociación Civil de Coreanos en Argentina y Hansang, con el apoyo de la Embajada de la República de Corea en Argentina, el Centro Cultural Coreano, KOTRA, la Agencia de Promoción del Comercio y la Inversión de Corea, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.