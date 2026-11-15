La Noche de los Museos: más de 150.000 personas visitaron los museos nacionales

RS Fotos

Guardar

La Noche de los Museos reunió a más de 150.000 personas en museos, institutos y espacios culturales nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, con cuatro circuitos dedicados al arte, la historia y la cultura.

El recorrido incluyó propuestas en el Casco Histórico, Recoleta, el Centro y Belgrano, con exposiciones temporarias, visitas guiadas, música en vivo, talleres, actividades para niños y espectáculos escénicos.

PUBLICIDAD

El Casco Histórico, entre patrimonio, arqueología y música

El Museo Histórico Nacional, en Defensa 1600, presentó “Mensajes en el aire”, una exposición sobre los abanicos y sus usos sociales en distintas épocas y regiones, con piezas de la Colección Histórica del Traje Argentino. La programación sumó percusión de samba reggae, música académica de Tiempo Sur y actuaciones del cuarteto de cuerdas Quillén.

La vida cotidiana del siglo XIX fue el eje de “Objetos que cuentan… la vida cotidiana en la Manzana de las Luces del siglo XIX”, exhibición del Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces, en Perú 222. La muestra reunió objetos y fragmentos recuperados durante excavaciones arqueológicas realizadas en el predio.

PUBLICIDAD

Museo Histórico Nacional

El espacio también ofreció acrobacia con Luleta Circo, el taller “Máquinas de mirar” sobre dispositivos ópticos del precine utilizados en el siglo XIX, un taller de lectura para niños y una suelta de libros del Bibliomóvil de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Facundo Torralba Agu presentó Una historia para descubrir: Un intruso en el aula, mientras que Luciano Saracino y Gerardo Baró realizaron un recorrido dibujado por La Biblioteca de los mil mundos.

La programación de la Manzana de las Luces incluyó danza y música inspiradas en Las mil y una noches con Asia Festival, actuaciones del Cuarteto Ceibo y música electrónica de N1k1t4.

PUBLICIDAD

El Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo, ubicado en Bolívar 65, realizó el relevo de guardia del Regimiento N.° 1 de Patricios y organizó charlas junto a la excavación arqueológica de su patio. Además, presentó la muestra “Celeste bandera” y una disertación de Verónica Cicchi, de la Sociedad Victoriana Argentina, sobre la vida y las costumbres de Buenos Aires en 1800.

El Cabildo reunió a Hualfín Street Jazz, Ezequiel Fitipaldi y Claudio Videla Catizone, con música del romanticismo rioplatense, y al coro Cosa de Negros, dedicado al góspel. También ofreció Patio de la tradición, con Ancestral Compañía de Danzas Folklóricas, la Asociación Tradicionalista Rinconada Criolla y Male Ausqui.

PUBLICIDAD

De la Biblioteca Jorge L. Borges

La Biblioteca Jorge L. Borges, situada en México 564 y emplazada en la ex Biblioteca Nacional, abrió por primera vez su reserva patrimonial de la Colección Histórica del Traje Argentino. El acervo reúne piezas desde el siglo XVIII hasta la actualidad en una sala restaurada según su estilo original y acondicionada bajo parámetros internacionales de conservación de indumentaria.

En el mismo edificio, el Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” exhibió “Tecnostalgia”, con fotografías y equipos de grabación empleados por etnomusicólogos para documentar músicas tradicionales entre 1931 y 2000. El grupo De Tanto Lejos interpretó repertorio tradicional del noroeste argentino y de otras zonas andinas, mientras que las visitas guiadas se realizaron a las 20.30, 21.30, 23.30 y 0.30 h.

PUBLICIDAD

Recoleta, con Bellas Artes, patrimonio y danza

El Museo Nacional de Bellas Artes, en Avenida del Libertador 1473, propuso las exposiciones “Código natal: los orígenes cósmicos del Museo”, “Goya en Buenos Aires. Tapices de las Colecciones Reales de España”, “Leandro Katz. La noche y las palabras” y “Rómulo Macció. La pintura como destino. Obras 1960-2016”.

Museo Nacional de Bellas Artes (RS Fotos)

El museo organizó recorridos para chicos bajo el título “Héroes y dioses”, narración oral con Roxana Pruzan en “Cuentos en la noche” y visitas en Lengua de Señas Argentina dedicadas a Fader, Malharro y Artistas del pueblo. También hubo encuentros centrados en obras de Luca Giordano, Jackson Pollock, Hércules y Jean Léon Pallière.

PUBLICIDAD

En el Museo Nacional de Arte Decorativo, en Avenida del Libertador 1902, se exhibió Fragmentos de un territorio, instalación pictórica de Gaby Grobo. Chacabuco Jazz y la Banda Sinfónica CODA participaron de la programación musical.

El Museo Roca, en Vicente López 2220, ofreció visitas participativas como “El museo que fue casa”. Musichicos en concierto reunió a intérpretes de entre seis y 13 años en el piano, mientras que Melodías Eternas, el Ensamble Juvenil Neo Levare, agrupaciones de tango del Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla y del DAMus, Bernatones Jazz Trío y una milonga con Paola Chirico y Jorge Molinar completaron la agenda.

PUBLICIDAD

Museo Nacional de Arte Decorativo

El Museo Evita, en Lafinur 2988, presentó Resonancias de una noche, con el Coro Polifónico Nacional de Ciegos “Carlos Roberto Larrimbe” y la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía”, ambos de la Dirección Nacional de Elencos Estables. El Cuarteto Fermata recorrió repertorio clásico y popular de la música nacional.

La Casa Victoria Ocampo del Fondo Nacional de las Artes, en Rufino de Elizalde 2831, abrió entre las 19 y las 2 h. Marcelo Nougués, curador y director de Arquitectura del Fondo Nacional de las Artes, condujo una visita por Bustillo 1929-1939. Tiempos de modernidad.

Juventus Lyrica llevó la ópera al espacio patrimonial con Ana Belén Libenson, Florencia Sol Risé López, Carmen Ericka Cussy Alcon, Micaela Sánchez Polverini y Gretel Tomas. La sede también exhibió el documento mecanografiado original, con anotaciones manuscritas, de Don Segundo Sombra, dentro de “Cien años de Don Segundo Sombra”, y presentó En cuerpo y alma, del Ballet Folklórico Nacional dirigido por Glenda Casaretto y Fernando Muñoz.

PUBLICIDAD

Varios visitantes observan piezas de diseño y joyería expuestas sobre mesas en una sala durante la Noche de los Museos.

El Instituto Nacional Sanmartiniano, en Mariscal Castilla 2752, exhibió “Los rostros de San Martín”, una muestra de retratos de José de San Martín. Los recorridos guiados por la exposición se realizaron cada hora.

El Centro, con exposiciones, cine y actividades familiares

El Centro Cultural Domingo F. Sarmiento, Palacio Libertad, en Sarmiento 151, abrió de 16 a 00 h con exposiciones, instalaciones, música, danza, teatro, cine y propuestas participativas. Entre las muestras figuraron “No me quedan más lágrimas”, de Mariela Yeregui; “Costumbres argentinas”, con obras de Florencio Molina Campos; “Mercedes Sosa fotógrafa” y “Tita Merello. Una diva plebeya”.

El Palacio Libertad (ex CCK) presentó instalaciones e intervenciones inspiradas en Jorge Luis Borges, mientras que “Walt Disney Animation Studios: La magia de crear” recorrió universos del estudio de animación. Para el público infantil, Niñez en La Noche de los Museos incluyó talleres de juego y construcción, actividades creativas, rondas de movimiento y cortometrajes.

Palacio Libertad

Félix San Martín y el músico portugués Camané se presentaron en el marco del Festival de Fado, que incluyó una conferencia de Diogo Clemente. También se interpretó Apomixis, de Luciano Azzigotti, una experiencia sonora creada para el órgano Klais del edificio.

La programación escénica incorporó el ciclo “Crepusculares”, con En construcción: La pisada / L’empreinte, y la obra teatral Casa Matriz, protagonizada por Ana y Talía Acosta. Hubo además películas y cortometrajes destinados a públicos de distintas edades.

El Mercado de Artesanías Argentinas presentó La noche de las joyas, un recorrido de exhibición y venta de piezas contemporáneas junto a sus creadores. La muestra “Joyeros argentinos” reunió más de 500 piezas de joyería contemporánea realizadas por 42 creadores de todo el país.

El público recorre el vestíbulo del Palacio Libertad con motivo de la Noche de los Museos en Buenos Aires.

La explanada del Palacio Libertad tuvo propuestas recreativas y musicales desde las 16 h. En el Escenario Móvil de la Secretaría de Cultura actuaron Fran & los Frutos, Braian Gibert, Jungla, Juan Acosta, La Big Band y Franco Massignani.

El público participó de partidas simultáneas de ajedrez, mesas de juego libre y un tatedrez gigante para niños. También hubo exploración de instrumentos junto a docentes del Programa Orquestas de la Dirección de Programas Socioculturales, una posta de pintura y una nueva suelta de libros del Bibliomóvil de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.

El Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, reunió artes visuales, cine, teatro, música y performances. Su programación incluyó “Wunderkammer. Cámara de maravillas”, de Nicola Costantino; “El jardín estrangulado. Anatomía de una emergencia”, de Miguel Harte; “Si el desierto crece, ¡entonces cavemos!”, de Leila Tschopp, y “Tratado de repetición”, de Luis Terán.

RS Fotos

También se exhibieron fotografías de Andrea Ostera en “Vista previa”, una intervención lumínica de Gonzalo Maciel en “Luz constructiva”, la instalación Un jardín es un jardín, de Sebastián Verea, y la colectiva “El mundo de las cosas”. El centro organizó encuentros con artistas, recorridos especiales, cortometrajes de animación y ficción de la ENERC y obras teatrales.

El Museo Nacional de Arte Oriental, en el segundo piso del Centro Cultural Borges, expuso “Ningyō: tradición y actualidad de las muñecas japonesas”. El museo complementó la muestra con “Juegos orientales”, dedicada a tradiciones recreativas de Corea, y una competencia de origami.

La Casa Nacional del Bicentenario, en Riobamba 985, presentó “Vidrio líquido: geometría multisensorial”, de Belén Gesualdo, una obra para experimentar con ilusiones ópticas, aromas, sonidos y texturas. “Tercer orden”, antológica de Miguel Dávila, reunió más de 100 obras y se sumó a “Horizonte federal” y “El tiempo en otro lugar”.

La sede también presentó Algo inútil (fragmento), de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, y a Lazapage, con una propuesta para bailar que combinó pop, cumbia, electrónica, RKT y clásicos de distintas generaciones.

El Museo Nacional del Grabado, en el segundo piso de Riobamba 985, organizó talleres infantiles con Tatá Timbó, dedicados a ilustración, gráfica y literatura mediante el juego, además de actividades de arte urbano con esténcil y tipografía. Su equipo de Educación y Curaduría propuso una activación gráfica con papeles y recortes inspirada en la colección del museo.

Más de 150.000 personas recorrieron los museos nacionales (RS Fotos)

Violeta Manoukian y Maru Cavalchin ofrecieron música para niños, mientras que Los Mudos presentaron un concierto instrumental. El Palais de Glace, por su parte, desarrolló el taller “Los dibujantes de la noche” y exhibió “Inercia”, con esculturas históricas, en el edificio de la Manzana de las Luces.

El Museo Casa de Ricardo Rojas, en Charcas 2837, presentó “Enigmático rostro”, con retratos, autorretratos, fotografías y caricaturas. La propuesta “El enigma de la Salamanca” invitó a explorar el patrimonio a través del juego y la imaginación.

El Museo Mitre, en San Martín 336, organizó visitas por la casa de Bartolomé Mitre, por la muestra “Bernardino Rivadavia, el precursor del Estado en el imaginario de Mitre” y por la Biblioteca Americana, una colección privada de relevancia para Argentina y América Latina. La Compañía de Danzas Históricas de Buenos Aires “Ardo Líltamor” y Folkedans Buenos Aires completaron la actividad.

Belgrano, con memoria histórica y patrimonio cultural

El Museo Casa de Yrurtia, en O’Higgins 2390, abrió “Del boceto al bronce. Cien años del monumento a Dorrego”, dedicada al centenario de la inauguración del monumento al coronel Manuel Dorrego. También presentó “Zinnias”, una exhibición de Lía Correa Morales incorporada al acervo del museo.

La programación incluyó la performance de danza La victoria alada, un taller de monumentos inspirado en la obra de Rogelio Yrurtia y un concierto del trío vocal y multiinstrumental formado por Iara Español, Jennifer Baron y Agatha Ciprés.

Museo Histórico Sarmiento

El Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, en Santiago Calzadilla 1301, estrenó nueva señalética y una fachada renovada. El espacio central actualizó su Línea de Tiempo y abrió una sala sobre la cuestión de las Islas Malvinas, junto con recorridos por el museo y un concierto de música popular latinoamericana de La Rama Trío.

El Museo Histórico Sarmiento, en Cuba 2079, exhibió “Sarmiento y la fotografía en las colecciones del Museo”. Lucrecia Merico, en voz, y Hernán Ielapi, en guitarra, presentaron Tangos reos y de los otros.

El Museo Nacional del Hombre, en 3 de Febrero 1370/78, organizó su feria del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano en el exterior del edificio. Los equipos de investigación compartieron sus formas de trabajo y descubrimientos con el público.

La jornada incluyó un taller de máscaras, visitas por “Continentes entrelazados: La cestería como un entramado cultural”, el espectáculo y kermés al aire libre La Perinola, Circo Criollo y la propuesta lúdico-musical La reina de corazones.