Mundo

Dublín celebra con un festival literario el tricentenario de Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift

La Catedral de San Patricio acoge del 18 al 28 de noviembre conferencias, caminatas guiadas y el estreno de un musical sobre la vida del escritor y deán irlandés

A la izquierda un hombre gigante yace atado al suelo rodeado de personas diminutas; a la derecha un hombre con peluca escribe con una pluma
Dublín conmemora el tricentenario de Los viajes de Gulliver con la celebración del Festival Jonathan Swift en noviembre.
Guardar

Dublín conmemora este mes los 300 años de la publicación de una de las obras más influyentes de la literatura universal. El Festival Jonathan Swift, que se celebrará del 18 al 28 de noviembre, rendirá homenaje al escritor irlandés que ejerció como deán de la Catedral de San Patricio durante más de tres décadas.

Uno de los acontecimientos centrales de la programación será el estreno de And Then There Was Gulliver, una obra musical concebida para conmemorar el tricentenario de Los viajes de Gulliver, publicada originalmente en 1726. La presentación tendrá lugar el 26 de noviembre en la Catedral de San Patricio de Dublín.

PUBLICIDAD

Jonathan Swift
Jonathan Swift forjó su carrera literaria tras graduarse en el Trinity College e ingresar al círculo de Sir William Temple en Inglaterra. (Charles Jervas)

Según informó IrishCentral, la producción recorrerá la trayectoria de Jonathan Swift, desde su etapa como asesor político en Londres hasta su llegada al decanato de la catedral en 1713, cargo que ocupó hasta su muerte en 1745. La trama también explorará los vínculos del escritor con Stella y Vanessa, dos figuras fundamentales de su vida personal.

Nacido el 30 de noviembre de 1667 en Dublín, Swift creció en un entorno marcado por la inestabilidad política de la Irlanda colonial. Ingresó al Trinity College en 1682 y, tras graduarse, se incorporó al círculo del diplomático y escritor Sir William Temple en Surrey, Inglaterra, donde comenzó a forjar su voz como escritor y ensayista.

PUBLICIDAD

Ordenado sacerdote anglicano en 1695, alternó entre ambas islas durante años, ganándose reputación en Londres como panfletista político antes de regresar a Dublín como deán de San Patricio en 1713, cargo que ocupó hasta el final de su vida, según consigna Britannica.

Los viajes de Gulliver
El editor Benjamin Motte publicó la novela de manera anónima en octubre de 1726 para proteger al autor de posibles procesos judiciales.

La escritura de Los viajes de Gulliver comenzó alrededor de 1720, aunque sus antecedentes se remontan al Scriblerus Club, un grupo literario que Swift integraba junto a Alexander Pope y John Gay, dedicado a ridiculizar los géneros literarios de moda. El manuscrito quedó terminado y revisado durante el verano de 1725, y al año siguiente el autor viajó a Londres, donde se realizaron las gestiones para su publicación.

Debido al carácter político de su sátira, Swift tomó precauciones para mantener oculta su identidad. El manuscrito llegó de manera anónima al editor Benjamin Motte, quien publicó la obra el 28 de octubre de 1726 en dos volúmenes, bajo el título Travels into Several Remote Nations of the World, in Four Parts, by Lemuel Gulliver. El éxito fue inmediato: ese mismo año se agotaron tres ediciones y en 1727 ya circulaban traducciones al francés, alemán y neerlandés.

Tres siglos después de que los lectores conocieran los viajes de Lemuel Gulliver por Liliput y Brobdingnag, la novela conserva su lugar entre las grandes obras de la literatura universal. Aunque suele asociarse con aventuras protagonizadas por pueblos diminutos y gigantes, su propósito original era cuestionar la política, la sociedad y la condición humana del siglo XVIII. El propio Swift declaró que había escrito el libro para irritar al mundo, no para divertirlo, una dimensión crítica que el festival busca recuperar, según IrishCentral.

Los viajes de Gulliver
La obra agotó tres ediciones durante su primer año de circulación y sumó traducciones al francés, alemán y neerlandés en 1727.

La conmemoración también se extiende a otras ciudades de Irlanda. El Festival Georgiano de Armagh, previsto del 26 al 29 de noviembre, ofrecerá recreaciones históricas, visitas guiadas, mercados artesanales y espectáculos de luces. Como parte de su programación, la Biblioteca Robinson de Armagh acogerá el 26 de noviembre la conferencia anual Rokeby, dedicada a examinar la vigencia de Los viajes de Gulliver tres siglos después de su publicación.

La institución conserva un ejemplar de la edición de 1726 que perteneció a Swift y contiene anotaciones atribuidas al propio escritor, un testimonio excepcional de la historia de la obra. El autor murió en 1745 y fue enterrado en la Catedral de San Patricio, junto a Stella, la mujer con quien mantuvo el vínculo más duradero de su vida.

Temas Relacionados

Jonathan SwiftLos Viajes De GulliverIrlandaDublínFestivalLiteraturaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Andy Burnham aseguró que el Reino Unido “perdió más de lo que ganó” con el Brexit

Durante la conferencia laborista en Gales, el jefe de Gobierno atribuyó a las administraciones conservadoras el deterioro del vínculo con la Unión Europea desde la salida comunitaria de 2020 y afirmó que trabajará para revertir los daños causados

Andy Burnham aseguró que el Reino Unido “perdió más de lo que ganó” con el Brexit

Mas de 150 militares presos en Venezuela denunciaron arbitrariedades judiciales en medio de una huelga de hambre

La carta difundida por la líder opositora María Corina Machado atribuyó la protesta pacífica dentro del penal a irregularidades judiciales, falta de respuesta oficial y vulneraciones del debido proceso, y condiciona su fin a soluciones verificables y concretas

Mas de 150 militares presos en Venezuela denunciaron arbitrariedades judiciales en medio de una huelga de hambre

Francia vive su quinta semana consecutiva de violentas protestas tras una nueva jornada de disturbios

La movilización contra el costo de vida y una iniciativa sobre el uso de armas reunió a 106.000 personas, según el ministerio del Interior, y registró enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en varias ciudades

Francia vive su quinta semana consecutiva de violentas protestas tras una nueva jornada de disturbios

Ucrania atacó uno de los nodos más importantes del sistema petrolero ruso

La ofensiva de Kiev también tuvo como objetivo el aeródromo de la región rusa de Lipetsk, que alberga aviación militar

Ucrania atacó uno de los nodos más importantes del sistema petrolero ruso

Emmanuel Macron alertó que reducir la ayuda a Ucrania prepararía el terreno para otra guerra en Europa

El mandatario francés sostuvo que “una paz injusta” afectaría al país invadido y a Europa, mientras Washington promueve contactos entre Kiev y Moscú para poner fin al conflicto iniciado en 2022

Emmanuel Macron alertó que reducir la ayuda a Ucrania prepararía el terreno para otra guerra en Europa
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Pumas Femenil golea 5-0 a Tigres en el Volcán y hace historia: avanza por primera vez a semifinales

Pumas Femenil golea 5-0 a Tigres en el Volcán y hace historia: avanza por primera vez a semifinales

Presidente de la JEP reveló qué pasará con 9.000 militares y 2.000 exguerrilleros tras recorte de $170.000 millones

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

Temblor hoy en México 15 de noviembre de 2026: Se registra más de 3 mil 400 réplicas de sismo en Chiapas

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

DEPORTES

Más de 300 jugadores, seis países y una categoría para mayores de 80 años: el waterpolo máster llega a Buenos Aires

Más de 300 jugadores, seis países y una categoría para mayores de 80 años: el waterpolo máster llega a Buenos Aires

El impacto de una figura sudamericana en Europa: el caso de Luis Díaz en el Bayern Múnich y la globalización de los clubes

Ronaldinho vuelve a jugar un partido oficial a los 46 años: hora, todos los detalles y cómo ver en vivo

Aprendió a jugar al básquet mirando videos y con pelotas de fútbol, y recibió el apoyo de una figura de la NBA: “Nada es imposible”

Escándalo en la Primera Nacional: se suspendió el partido entre Deportivo Madryn y Maipú por una agresión al arquero

ENTRETENIMIENTO

Actores, deportistas y músicos: 11 parejas que encontraron el amor a través de aplicaciones de citas

Actores, deportistas y músicos: 11 parejas que encontraron el amor a través de aplicaciones de citas

El nuevo kdrama de Gong Yoo y Song Hye-kyo ya tiene tráiler: ¿cuándo se estrenará en Netflix?

Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela terminan su relación tras un año juntos: estos serían los motivos de la ruptura

El recuerdo de la Sra. Oleson de ‘La familia Ingalls’ a 8 años de su muerte: “Era una mujer tremendamente agradable y llena de vida”

El diagnóstico de “precáncer de esófago” que hizo reaccionar a Travis Barker: “Pensé que podía fumar hasta el día de mi muerte”