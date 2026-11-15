Dublín celebra con un festival literario el tricentenario de Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift

Dublín conmemora el tricentenario de Los viajes de Gulliver con la celebración del Festival Jonathan Swift en noviembre.

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Dublín conmemora este mes los 300 años de la publicación de una de las obras más influyentes de la literatura universal. El Festival Jonathan Swift, que se celebrará del 18 al 28 de noviembre, rendirá homenaje al escritor irlandés que ejerció como deán de la Catedral de San Patricio durante más de tres décadas.

Uno de los acontecimientos centrales de la programación será el estreno de And Then There Was Gulliver, una obra musical concebida para conmemorar el tricentenario de Los viajes de Gulliver, publicada originalmente en 1726. La presentación tendrá lugar el 26 de noviembre en la Catedral de San Patricio de Dublín.

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Jonathan Swift forjó su carrera literaria tras graduarse en el Trinity College e ingresar al círculo de Sir William Temple en Inglaterra. (Charles Jervas)

Según informó IrishCentral, la producción recorrerá la trayectoria de Jonathan Swift, desde su etapa como asesor político en Londres hasta su llegada al decanato de la catedral en 1713, cargo que ocupó hasta su muerte en 1745. La trama también explorará los vínculos del escritor con Stella y Vanessa, dos figuras fundamentales de su vida personal.

Nacido el 30 de noviembre de 1667 en Dublín, Swift creció en un entorno marcado por la inestabilidad política de la Irlanda colonial. Ingresó al Trinity College en 1682 y, tras graduarse, se incorporó al círculo del diplomático y escritor Sir William Temple en Surrey, Inglaterra, donde comenzó a forjar su voz como escritor y ensayista.

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Ordenado sacerdote anglicano en 1695, alternó entre ambas islas durante años, ganándose reputación en Londres como panfletista político antes de regresar a Dublín como deán de San Patricio en 1713, cargo que ocupó hasta el final de su vida, según consigna Britannica.

El editor Benjamin Motte publicó la novela de manera anónima en octubre de 1726 para proteger al autor de posibles procesos judiciales.

La escritura de Los viajes de Gulliver comenzó alrededor de 1720, aunque sus antecedentes se remontan al Scriblerus Club, un grupo literario que Swift integraba junto a Alexander Pope y John Gay, dedicado a ridiculizar los géneros literarios de moda. El manuscrito quedó terminado y revisado durante el verano de 1725, y al año siguiente el autor viajó a Londres, donde se realizaron las gestiones para su publicación.

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Debido al carácter político de su sátira, Swift tomó precauciones para mantener oculta su identidad. El manuscrito llegó de manera anónima al editor Benjamin Motte, quien publicó la obra el 28 de octubre de 1726 en dos volúmenes, bajo el título Travels into Several Remote Nations of the World, in Four Parts, by Lemuel Gulliver. El éxito fue inmediato: ese mismo año se agotaron tres ediciones y en 1727 ya circulaban traducciones al francés, alemán y neerlandés.

Tres siglos después de que los lectores conocieran los viajes de Lemuel Gulliver por Liliput y Brobdingnag, la novela conserva su lugar entre las grandes obras de la literatura universal. Aunque suele asociarse con aventuras protagonizadas por pueblos diminutos y gigantes, su propósito original era cuestionar la política, la sociedad y la condición humana del siglo XVIII. El propio Swift declaró que había escrito el libro para irritar al mundo, no para divertirlo, una dimensión crítica que el festival busca recuperar, según IrishCentral.

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La obra agotó tres ediciones durante su primer año de circulación y sumó traducciones al francés, alemán y neerlandés en 1727.

La conmemoración también se extiende a otras ciudades de Irlanda. El Festival Georgiano de Armagh, previsto del 26 al 29 de noviembre, ofrecerá recreaciones históricas, visitas guiadas, mercados artesanales y espectáculos de luces. Como parte de su programación, la Biblioteca Robinson de Armagh acogerá el 26 de noviembre la conferencia anual Rokeby, dedicada a examinar la vigencia de Los viajes de Gulliver tres siglos después de su publicación.

La institución conserva un ejemplar de la edición de 1726 que perteneció a Swift y contiene anotaciones atribuidas al propio escritor, un testimonio excepcional de la historia de la obra. El autor murió en 1745 y fue enterrado en la Catedral de San Patricio, junto a Stella, la mujer con quien mantuvo el vínculo más duradero de su vida.

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