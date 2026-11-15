50 años de arte latinoamericano en Washington: 14 artistas argentinos en una colección continental

Se inauguró en el Museo de las Américas, exposición que auna obras de 14 artistas argentinos

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La OEA inauguró Washington 1948–1990: un meridiano de modernidad artística en las Américas para celebrar el 50º aniversario del Museo de Arte de las Américas (AMA), una exposición que reúne obras de su colección y préstamos de legados de artistas latinoamericanos y caribeños. La muestra permanecerá abierta en Washington, capital de Estados Unidos, hasta marzo y vincula la trayectoria del museo con el papel de la ciudad como espacio de encuentro para la creación artística continental.

Argentina es el país con mayor cantidad de artistas de la Asociación de Legados de la Modernidad Americana (ALMA) incluidos en la exhibición. Las obras de 14 artistas argentinos integran una sección dedicada a los miembros de la organización, cuya presentación internacional acompaña la conmemoración.

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La exposición propone dos líneas narrativas: las distintas expresiones del arte latinoamericano conservadas por el AMA y una serie de documentos sobre la presencia de ese arte en Estados Unidos. También recupera la labor de José Gómez Sicre, según la Organización de los Estados Americanos.

Obra de Ary Brizzi

La selección argentina incluye a Juan Batlle Planas, Ary Brizzi, Alberto Delmonte, Geny Dignac, José Antonio Fernández-Muro, José Fioravanti, Magda Frank, Sarah Grilo, Enio Iommi, Eduardo Mac Entyre, Miguel Ocampo, Alejandro Puente, Miguel Ángel Vidal y César Paternosto. Paternosto es el único artista vivo del grupo.

La curaduría está a cargo de cinco curadores latinoamericanos, entre ellos el argentino Rodrigo Gutiérrez Viñuales. La exposición busca poner en valor cinco décadas de trabajo del AMA en la preservación del patrimonio artístico de las Américas y en la promoción del diálogo cultural entre los países de la región.

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ALMA reúne 46 legados de 14 países y articula a representantes e instituciones culturales dedicados a conservar, investigar y difundir el patrimonio de la modernidad americana. Su objetivo compartido es “preservar, investigar y difundir el patrimonio artístico de la modernidad americana fortaleciendo la cooperación entre sus representantes e instituciones culturales”, afirmó Eduardo Tábara Castro, presidente de la Fundación Enrique Tábara y cofundador de ALMA.

Obras de Miguel Angel Vida y Eduardo Mac Entyre en las paredes del Museo de las Américas

Entre los legados integrados a la asociación figuran los de los argentinos presentes en la muestra, además del chileno Roberto Matta, el guatemalteco Rodolfo Abularach, el cubano Mariano Rodríguez, el boliviano Antonio Mariaca, el panameño Alfredo Sinclair y el ecuatoriano Estuardo Maldonado.

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La documentación exhibida incluye libros, catálogos, revistas, cartas, fotografías y recortes de prensa sobre la circulación del arte latinoamericano en Estados Unidos. Ese conjunto también repasa la trayectoria de José Gómez Sicre (1916-1991), radicado en Washington y vinculado a la formación de una colección de importancia continental.

Gómez Sicre impulsó la promoción del arte moderno de las Américas desde el Departamento de Artes Visuales de la Unión Panamericana, organismo que luego se convirtió en la OEA. Desde 1976 desarrolló esa tarea en el propio Museo de Arte de las Américas.