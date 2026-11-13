Crítica de ‘Wild Horse Nine’: la película por la que John Malkovich podría ganar por fin el Oscar, tiene el mejor guion y los diálogos más inteligentes del año

Este es el tráiler oficial de "Wild Horse Nine", una producción de Searchlight Pictures.

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Es Martin McDonagh uno de esos cineastas que cada vez que estrenan una nueva película, sabemos que estamos ante algo especial. El director se toma su tiempo a la hora de configurar cada uno de sus proyectos y eso se nota: hay un cuidado extremo a la hora de diseñar la trama, de dar vida a sus personajes y de escribir unos diálogos que son su seña de identidad, inteligentes, mordaces y que pueden partir de la banalidad para abordar temas existenciales de lo más profundos.

Ahora estrena Wild Horse Nine, en la que vuelve a utilizar un dueto masculino, como ya hizo en Escondidos en Brujas o Almas en pena en Inisherin, para componer una confrontación dialéctica que nos lleva a través de múltiples dilemas morales que abordan la culpa, el arrepentimiento e, incluso, el sentido de la vida.

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La película se abre con imágenes de la victoria de Salvador Allende en las elecciones de Chile y se ubica unos años más tarde, en 1973. Los protagonistas son Chris (John Malkovich) y Lee (Sam Rockwell), dos agentes de la CIA, el primero un auténtico veterano, destinados al país latinoamericano a las órdenes de MJ (Steve Buscemi) para desestabilizar la democracia.

Su misión, abrir paso a la dictadura de Augusto Pinochet y su golpe de estado, que se prologaría a lo largo de 17 años y que dejaría en el país más de 3.000 víctimas.

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Un thriller de espías sobre la condición humana

Ellos son simplemente el brazo ejecutor en la sombra, pero la película no va exactamente de política (o sí). Chris se está muriendo y, además, guarda un secreto fundamental para la inteligencia de los Estados Unidos. Por eso, a modo de último deseo, emprenderá un viaje, como si fueran unas últimas vacaciones, con su compañero Lee a la Isla de Pascua, un espacio que se convertirá en una especie de purgatorio o limbo para el protagonista.

Sam Rockwell y John Malkovich en 'Nine Wild Horses' (Diego Araya Corvalán/Searchlight Pictures via AP)

McDonagh configura un extraño cruce entre thriller de espías y comedia existencial. También es un especie de ‘buddy-movie’ en la que los dos personajes hablarán sobre sus respectivas vidas, de modo que a partir de hechos insignificantes se introducirán cuestiones metafísicas en torno a la condición humana.

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Y sí, esos diálogos son tan brillantes que por sí solos la película ya merecería la pena. La perfección con la que se verbalizan, su fluidez narrativa y la absoluta brillantez con la que los personajes los dicen, constituyen una auténtica delicia. Siempre se ha notado que McDonagh comenzó siendo dramaturgo y que su especialidad son las palabras y los personajes y aquí vuelve a ponerlo de manifiesto.

La grandeza de John Malkovich

En cuanto a la composición de John Malkovich resulta realmente impresionante. No hay palabras para describir lo que hace en esta película, metamorfoseándose a cada instante, desde la más absoluta indefensión a la lucidez máxima, abarcando toda una serie de registros entre dramáticos y cómicos apoteósicos y desprendiendo siempre una elegancia innata y fina ironía.

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Que el personaje, después de haber matado a muchas personas se preocupe de no hacer daño a las polillas por su concepto de la culpa cristiana, sintetiza a la perfección el dilema del personaje al final de su vida. ¿Habrá polillas en el cielo?, se pregunta, porque sabe que ellas podrían hablar bien de él.

John Malkovich en el Festival de Venecia, donde consiguió la Copa Volpi al mejor actor por esta película. (Reuters/Yara Nardi)

Y es que el peso de las atrocidades cometidas irá adquiriendo poco a poco dimensión a lo largo de la película, así como lo que está a punto de acontecer en Chile. La pareja de protagonistas conocerán durante el viaje a dos estudiantes chilenas con las que establecerán una relación confusa por culpa de las constantes insinuaciones de Chris sobre lo que está a punto de suceder en el país, algo que las jóvenes al principio no entenderán, pero que finalmente constituirá uno de los ejes cordiales de la acción.

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Es curioso el paisaje que ha elegido McDonagh para contar la historia, esa Isla de Pascua con las estatuas moáis de fondo, como espectadores silentes del relato de un mundo en constante movimiento que, en contraposición, allí parece detenerse. En medio de ese paisaje aislado, unos caballos salvajes corren por las llanuras. Son nueve. Con uno de ellos, Chris entablará una relación especial. Ambos se reconocen, quizás porque saben que van a morir. De ahí el título de esta gran película sobre la culpa, la redención y las miserias humanas, sin duda una de las mejores del año, de las más inteligentes, pero también más sensibles y tristes.