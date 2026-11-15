36 fotos de una edición histórica de La Noche de los Museos, con una multitud en las calles de Buenos Aires

Miles de personas recorrieron los espacios culturales de Buenos Aires durante La Noche de los Museos 2026
14 Nov, 2026 10:07 p. m. EST
Una multitud asiste a un concierto nocturno frente al Planetario Galileo Galilei durante la celebración de La Noche de los Museos en Buenos Aires. La ciudad se convirtió en un escenario a cielo abierto para la cultura y el patrimonio porteño Varios visitantes recorren una sala con esculturas, pantallas de video e instalaciones visuales en una exposición de arte contemporáneo. El Museo del Humor reabrió con una muestra dedicada a Caloir: no podía faltar Clemente, obviamente Largas filas de visitantes se formaron en los accesos a los museos y espacios históricos de la ciudad El centro histórico de Buenos Aires fue uno de los grandes polos de la velada cultural Visitantes de todas las edades se sumaron a la propuesta gratuita que recorre las 15 comunas porteñas Una multitud participó de la edición 2026 de La Noche de los Museos en Buenos Aires Las calles de Buenos Aires se llenaron de movimiento y cultura hasta la madrugada del domingo El humor, la memoria y el arte popular tuvieron su lugar destacado en la programación de la noche Los edificios históricos de la ciudad abrieron sus puertas de manera gratuita durante la noche más cultural del año Vecinos y visitantes se unieron para ser parte de una experiencia artística participativa y comunitaria Muestras de arte contemporáneo y colecciones históricas convivieron bajo el mismo espíritu de apertura cultural El patrimonio arquitectónico porteño fue protagonista de una velada única e irrepetible La reapertura del museo MUJU es uno de los grandes atractivos de La Noche de los Museos 2026 La exposición sobre Manuel Belgrano en el Museo de la Casa Rosada presenta paneles informativos y vitrinas históricas durante la Noche de los Museos. (Oficina del Presidente) Muestras de arte contemporáneo y colecciones históricas convivieron bajo el mismo espíritu de apertura cultural Música en vivo, intervenciones escénicas y recorridos guiados animaron los patios y salones de los espacios culturales Los museos de la ciudad exhibieron sus colecciones con entrada libre y gratuita hasta la madrugada Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de Buenos Aires, junto al humorista y escritor Tute, inauguraron la muestra dedicada a Caloir en el Museo del Humor Música en vivo, intervenciones escénicas y recorridos guiados animaron los patios y salones de los espacios culturales El humor, la memoria y el arte popular tuvieron su lugar destacado en la programación de la noche La exposición sobre Manuel Belgrano en el Museo de la Casa Rosada convocó a miles de personas durante la noche del sábado y madrugada del domingo Un impresor realiza una demostración de serigrafía frente a un grupo de asistentes en el patio del Centro Cultural Recoleta Un grupo de personas recorre una sala de exposiciones con paneles fotográficos, afiches y vitrinas dedicadas a la cultura y el deporte. La muestra dedicada a Caloi fue una de las grandes atracciones en el centro histórico de Buenos Aires Fotografías, esculturas, grabados y pinturas se abrieron al público en una noche de acceso libre y masivo El arte y la historia se fundieron en una noche en que la ciudad entera funcionó como un gran museo a cielo abierto Espacios que guardan siglos de historia recibieron a miles de visitantes en una velada de acceso libre y gratuito Instituciones públicas y privadas de todos los barrios se sumaron a la propuesta más participativa del calendario cultural porteño Una postal porteña de este sábado de La Noche de los Museos: una pequeña multitud esperando para entrar a la Facultad de Derecho El encuentro intergeneracional fue una de las marcas distintivas de una noche que convocó a familias, jóvenes y adultos mayores por igual La Noche de los Museos movilizó a más de un millón de personas que tuvieron un gran plan de sábado a la noche en la gran ciudad Un grupo de personas observa y fotografía elementos escenográficos y un maniquí con traje histórico durante la visita al impresionante Colón Fábrica, en el barrio de La Boca La noche transformó cada rincón de la ciudad en una invitación al asombro frente a la historia del arte