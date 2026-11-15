Cultura

36 fotos de una edición histórica de La Noche de los Museos, con una multitud en las calles de Buenos Aires

Más de 1,4 millones personas recorrieron 350 espacios culturales e históricos, abiertos hasta la madrugada: la ciudad vivió a pleno uno de sus grandes eventos populares del año

Una mujer con gafas sostiene un cartel colorido frente a una mesa de trabajo al aire libre rodeada de personas en un parque
Miles de personas recorrieron los espacios culturales de Buenos Aires durante La Noche de los Museos 2026
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Una multitud reunida de noche frente a un escenario iluminado, con un cartel del evento y una estructura esférica iluminada a la derecha
Una multitud asiste a un concierto nocturno frente al Planetario Galileo Galilei durante la celebración de La Noche de los Museos en Buenos Aires.
Varios jóvenes sentados en el suelo y otros de pie observan hacia un lateral en una plaza iluminada con luces de color violeta
La ciudad se convirtió en un escenario a cielo abierto para la cultura y el patrimonio porteño
Personas caminan en una sala de paredes verdes con esculturas de diversos materiales y una pantalla de video encendida
Varios visitantes recorren una sala con esculturas, pantallas de video e instalaciones visuales en una exposición de arte contemporáneo.
Inauguracion MUJU! - La Noche de los Museos
El Museo del Humor reabrió con una muestra dedicada a Caloir: no podía faltar Clemente, obviamente
Inauguracion MUJU! - La Noche de los Museos
Largas filas de visitantes se formaron en los accesos a los museos y espacios históricos de la ciudad
Inauguracion MUJU! - La Noche de los Museos
El centro histórico de Buenos Aires fue uno de los grandes polos de la velada cultural
Inauguracion MUJU! - La Noche de los Museos
Visitantes de todas las edades se sumaron a la propuesta gratuita que recorre las 15 comunas porteñas
Inauguracion MUJU! - La Noche de los Museos
Una multitud participó de la edición 2026 de La Noche de los Museos en Buenos Aires
Inauguracion MUJU! - La Noche de los Museos
Las calles de Buenos Aires se llenaron de movimiento y cultura hasta la madrugada del domingo
Inauguracion MUJU! - La Noche de los Museos
El humor, la memoria y el arte popular tuvieron su lugar destacado en la programación de la noche
Inauguracion MUJU! - La Noche de los Museos
Los edificios históricos de la ciudad abrieron sus puertas de manera gratuita durante la noche más cultural del año
Inauguracion MUJU! - La Noche de los Museos
Vecinos y visitantes se unieron para ser parte de una experiencia artística participativa y comunitaria
Inauguracion MUJU! - La Noche de los Museos
Muestras de arte contemporáneo y colecciones históricas convivieron bajo el mismo espíritu de apertura cultural
Personas sentadas en mesas de madera y sobre el césped frente a un edificio de ladrillo con torre iluminado con luces verdes junto a una autopista
El patrimonio arquitectónico porteño fue protagonista de una velada única e irrepetible
Personas reunidas en una calle adoquinada frente a un edificio con fachada iluminada de color rosa y un cartel del museo MUJU
La reapertura del museo MUJU es uno de los grandes atractivos de La Noche de los Museos 2026
Un panel con el texto Belgrano, la revolución de las ideas se ubica en el centro de una sala con arcos de ladrillo visto y vitrinas
La exposición sobre Manuel Belgrano en el Museo de la Casa Rosada presenta paneles informativos y vitrinas históricas durante la Noche de los Museos. (Oficina del Presidente)
Personas caminan y observan un mural de gran tamaño con árboles desnudos en blanco y negro dentro de una sala con piso de madera
Muestras de arte contemporáneo y colecciones históricas convivieron bajo el mismo espíritu de apertura cultural
Inauguracion MUJU! - La Noche de los Museos
Música en vivo, intervenciones escénicas y recorridos guiados animaron los patios y salones de los espacios culturales
Inauguracion MUJU! - La Noche de los Museos
Los museos de la ciudad exhibieron sus colecciones con entrada libre y gratuita hasta la madrugada
Inauguracion MUJU! - La Noche de los Museos
Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de Buenos Aires, junto al humorista y escritor Tute, inauguraron la muestra dedicada a Caloir en el Museo del Humor
Inauguracion MUJU! - La Noche de los Museos
Música en vivo, intervenciones escénicas y recorridos guiados animaron los patios y salones de los espacios culturales
Inauguracion MUJU! - La Noche de los Museos
El humor, la memoria y el arte popular tuvieron su lugar destacado en la programación de la noche
Un panel con el texto Belgrano, la revolución de las ideas se ubica en el centro de una sala con arcos de ladrillo visto y vitrinas
La exposición sobre Manuel Belgrano en el Museo de la Casa Rosada convocó a miles de personas durante la noche del sábado y madrugada del domingo
Un hombre con delantal atiende una mesa de serigrafía frente a un grupo de espectadores en un patio iluminado con luz verde
Un impresor realiza una demostración de serigrafía frente a un grupo de asistentes en el patio del Centro Cultural Recoleta
Personas caminan por una sala de exposición entre paneles con fotografías, afiches de pared y vitrinas de exhibición
Un grupo de personas recorre una sala de exposiciones con paneles fotográficos, afiches y vitrinas dedicadas a la cultura y el deporte.
Inauguracion MUJU! - La Noche de los Museos
La muestra dedicada a Caloi fue una de las grandes atracciones en el centro histórico de Buenos Aires
Inauguracion MUJU! - La Noche de los Museos
Fotografías, esculturas, grabados y pinturas se abrieron al público en una noche de acceso libre y masivo
Museo Nacional de Bellas Artes - La Noche de los Museos
El arte y la historia se fundieron en una noche en que la ciudad entera funcionó como un gran museo a cielo abierto
Museo Nacional de Bellas Artes - La Noche de los Museos
Espacios que guardan siglos de historia recibieron a miles de visitantes en una velada de acceso libre y gratuito
Museo Nacional de Bellas Artes - La Noche de los Museos
Instituciones públicas y privadas de todos los barrios se sumaron a la propuesta más participativa del calendario cultural porteño
Museo Nacional de Bellas Artes - La Noche de los Museos
Una postal porteña de este sábado de La Noche de los Museos: una pequeña multitud esperando para entrar a la Facultad de Derecho
Museo Nacional de Bellas Artes - La Noche de los Museos
El encuentro intergeneracional fue una de las marcas distintivas de una noche que convocó a familias, jóvenes y adultos mayores por igual
Museo Nacional de Bellas Artes - La Noche de los Museos
La Noche de los Museos movilizó a más de un millón de personas que tuvieron un gran plan de sábado a la noche en la gran ciudad
Personas de pie observan columnas ornamentadas, una escalera de caracol y un maniquí con uniforme militar rojo y blanco en una nave industrial
Un grupo de personas observa y fotografía elementos escenográficos y un maniquí con traje histórico durante la visita al impresionante Colón Fábrica, en el barrio de La Boca
Museo Nacional de Bellas Artes - La Noche de los Museos
La noche transformó cada rincón de la ciudad en una invitación al asombro frente a la historia del arte

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