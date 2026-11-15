36 fotos de una edición histórica de La Noche de los Museos, con una multitud en las calles de Buenos Aires

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El Museo Malvinas inauguró un mural con la imagen del primer izamiento de la bandera argentina en las islas, en abril de 1982 La obra en cerámica de una foto del reportero gráfico Rafael Wollmann, fue donada por la Fundación TAEDA y quedó instalada de forma permanente en uno de los espacios de la institución cultural

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Festival de Cine de Mar del Plata: una película filmada en secreto bajo el régimen iraní se llevó el premio mayor 'The Night Arezou Disappeared', de Arian Vazirdaftari, ganó la Competencia Internacional; 'El Pez que Fuma' y 'Cebar, Frenar, Llorar' se impusieron en las competencias latinoamericana y argentina, en el cierre de la 41° edición de la competencia que cerró con una asistencia total de 75.000 espectadores

Houellebecq otra vez en el centro de una polémica: la justicia francesa lo investiga por incitar al odio contra los musulmanes La fiscalía de Nanterre abrió una causa contra el disruptivo escritor, por declaraciones en las que calificó a la comunidad islámica como “una amenaza para la seguridad del país”