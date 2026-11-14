Cultura

Houellebecq otra vez en el centro de una polémica: la justicia francesa lo investiga por incitar al odio contra los musulmanes

La fiscalía de Nanterre abrió una causa contra el disruptivo escritor, por declaraciones en las que calificó a la comunidad islámica como “una amenaza para la seguridad del país”

La fiscalía de Nanterre abrió una investigación judicial contra Michel Houellebecq por acusaciones de incitación al odio racial
La fiscalía de Nanterre abrió una investigación judicial contra Michel Houellebecq por acusaciones de incitación al odio racial
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Michel Houellebecq, uno de los escritores más famosos y extravagantemente provocadores de Francia, es objeto de una investigación por acusaciones de incitación a la violencia y al odio racial a raíz de unos comentarios que hizo sobre los musulmanes en 2022, según informan los medios de comunicación franceses.

Aunque Houellebecq no ha sido imputado, la investigación le expone a un riesgo jurídico considerable. Ser objeto de una investigación judicial supone un paso importante en el sistema de justicia penal francés. Las posibles imputaciones se presentarían al término de la investigación, que podría prolongarse durante meses, si no años.

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La investigación, que según los periódicos franceses Le Figaro y Le Monde, así como la Agence France-Presse, fue iniciada por la fiscalía de Nanterre, un suburbio de París, se debe a unas declaraciones que Houellebecq realizó en una entrevista con la revista francesa Front Populaire. En ella describió a los musulmanes como una amenaza para la seguridad de Francia y afirmó que podrían ser objeto del tipo de violencia que azotó París en 2015, con el mortífero atentado perpetrado por terroristas del Estado Islámico.

“Creo que el deseo de la población francesa autóctona, como se suele decir, no es que los musulmanes se asimilen, sino que dejen de robarles y agredirles; en resumen, que disminuya su violencia, que respeten la ley y a los demás”, declaró Houellebecq (que se pronuncia WELL-beck) al filósofo francés Michel Onfray en la entrevista. “O, otra buena solución, que se marchen”, añadió Houellebecq.

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Cuando Onfray sacó a colación la teoría del “gran reemplazo” —un concepto racista del escritor Renaud Camus según el cual los europeos blancos y cristianos están siendo sustituidos por personas de color, incluidos los musulmanes—, Houellebecq respondió: “Me sorprendió mucho que se la llamara teoría. No es una teoría, es un hecho”.

Michel Houellebecq
La Unión de Mezquitas de Francia presentó una denuncia formal contra el novelista y la dirección del medio que difundió sus comentarios

La Unión de Mezquitas de Francia presentó una denuncia a principios de 2023 contra Houellebecq, Onfray y la dirección de la revista.

Desde entonces, Houellebecq ha expresado su pesar por los comentarios, calificándolos de “torpes”. Sin embargo, sus abogados declararon a los medios de comunicación franceses que rechazaban la validez de cualquier acusación legal por sus declaraciones. Insistieron en que las declaraciones de Houellebecq no constituían una incitación a la violencia ni al odio racial.

“Un profeta de la fatalidad no desea que ocurra la desgracia, sino todo lo contrario. Su lugar no está en un tribunal”, afirmaron los abogados del escritor, Thibault de Montbrial y Louis Cailliez, en un comunicado facilitado a la Agencia France-Presse. “Michel Houellebecq solo puede lamentar la creciente tendencia a llevar a los tribunales el debate intelectual”.

Con sus mordaces reflexiones sobre la raza, el género y la sexualidad en libros como Whatever, Sumisión y Aniquilación, Houellebecq, de 70 años, ha generado tanto éxito de ventas como indignación.

No es la primera vez que sus comentarios sobre los musulmanes le han metido en problemas. En 2001, Houellebecq fue acusado de incitación al odio racial por una entrevista en la que calificó al islam de “la religión más estúpida”, aunque un tribunal de París lo absolvió al año siguiente. El tribunal señaló que el comentario “sin duda no se caracterizaba ni por una perspectiva especialmente noble ni por la sutileza de su redacción”, pero que no constituía un delito punible.

Michel Houellebecq
Novelas como 'Sumisión' y Aniquilación' consolidaron el éxito comercial del autor en medio de recurrentes polémicas sobre raza y sociedad

Tras la fuerte reacción que suscitó su entrevista en 2022, Houellebecq ha mantenido un perfil más bajo. Sin embargo, su caso ha vuelto a salir a la luz ahora que las cuestiones de racismo e islamofobia han vuelto a ocupar un primer plano en Francia este mes, tras el tiroteo mortal de un hombre negro a manos de un hombre blanco en un barrio obrero de las afueras de París.

El sospechoso del tiroteo, identificado como Kévin Tessier, de 39 años, declaró a los investigadores que había elegido la localidad de Trappes como objetivo porque era un “nido de islamistas”, según la fiscalía. Trappes, con su numerosa población inmigrante, lleva mucho tiempo en el centro de los debates sobre la identidad francesa.

Los vecinos y las autoridades de Trappes han achacado el asesinato al discurso incendiario del partido de extrema derecha francés, la Agrupación Nacional. La candidata presidencial de este partido, Marine Le Pen, lidera actualmente las encuestas en la carrera para suceder al presidente Emmanuel Macron la próxima primavera.

La Unión de Mezquitas de Francia acogió con satisfacción la investigación sobre Houellebecq y declaró en un comunicado: “Dado el clima preocupante al que nos enfrentamos, en el que ciertos tipos de retórica sirven para incitar a la violencia y pueden constituir un caldo de cultivo ideológico para actos terroristas —como ilustra trágicamente el atentado de Trappes—, no podemos permitir que este tipo de comentarios queden sin respuesta”.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Europa Press; archivo Infobae]

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