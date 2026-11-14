Cultura

Una bacteria de azúcar japonesa apareció sobre 'La ronda de noche' de Rembrandt: científicos revelan el universo microbiano que habita en la famosa obra

El Rijksmuseum y el laboratorio Micropia de Ámsterdam cultivaron colonias de microbios extraídos del lienzo más icónico de la pintura barroca, en el marco del mayor proyecto de restauración jamás realizado

Detalle de una pintura al óleo con hombres armados y una placa de Petri de plástico con cultivo sobre el sombrero de uno de ellos
Una bacteria identificada en una refinería de azúcar japonesa fue detectada en la superficie de La ronda de noche de Rembrandt, una de las obras de arte más famosas de todos los tiempos
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Una bacteria hallada originalmente en una refinería de azúcar japonesa fue detectada sobre la superficie de La ronda de noche, la obra más célebre de Rembrandt y uno de los cuadros más estudiados de la historia del arte occidental. Pintada en 1642, la pieza mide casi cuatro metros de alto por cinco de ancho y es considerada la cima del barroco holandés por su dominio de la luz, la escala monumental y la vitalidad de sus figuras. El hallazgo se enmarca en un proyecto científico que por primera vez revela el universo microbiano que habita ese lienzo, en el contexto de una exposición abierta al público desde el 11 de noviembre de 2026 hasta fines de mayo de 2027 en el Museo Artis-Micropia de Ámsterdam.

La bacteria en cuestión es Microbacterium saccharophilum, identificada en una zona donde se había retirado el barniz de la pintura. El hallazgo forma parte de La ronda de noche vive, una exposición conjunta del Rijksmuseum —donde cuelga la obra desde hace siglos— y el Museo Artis-Micropia de Ámsterdam, conocido popularmente como el «zoológico de microbios» de la ciudad.

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La bacteria japonesa fue hallada donde se retiró el barniz

Durante seis meses, técnicos de laboratorio tomaron muestras en alrededor de sesenta puntos distintos del lienzo. Las muestras fueron luego cultivadas en el laboratorio de Artis-Micropia hasta formar colonias visibles, que se exhiben en placas de Petri junto a una reproducción a tamaño real de la pintura. «Encontramos muchos microbios que se encuentran muy comúnmente, por ejemplo, en la piel humana o en el suelo», declaró a Eline van Bloois, microbióloga del museo. Los resultados muestran una mezcla variada de organismos: desde bacterias de la piel que protegen contra patógenos hasta especies propias del suelo.

Dos personas de espaldas sostienen un disco transparente frente a un óleo histórico que representa a varios hombres con vestimenta de época
Dos especialistas analizan la superficie del cuadro 'La ronda de noche' de Rembrandt durante los trabajos de conservación en el Rijksmuseum

Van Bloois aclaró que los microorganismos no representan un riesgo para la conservación del cuadro. Descartar, en cambio, si alguno de ellos pudiera ser un vestigio del propio Rembrandt, resultó imposible. «Si pudieran vincularse con Rembrandt sería realmente genial, pero a partir de un microbio no se puede decir si ha estado allí durante 400 años o durante un día», afirmó la científica.

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El arte y la ciencia convergen en un clásico

El hallazgo de Microbacterium saccharophilum fue el que más la desconcertó. «Eso es algo que me mantendrá despierta durante años», reconoció. «Haces una pregunta y recibes cien preguntas a cambio. Esa es la belleza de la ciencia». La exposición se inscribe dentro de la Operación La ronda de noche, el mayor proyecto de investigación y restauración jamás realizado sobre la obra, en marcha desde 2019 en una cámara de cristal diseñada específicamente en el Rijksmuseum. El objetivo es preservar el cuadro y comprender mejor cómo Rembrandt lo pintó y cómo ha cambiado a lo largo de los siglos.

Van Bloois subrayó el valor simbólico de la iniciativa: «El arte y la ciencia suelen considerarse extremos opuestos del espectro, pero esta instalación muestra lo estrechamente conectados que están estos mundos». La científica, que nunca imaginó trabajar tan cerca de una obra maestra de esa magnitud, planteó una última reflexión: «¿Acaso estas placas de Petri llenas de microbios no son pequeñas obras de arte por derecho propio?».

Con información de: AFP

[Fotos: ARTIS-Groote Museum]

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