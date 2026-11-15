Más de un millón de personas recorre la ciudad de Buenos Aires en una nueva edición de La Noche de los Museos

La Noche de los Museos convoca una multitud en las calles y los espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires. Como un símbolo, el Obelisco de Buenos Aires exhibe una proyección lumínica alusiva a este evento extraordinario del calendario cultural de la ciudad

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En una noche de primavera soñada, la ciudad de Buenos Aires tiene un paisaje particular: miles de personas circulan, hacen fila e ingresan a los 350 museos, edificios históricos, escuelas, sedes y espacios culturales públicos y privados, en todas las comunas y con ingreso gratuito, que integran la oferta de la Noche de los Museos 2026 hasta la madrugada de este domingo. Alrededor de las 9 de la noche, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estiman que 1.200.000 participan de esta monumental movilización cultural. La convocatoria, dada la magnitud de la oferta de programación, puede crecer a medida que vayan pasando las horas de este sábado a la noche tan especial en Buenos Aires.

A lo largo de más de veinte ediciones, La Noche de los Museos se ha consolidado como una de las citas imprescindibles de la agenda cultural porteña. La propuesta funciona como una llave maestra para explorar o volver a mirar con ojos nuevos los recintos que resguardan el patrimonio histórico de Buenos Aires junto con aquellos que marcan el pulso del arte contemporáneo. Desde monumentos históricos, museos y palacios universitarios hasta centros culturales y sedes barriales, tanto del ámbito público como privado, toda la escena se abre en simultáneo para convocar a visitantes de distintas generaciones en una velada compartida de asombro y encuentro con la cultura.

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Una estructura monumental en Polo Circo

En la Plaza de Mayo y alrededores -mientras los granaderos pasan al grito de “¡Viva la Patria!”-, cientos de personas hacen fila para ingresar a la muestra Belgrano, la revolución de las ideas, que fue inaugurada por el presidente Javier Milei. La muestra repasa el ingreso a la carrera militar del creador de la Bandera Nacional y su participación en el Ejército del Norte, además del período previo a la Revolución de Mayo en el que desarrolló sus primeras ideas políticas e intelectuales. La selección de imágenes y documentos inéditos estuvo a cargo de Diego Valenzuela, historiador, senador provincial bonaerense e intendente de Tres de Febrero con licencia en el cargo, quien organizó el recorrido para mostrar una dimensión poco difundida de la figura histórica: la de pensador, anterior a su identificación casi exclusiva con la gesta militar y la creación de la bandera.

El acto oficial de inicio, por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se dio en el predio de Buenos Aires Polo Circo, barrio de Parque Patricios (Av. Juan de Garay y Combate de los Pozos), donde se levantó una estructura monumental de cartón de más de 25 metros que replica la histórica construcción de la misión jesuítica de San Ignacio (Misiones), realizada por el artista francés Olivier Grossetête. Allí, la ministra de Cultura Gabriela Ricardes dijo: “No puedo imaginar una obra mejor para inaugurar lo que es la noche más participativa, colaborativa y comunitaria de la ciudad de Buenos Aires: la Noche de los Museos. Es una noche que convoca un récord de inscriptos y de instituciones este año: organismos públicos y privados, organizaciones, asociaciones, clubes, juntas vecinales, bares notables y bibliotecas se engalanan y ponen lo mejor de sí para compartir y abrir sus puertas al público”.

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El artista francés Olivier Grossetête ensambló una estructura de cartón inspirada en las ruinas de San Ignacio Miní en Polo Circo.

A su turno, el embajador francés en Argentina Romain Nadal: “La Noche de los Museos es un momento muy importante en la vida cultural de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Lo digo como embajador: llevo ya tres años trabajando aquí con los argentinos, y esta obra es muy representativa del lema de Francia: libertad, igualdad, fraternidad. Libertad creativa; igualdad, porque todos participamos para realizarla; y fraternidad, porque todos estamos apasionados por participar en su realización. En muy pocos días, gracias al equipo de Olivier, todos se juntaron para lograr una realización que técnicamente es impresionante y está muy bien construida. Y eso es también el genio de los porteños. Así que viva Argentina, viva Buenos Aires, viva la cultura y viva la amistad franco-argentina.”

Es la primera obra de Olivier Grossetête en Argentina. Referente internacional del arte efímero y colectivo, Grossetête invitó al público a ser parte de una experiencia física, lúdica y horizontal que transforma un material cotidiano en una arquitectura a gran escala. En cada ciudad propone una construcción distinta. En Buenos Aires, la estructura hecha íntegramente de cartón, de más de 25 metros de altura está inspirada lo que hoy se ha convertido en las Ruinas Jesuíticas de San Ignacio Miní, el testimonio mejor conservado de las misiones jesuíticas en Argentina. Creadas en el 1600 y declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, representan una joya arqueológica construida principalmente con arenisca rosada bajo el estilo barroco-guaraní.

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La obra está ensamblada a partir de 1.500 cajas de cartón preparadas previamente en talleres abiertos con la comunidad. Y lo más llamativo de la propuesta es que durante el mismo sábado, vecinos y visitantes se unen para levantar la obra utilizando únicamente la fuerza de sus brazos y un sistema de elevación ideado por el artista, sin grúas ni maquinaria pesada. Una vez en pie, el público puede recorrerla y apreciarla antes de su deconstrucción colectiva del domingo, en la que los propios participantes colaboran para desarmarla y enviar los cartones a reciclar, reafirmando el carácter efímero y comunitario de la propuesta.

Reapertura del Museo del Humor

Desde el sur hacia el centro fundacional de la ciudad, el Casco Histórico concentra varias de las paradas más emblemáticas de la noche. El recorrido encuentra una de sus grandes novedades en la reapertura del MUJU! Museo del Humor (Adolfo Alsina 417, Montserrat), que estrena su nueva sede en la histórica casa Altos de Elorriaga II bajo la dirección artística de Tute. El espacio se inaugura con Salú Caloi!, una exposición que reúne acuarelas, bocetos, objetos personales y más de 8.800 tiras del creador de Clemente, acompañada por un recorrido histórico por el humor gráfico argentino, talleres, música en vivo, un “ring de dibujantes” y una jam de ilustración con DJ.

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La reapertura del museo MUJU es uno de los grandes atractivos de La Noche de los Museos 2026

“Nunca se vio una muestra de mi viejo con tantos originales, donde se puede ver toda su obra: no solo a Clemente, que es el personaje más popular, sino también su producción de páginas dominicales, las que salían en la revista Viva. Ahí se nota que, además de ser un gran humorista gráfico, era un gran pintor”, le dijo el humorista Tute -hijo de Caloi- a Infobae Cultura. “Es una obra verdaderamente pictórica, a la altura de cualquier gran pintor de nuestro país. También se pueden ver piezas inéditas: cartas, como una que le mandó a Perón y que Perón le respondió, bocetos y poesías. Es un acercamiento profundo no solo a la obra de Caloi, sino a Caloi como persona”.

A pocos pasos de allí, el circuito del centro porteño invita a caminar por el entorno iluminado de la Plaza de Mayo, donde se concentran los edificios que narran los orígenes institucionales del país, con recorridos guiados por la plaza y visitas al Cabildo y a la Catedral Metropolitana. Muy cerca, sobre la Avenida de Mayo, la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575), en el histórico edificio del ex diario La Prensa, despliega una cartografía sonora con siete estaciones de música en vivo en su patio central —que abarca tango, folklore, lírica y rock— junto con una puesta teatral en su subsuelo que evoca la visita de Giacomo Puccini al edificio.

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Siguiendo hacia el norte, el circuito de Recoleta vuelve a posicionarse como uno de los grandes polos de la noche, en cuanto a propuestas artísticas y masividad de gente. En la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985), una de las paradas obligadas de la zona se exhibe “Miguel Dávila. Tercer orden”, la gran muestra antológica curada por Joaquín Rodríguez en el marco del centenario del nacimiento del maestro riojano. La exposición reúne más de cien piezas, entre óleos, acrílicos, dibujos, grabados, monocopias y cortometrajes experimentales en súper 8, que recorren seis décadas de creación ininterrumpida. Muy cerca, en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), además de las intervenciones musicales en sus patios, se pueden visitar muestras como “TrashGuzmania 2001-2030”, dedicada a la obra experimental de Mauro Guzmán, “El juguete rabioso: 100 años” y un homenaje a Mireya Baglietto, en diálogo directo con la atmósfera histórica del vecino Cementerio de la Recoleta. A pocos pasos, sobre la barranca, la Facultad de Derecho de la UBA abre sus salones emblemáticos y su pinacoteca con visitas guiadas, entre otras propuestas.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires calculó la participación de más de un millón de personas en los 350 espacios de la Noche de los Museos.

Bien cerca de allí, el Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473), uno de los espacios más convocantes en todas las ediciones, abre sus puertas con visitas guiadas breves por su colección permanente y cuatro muestras temporarias imperdibles: “Goya en Buenos Aires. Tapices de las Colecciones Reales de España”, “Código natal: los orígenes cósmicos del Museo”, “Leandro Katz. La noche y las palabras” y una retrospectiva recientemente inaugurada, dedicada a Rómulo Macciò (“La pintura como destino. Obras 1960-2016”).

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Por su parte, en el Museo Nacional de Arte Decorativo (Av. del Libertador 1902) pueden recorrerse los salones de la planta principal junto a la exposición “Puccini y la Argentina”, la muestra “Arte, Diseño y Modernidad”, que explora la faceta como diseñador de Ary Brizzi y proyecciones de mapping sobre sus jardines. Un infaltable de la zona es el Museo Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415), que en el año de su 25° aniversario exhibe “Viva Frida”, una exposición histórica que reúne objetos personales de Frida Kahlo en diálogo con pinturas y fotografías clave de la colección, además de obras de la grabadora cubana Belkis Ayón y la puesta “Colección Aniversario”, que incorpora piezas de la colección Daros Latinamerica nunca antes vistas en el país.

Buenos Aires se despierta en todas sus comunas. Al sur de la ciudad, la Usina del Arte (Caffarena 1, La Boca) enciende la jornada desde las 17 h con un DJ set en la Plaza. En el Salón Mayor, el artista Tadeo Muleiro despliega “Habitantes de lo invisible”, una instalación de esculturas de gran escala que transforma el recinto en un universo fantástico, mientras que en el Patio Central la intervención láser “CUERPO/SEÑAL” proyecta las siluetas del público en tiempo real sobre la fachada del histórico edificio. Muy cerca de allí, el recorrido portuario tiene su paso obligado por Fundación Larivière (Caboto 564) que abre con horario extendido hasta las 22 h exhibiendo “Cal”, de los fotógrafos mexicanos Lázaro Blanco y Pablo López Luz, junto a la muestra inaugurada esa misma tarde “Pasado, presente continuo”, dedicada al argentino Daniel Muchiut, y por Colón Fábrica (Av. Pedro de Mendoza 2163), donde se exhiben las escenografías, vestuarios y utilerías monumentales del Teatro Colón. Por supuesto, muy cerca de allí está la parada infaltable por Fundación Proa, Proa 21 y Fundación Andreani. Subiendo hacia San Telmo, el arte se concentra en dos vecinos inseparables de la avenida San Juan: el Museo Moderno (Av. San Juan 350), que celebra su 70º aniversario con muestras como “Naturaleza arquitecta”, “Moderno y MetaModerno: Edición 70 Aniversario”, talleres de serigrafía y la 5ª edición de la Feria del Libro de Humanidades y Ciencias Sociales, y el MACBA (Av. San Juan 328), que recibe al público en el último fin de semana de exhibición de “Curada de espanto”, de Ornella Pocetti, “La imaginación geométrica”, de César Paternosto, y “Superficie y presencia”, de Gerold Miller.

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Hacia el norte, la noche también invita a recorrer espacios atravesados por la memoria y el patrimonio histórico. En el barrio de Núñez, dentro del Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA), el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur (Santiago Calzadilla 1300) inició la noche con uno de los momentos más emotivos de la apertura: junto a la Fundación Taeda -presidida por Mario Montoto-, se inaugura de manera permanente la obra mural “2 de abril de 1982”, realizada en cerámica a partir de la histórica fotografía de Rafael Wollmann que retrata el primer izamiento de la bandera argentina en la casa del gobernador el día del inicio de la guerra. Con dimensiones monumentales de cuatro metros de ancho por dos metros y medio de alto, la pieza se suma al patrimonio fijo del museo en un acto con autoridades nacionales, representantes de la fundación y excombatientes.

La noche de los museos también es una oportunidad única para acceder a rincones habitualmente cerrados al público o atravesados por el misterio arquitectónico. En Barracas, el Museo Santa Felicitas. Museo de los Túneles y Templo Escondido (Pinzón 1480) invita a descender por pasadizos subterráneos del siglo XIX y descubrir la historia detrás de la iglesia neogótica de Felicitas Guerrero, mientras que en el corazón de San Telmo el Museo Penitenciario Argentino “Antonio Ballvé” (Humberto 1° 378) abre los claustros coloniales de la antigua residencia jesuítica y ex cárcel de mujeres para revelar las tramas de la historia social y carcelaria del país. En Constitución, la Santa Casa de Ejercicios Espirituales San Ignacio de Loyola (Av. Independencia 1190) permite traspasar los muros de uno de los edificios coloniales más antiguos y silenciosos de Buenos Aires. Hacia el centro, frente al Congreso, que también abre sus puertas al público, el restaurado Edificio del Molino (Av. Rivadavia 1815) despierta la fascinación por sus salones y vitrales art nouveau, y bajo tierra vuelve uno de los clásicos más celebrados: el Paseo Histórico en los antiguos coches La Brugeoise de la Línea A, un viaje en el tiempo a bordo de las históricas formaciones de madera con salida desde la estación Perú. Entre las propuestas más singulares de la velada también se destaca la visita nocturna al Cementerio Británico de Buenos Aires (Av. Elcano 4568, Chacarita), con recorridos guiados entre bóvedas, monumentos funerarios y relatos poco conocidos de la ciudad.

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