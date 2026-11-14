Casa Rosada, el Planetario, Bellas Artes, el Colón y más de 300 espacios culturales: sedes y recorridos de la Noche de los Museos

Una guía de actividades imperdibles para disfrutar durante la Noche de los Museos

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La Noche de los Museos reune este sábado a más de 350 espacios culturales de Buenos Aires, la mayor cifra de instituciones de su historia, con museos, edificios patrimoniales y sitios habitualmente cerrados que abrirán entre las 19 y las 2 de la mañana del domingo. La programación, organizada por el Ministerio de Cultura porteño, celebrará su vigésima segunda edición con exposiciones, conciertos, recorridos guiados y actividades participativas.

La convocatoria supera el récord de 320 espacios alcanzado en 2025. Durante siete horas, vecinos y turistas podrán acceder sin costo a colecciones y propuestas creadas especialmente para la jornada, aunque algunos espacios extenderán sus horarios más allá de la madrugada.

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El Museo Nacional de Bellas Artes reúne un programa de actividades y exposiciones temporarias en su sede de avenida del Libertador 1473.

Las visitas para el público general incluyen “Luca Giordano, Presentación de Jacob a Isaac”, a las 21:00; “Jackson Pollock, Estrella fugaz”, a las 22:00; “Hércules, la historia de un héroe”, a las 23:00, en el Paseo de las esculturas; y “Jean Léon Pallière, Idilio criollo”, a las 00:00, dentro de la exposición de Adriana Bustos. Daniela Guido estará a cargo de las dos primeras, mientras que Gabriela Canteros conducirá las restantes. En caso de lluvia, la actividad sobre Hércules se realizará en las salas del primer piso.

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Museo Nacional de Bellas Artes

A las 18:00 habrá una visita breve para chicos sobre “Héroes y Dioses”, a cargo de Pablo Hofman. Roxana Pruzan ofrecerá narraciones de “Cuentos en la noche” a las 19:00 y a las 20:00, y Carlos Vera Flores conducirá recorridos en Lengua de Señas Argentina para la comunidad sorda: “Fader y Malharro en LSA”, a las 19:30, y “Artistas del pueblo en LSA”, a las 20:30.

Entre las exposiciones temporarias se encuentra “Adriana Bustos. Código natal: los orígenes cósmicos del Museo”, con curaduría de Mariana Marchesi, disponible hasta el 14 de noviembre en la sala 33 del primer piso. “Leandro Katz. La noche y las palabras”, con curaduría de Francisco Lemus y Marchesi, podrá visitarse hasta el 10 de enero de 2027 en el primer piso.

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“Goya en Buenos Aires. Tapices de las Colecciones Reales de España” permanecerá en la planta baja hasta el 17 de enero de 2027. “Rómulo Macciò. La pintura como destino. Obras 1960-2016”, curada por Florencia Battiti, estará en el pabellón de exposiciones temporarias hasta el 14 de febrero de 2027.

De “Rómulo Macciò. La pintura como destino. Obras 1960-2016”

El Teatro Colón (Libertad 621) ofrecerá recorridos de 15 minutos desde las 23:45 hasta las 4 h, con entrada libre y gratuita por orden de llegada. La visita incluirá intervenciones artísticas y, desde las 3 h, un DJ pasará electro ópera en el Salón Dorado.

En La Boca, Colón Fábrica (avenida Don Pedro de Mendoza 2163) abrirá de 18 a 24 h, sin reserva previa y con ingreso asegurado. El recorrido por las escenografías, la utilería y el vestuario de producciones originales del Teatro Colón contará con anfitriones caracterizados con prendas de esas obras.

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El espacio exhibirá escenografías de Turandot, Rigoletto, Nabucco y Madama Butterfly, además de la estructura creada por Marcelo Lombardero para la ópera Billy Budd. El público podrá ingresar al camarote del protagonista de esa puesta, distinguida como Mejor Nueva Producción Latinoamericana por Ópera XXI y Ópera Latinoamérica.

Colón Fábrica

La iluminación especial de cada montaje permitirá recorrer el predio de noche, una diferencia respecto de las visitas regulares. El Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla (Gallo 238) también realizará un concierto de egreso a las 11 h en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura (avenida de Mayo 575).

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Los estudiantes que terminan su formación interpretarán obras de Luis Gianneo, Friedrich Seitz, Frédéric Chopin, Julián Aguirre y Héctor Ayala, entre otros compositores. La presentación tendrá la coordinación de la profesora Fabiana Israel y el acompañamiento pianístico de Florencia Carusso.

El artista francés Olivier Grossetête levantará junto al público una estructura monumental de cartón de más de 25 metros en el Polo Circo (avenida Juan de Garay y Combate de los Pozos). La construcción se realizará el sábado desde las 14 hasta la 1 h, después de una semana de trabajo colectivo entre el lunes 9 y el viernes 13.

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El artista francés Olivier Grossetête levantará junto al público una estructura monumental de cartón de más de 25 metros en el Polo Circo

La actividad será gratuita y requerirá inscripción previa a través de festivalesba.org/polocirco/. La propuesta permitirá a los participantes construir de forma conjunta una instalación de gran escala.

El Planetario Galileo Galilei (avenida Sarmiento sin número) tendrá música en vivo, charlas de astronomía, radio abierta y proyecciones. La actividad no se suspenderá por lluvia.

Bajo el domo se presentará Una noche de otro mundo, un espectáculo que combinará imágenes del universo con paisajes de Buenos Aires. La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires ofrecerá un concierto, mientras que el equipo de astronomía abordará los secretos del cosmos en una transmisión abierta al público.

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El Planetario Galileo Galilei, con música en vivo, charlas de astronomía, radio abierta y proyecciones

La Biblioteca Parque de la Estación (Teniente General Juan Domingo Perón 3326) recibirá el taller de escritura Tortas de crema y vestidos de colores, coordinado por el escritor, editor y docente Fabio Martínez. La actividad se desarrollará de 10:30 a 12 h y estará dirigida a personas que se inician en la escritura creativa.

A partir de la lectura de un cuento de Eloísa Oliva, los participantes analizarán cómo los detalles pueden construir atmósferas, revelar vínculos y sugerir aquello que no se dice de manera explícita. El encuentro terminará con la escritura de un relato breve y requerirá inscripción previa por correo electrónico.

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El Complejo Cultural 25 de Mayo (avenida Triunvirato 4444) realizará a las 19:30 h una visita guiada sobre la puesta en valor y la ampliación de su edificio.

Complejo Cultural 25 de Mayo

El Palacio Libertad abrirá sus muestras e instalaciones artísticas distribuidas en distintos pisos del antiguo Palacio de Correos, convertido en el siglo XXI en el centro cultural más grande de Latinoamérica. La jornada incluirá visitas guiadas para conocer la historia y las características arquitectónicas del edificio, construido durante el siglo XIX.

En el segundo subsuelo se podrá visitar Argentinismos, mientras que el primer subsuelo albergará Un edificio entre dos mundos. La historia del antiguo Palacio de Correos. La planta baja reunirá Un bosque en ruinas, Las formas que repito en mi corazón y De arte no entiendo nada.

El segundo piso exhibirá Florencio Molina Campos. Costumbres argentinas y Tita Merello. Una diva plebeya. En el cuarto piso estarán Hacer un paisaje, Confluencia. Muestra federal de artes visuales y No hay metal frío que pueda contener un latido.

Muestra Inmersiva de Florencio Molina Campo

Las propuestas del quinto piso incluirán Las canciones de amor que valían la pena siempre fueron canciones tristes, Trae tu dedo aquí, mira mis manos. Extiende tu mano y colócala a mi lado, Geometría de la voz. Josefina Oliver (1875-1956) / Julie Méndez Ezcurra (1949-1991) y Mercedes Sosa fotógrafa. El sexto piso tendrá Pulsación y Re.parar, y el séptimo, No me quedan más lágrimas, Re.parar y Walt Disney Animation Studios: La magia de crear.

La explanada recibirá al Camión Escenario Móvil de Cultura, con actuaciones de Fran & Los Frutos, Braian Gibert, Jungla, Juan Acosta y La Big Band. Entre las 16 y las 19 h, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares realizará una suelta de libros y ofrecerá mandalas para colorear.

El Festival Internacional de Artes Electrónicas Helix programará en la Plaza seca proyectos audiovisuales y performances centrados en los vínculos entre arte, naturaleza y tecnología. Diego Vainer y Santiago Sares presentarán Fantasías animadas y Admirari, obras que combinan imagen y sonido en tiempo real.

La programación también incluirá La forma del caos, una propuesta de danza, piano y experimentación sonora; Symbiogenesis, de Hyphae, con música electrónica y paisajes de naturalezas ficticias; y Erosión, de Feli Cabrera López, un concierto audiovisual sobre la transformación de formas visuales y sonoras. Roberto Maqueda presentará Mitospora, proyecto que combina techno, diseño sonoro y técnicas performáticas contemporáneas.

Mercedes Sosa

En las salas 9 y 10 de la planta baja, el Mercado de Artesanías Argentinas realizará La noche de las joyas dentro de la muestra Joyeros argentinos. Habrá un recorrido con interpretación en Lengua de Señas Argentina, a cargo del programa de Accesibilidad Cultural, un encuentro con joyeros y una presentación musical de Silvio Astier.

El Salón Unasur ofrecerá un taller de exploración de instrumentos musicales, y el Salón de las Américas desarrollará actividades del programa Ajedrecear. La Sala Inmersiva, en el segundo piso, presentará una narración audiovisual inspirada en la obra de Florencio Molina Campos y centrada en un día de la vida rural.

El Auditorio Nacional recibirá a las 20 h al cantante portugués Camané, como parte del Festival Fado Buenos Aires 2026. A las 23 h, el cierre de Helix estará a cargo de Apomixis, de Luciano Azzigotti, obra para el órgano Klais inspirada en procesos de crecimiento y reproducción de las plantas.

El cantautor cordobés Félix San Martín compartirá el ciclo Tardes de canciones con Ailin Gazzo y Julieta Baravalle en el Salón de Honor. Las salas de Niñez del tercer piso abrirán de 16 a 23 h con música, rondas de juego y movimiento, talleres de arte y el ciclo de cine Pibit Bang: Cortos para bajitos.

Palacio Libertad (ex CCK, Centro Cultural Kirchner)

La Terraza del Auditorio Nacional, en el cuarto piso, albergará Fantasías inquietas, con juegos de mesa, propuestas en Lengua de Señas Argentina e instalación interactiva de danza de Camilo Ortiz. En los espacios ubicados entre los ascensores panorámicos del quinto y el sexto piso se desarrollará Perlados Borgeanos, intervención de Trini Perineti, Natalia Aguerre, Oli Mira y Alen Brujo inspirada en cuentos de Jorge Luis Borges.

Las salas de cine del sexto piso proyectarán La novia del monstruo y Plan 9 del espacio exterior, dos clásicos del terror de bajo presupuesto dirigidos por Ed Wood y protagonizados por Bela Lugosi. La Sala María Luisa Bemberg exhibirá dos programas de cortos de la FUC, uno recomendado para mayores de 13 años y otro para mayores de 16.

Nahuel Pérez Biscayart en 'El Jockey', de Luis Ortega (Caramel Films)

El ciclo Miradas contemporáneas ofrecerá una función nocturna de El jockey, de Luis Ortega. Durante la tarde, la Sala Manuel Antin también recibirá la conferencia La calle y el fado, del guitarrista, compositor y productor Diogo Cleme, además de la proyección del documental Do bairro.

La Cúpula presentará a las 19 h En construcción: La pisada / L’empreinte, de Susana Szperling, obra que vincula el malambo, la zamba y la baguala con lenguajes contemporáneos. A las 20 h, la Sala Argentina pondrá en escena Casa Matriz, protagonizada por Ana y Talía Acosta y dirigida por Nicolás Pérez Costa.

La Casa Victoria Ocampo, Monumento Histórico Nacional ubicado en Rufino de Elizalde 2831, exhibirá Bustillo 1929-1939. Tiempos de modernidad. La muestra, curada por el arquitecto Marcelo Nougués, reunirá planos, fotografías, ilustraciones y objetos del archivo familiar de Bustillo y del Archivo de Arquitectura de la Universidad Torcuato Di Tella.

Planos, esculturas y cartas en la muestra sobre el Arquitecto Alejandro Bustillo en el Fondo Nacional de las Artes

La exposición abordará la etapa en la que Alejandro Bustillo experimentó con una arquitectura moderna y despojada durante la década de 1930, incluida su intervención en la residencia de Victoria Ocampo. Nougués realizará una visita guiada a las 20 h y Juventus Lyrica ofrecerá funciones de ópera a las 21 y 22 h, con participación de Micaela Sánchez Polverini, Gretel Tomas, Sol Risé y Ericka Alcón.

El Espacio Cultural de la Democracia de la Sindicatura General de la Nación, en avenida Corrientes 379, inaugurará Cien años de Don Segundo Sombra. Del documento original a las artes criollas. La muestra tendrá como pieza central el original mecanografiado de Don Segundo Sombra, con anotaciones manuscritas de Ricardo Güiraldes.

El manuscrito pertenece al acervo del Fondo Nacional de las Artes y fue adquirido en 1965 junto con otras obras de Güiraldes a Adelina del Carril de Güiraldes, viuda del escritor. El recorrido incluirá tres ponchos históricos, trabajos en cuero crudo y ejemplares de una edición aniversario que reproduce la primera impresión de la novela, publicada en 1926.

La muestra tendrá como pieza central el original mecanografiado de "Don Segundo Sombra", con anotaciones manuscritas de Ricardo Güiraldes

La programación de SIGEN también incluirá a las 20:30 h el espectáculo Estampas del Ballet Folklórico Nacional, un seminario de chacarera abierto al público y una presentación del grupo Los Pampas a las 22 h. Entre las 19 y las 2 h se podrá visitar una muestra fotográfica sobre los 36 años de trayectoria del Ballet Folklórico Nacional.

El Centro Cultural Recoleta abrirá todas sus exposiciones y organizará una programación musical en el Patio del Aljibe, el Patio del Tilo y la Terraza. Entre las 20 y las 22 h, Marina Saporiti presentará su proyecto HTML, con música electrónica, techno, new wave, house y trip-hop; de 22 a 0 h actuará Ennezeta, propuesta de Nico Zuber que reúne sonidos brasileños y cultura urbana latinoamericana.

A las 23 h, Ayllu Sartañani realizará una performance con instrumentos andinos y voces vinculada a la muestra Fantasía de valor, de Flor Alvarado. La intervención recorrerá los pasillos y la terraza hasta terminar en la sala 11.

A las 23 h se presentará Ekathé

La terraza recibirá a las 20 h a Luisas; entre las 21 y las 22:30 h se desarrollará una intervención de danza de Azul Wais; a las 21:30 h tocará Meridiana y a las 23 h se presentará Ekathé. De 0 a 1 h, Vinilos en la vereda cerrará con una selección de funk, soul, disco, cumbia, reggae, rock y clásicos latinos.

El Recoleta mantendrá abiertas las muestras El juguete rabioso: 100 años, Melodía encadenada, de Andrés Aizicovich; Plástica escatológica, de Martin Farnholc Halley; Eslabón Leyes, de Manuel Sigüenza; Fantasía de valor, de Flor Alvarado; Slip Touch, del artista italiano Marco Giordano; y Trashguzmanía 2001-2030, retrospectiva de Mauro Guzmán.

"Trashguzmanía 2001-2030", retrospectiva de Mauro Guzmán

El Centro Cultural Borges ofrecerá diez horas de actividades gratuitas, entre las 16 y las 2, en Viamonte 525. La programación reunirá exposiciones, teatro, performances, cine y música; las propuestas en salas estarán sujetas a la capacidad de cada espacio.

El espacio, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, mantendrá abiertas ocho muestras durante toda la jornada. Entre ellas figuran Wunderkammer. Cámara de maravillas, de Nicola Costantino, en el Espacio Berni; El jardín estrangulado. Anatomía de una emergencia, de Miguel Harte, en el Octógono; y Vista previa, de Andrea Ostera, en el Espacio Bon Marché.

La programación teatral comenzará a las 17 en la Sala Astor Piazzolla con Bergman y Liv, dirigida por Leonor Manso y protagonizada por Ingrid Pelicori y Osmar Núñez. A las 19, la Sala Mercedes Sosa presentará Conurbano cotidiano, de Santiago Gobernori, y a las 20 volverá a la Sala Piazzolla Mi joven vida tiene un final, de Pablo Rotemberg.

Sapucay, de Juan Sorrentino, una performance que combina máquinas, esculturas e instrumentos

A las 20 y a las 22, el Espacio Infinito recibirá Sapucay, de Juan Sorrentino, una performance que combina máquinas, esculturas e instrumentos. La agenda musical incluirá a Paula Trama y Seba Verea a las 21 y 23 en el Espacio Beta, a Animaje a las 22 en la Sala Mercedes Sosa y a Odisea Tango XXII a la medianoche en la Sala Astor Piazzolla.

La oferta audiovisual contará con seis proyecciones del documental Piazzolla, los años del tiburón, de Daniel Rosenfeld, en la Sala Artefacta: a las 16:50, 18:20, 19:50, 21:25, 22:55 y 00:25. La Sala Alberto Williams, en tanto, exhibirá cortometrajes de animación y ficción de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC).

Además de las muestras de Costantino, Harte y Ostera, el público podrá recorrer la intervención pictórica de Leila Tschopp en el Espacio Borges, Tratado de repetición, de Luis Terán, en el Espacio Circular, y Luz constructiva, de Gonzalo Maciel, en el acceso al edificio. El tercer piso albergará la colectiva El mundo de las cosas, con curaduría de Eva Ruderman.

"Rapsodia Inconclusa" de Nicola Costantino

Los artistas Miguel Harte, Luis Terán, Nicola Costantino y Samot realizarán recorridos por sus exposiciones a las 19, 20, 22 y 23, respectivamente. También habrá visitas guiadas por las salas a las 18, 21 y 22, incluida una dedicada a la historia arquitectónica del inmueble.

El Museo Casa Rosada (Av. Paseo Colón 100) ofrecerá una programación de conciertos, exposiciones, talleres y visitas guiadas con actividades previstas durante toda la noche y en distintos horarios.

La agenda incluye el recorrido libre por la exposición esencial, “Belgrano, la revolución de las ideas”, “Memoria y fragmento” y la presentación de Ernesto Rojas junto al Círculo de Recreación Histórica Siglo XIX. También habrá intervenciones de la Banda Militar Tambor de Tacuarí del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, la Sociedad Victoriana Augusta y la propuesta “Tesoros bajo nuestros pies: arte y paleontología”, todas a las 19:30.

Museo Casa Rosada

“Ejercicio Plástico” se realizará a las 19:30 y 22:00; “Mesa gráfica. Taller de grabado”, a las 20:00 y 22:30; y las visitas caracterizadas por la exposición esencial, a las 21:30 y 23:00. La programación también contempla el taller familiar “¡Vení a hacer tu morrión de granadero 2D!” a las 22:00, la presentación de Carla Algeri junto a Notables x Notables y la Milonga Congreso a las 21:00, y la actuación de la Fanfarria Militar Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo “Gral. San Martín” a la 1:00.

El Museo Isaac Fernández Blanco-Casa Fernández Blanco, en Hipólito Yrigoyen 1420, presentará Double Vintage, una muestra que pondrá en relación dos retratos del siglo XIX de Fernando García del Molino con objetos originales representados en esas pinturas. Se exhibirán el retrato de Felisa Bellido de Onrubia, de 1850, junto con sus joyas, un sahumador de plata, una botella de porcelana y un fragmento de su vestido.

La segunda parte reunirá el retrato póstumo de María Dolores García de Ponte de Pereda, de 1856, con su sillón isabelino, una consola Luis Felipe con porcelana, un pañuelo bordado y sus escarpines de boda. El Museo de Esculturas Luis Perlotti, en Pujol 644, expondrá Materia – Huellas – Tiempo, con obras de artistas distinguidos en el Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano.

El Museo de Arte Popular José Hernández exhibirá "La Alasita, la feria de los deseos", sobre la tradición boliviana de las alasitas

El Museo de Arte Popular José Hernández, en avenida del Libertador 2373, exhibirá La Alasita, la feria de los deseos, sobre la tradición boliviana de las alasitas. La muestra abordará la figura del Ekeko y una celebración surgida en 1783, durante la cual miles de personas adquieren miniaturas bendecidas por curacas cada 24 de enero.

La Pulpería Argentina se incorporará por primera vez a la programación con el Museo Pulpero y la Sala Homenaje a Doña Petrona. La casona de San Telmo ofrecerá visitas guiadas sobre sus más de 300 años de historia, con una reja original del Cabildo de Buenos Aires, la urna de la mesa 381 de las elecciones presidenciales de 1951, un inodoro de Urquiza, una mina submarina, cajas de municiones de la Segunda Guerra Mundial y el aljibe original del conventillo ubicado en el patio central.

El recorrido también incluirá objetos de las pulperías de los siglos XVII y XVIII, además de artículos de cocina, muebles originales y recetarios vinculados con Doña Petrona. En Defensa 1350 habrá folklore y tango en vivo, una demostración de una pianola histórica de 1895 y visitas continuadas entre las 19 y las 2 h.