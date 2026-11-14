De Lisboa a Buenos Aires, el Festival de Fado trae dos de los grandes cantantes portugueses del momento

Los cantantes portugueses Camané y Sara Correia encabezan el cartel del Festival de Fado que se celebra este fin de semana en el Palacio Libertad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Festival de Fado regresa a Buenos Aires con Camané y Sara Correia en el Palacio Libertad. Este sábado 14 y el domingo 15 de noviembre, el Palacio Libertad recibirá con entrada libre y gratuita a dos de las voces más reconocidas del género: Camané, apodado “La Voz” del fado portugués con más de tres décadas de trayectoria, y Sara Correia, la joven intérprete lisboeta que agotó el MEO Arena con meses de anticipación, en el marco del género declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

El Festival de Fado llega a Buenos Aires con una programación que reúne conciertos, cine y conferencias dedicados a la cultura musical portuguesa. La edición 2026, que gira en torno a la temática “El fado y los barrios”, se desarrollará con entrada libre y gratuita, aunque los conciertos requieren entradas con cupo limitado: la reserva previa puede gestionarse online a partir de dos días antes de cada función, hasta agotar el cupo disponible, con un máximo de dos entradas por persona. Quienes prefieran retirarlas en el lugar podrán hacerlo en la boletería del Hall central desde dos horas antes del inicio de cada espectáculo. Las actividades de cine y conferencia, en cambio, no requieren reserva: el ingreso es por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.

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Fado portugués al Palacio Libertad

El primer concierto estará a cargo de Camané, considerado unánimemente “La Voz” del fado portugués. Nacido como José Manuel Neto, el artista estará acompañado por Carlos Manuel Proença en guitarra portuguesa y Paulo Paz en contrabajo. El primer contacto de Camané con el género se produjo en su infancia, durante una recuperación de salud en la que descubrió la colección de discos de sus padres y se sumergió en las obras de figuras como Amália Rodrigues, Fernando Maurício, Lucília do Carmo y Carlos do Carmo. A los 13 años ya actuaba en la “Grande Noite do Fado de Lisboa”, y en 1995 publicó su álbum debut Uma Noite de Fados, el primero de una extensa trayectoria discográfica que se extiende hasta Horas Vazias (2021), su trabajo más reciente de temas originales. A lo largo de su carrera, Camané acumuló galardones que incluyen el Premio Amália Rodrigues en la categoría de mejor intérprete de fado y múltiples nominaciones al Grammy Latino. También se presentó en escenarios internacionales como el Festival “Les Méditerranées à l’Européen” de París.

El domingo 15 de noviembre, Sara Correia subirá al escenario de la Sala Argentina para presentar Tempestade, su cuarto álbum de estudio, acompañada por Ângelo Freire en guitarra portuguesa, Diogo Clemente en viola fado y Frederico Gato en bajo acústico. Nacida y criada en Chelas —barrio popular de Lisboa— a comienzos de los años 90, Correia creció escuchando a Beatriz da Conceição, Amália Rodrigues y Fernando Maurício. Proveniente de una familia de fadistas, debutó en 2018 con un álbum homónimo que obtuvo el premio revelación de Radio Festival y una nominación a los Premios Play. Tres años después, Do Coração (2021) le valió una nominación al Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Raíces Portuguesas. Su regreso al Festival de Fado llega tras agotar las entradas del MEO Arena de Lisboa, la sala más grande del país, con más de tres meses de anticipación. Entre sus colaboraciones se cuentan artistas como Pedro Abrunhosa, Elza Soares, Israel Fernández, León Gieco y António Zambujo, entre otros.

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El cartel del Festival de Fado Buenos Aires detalla la programación de conciertos y actividades previstas en el Palacio Libertad, el sábado 14 y domingo 15 de noviembre

Programa completo del Festival de Fado Buenos Aires

El guitarrista y productor Diogo Clemente, director musical de Sara Correia, ofrecerá el sábado a las 16:00 la conferencia “La Calle y el Fado” en el cuarto piso del Palacio Libertad. Hijo del fadista José Clemente, comenzó a grabar a los 6 años en casas de fado y a los 14 ya cursaba en el Conservatorio Nacional de Música de Portugal. En la charla abordará la relación histórica entre el género y los barrios de Lisboa, y la manera en que el fado influye y es influido por la vida urbana. A las 17:00 del mismo día, en la Sala Cine del piso 6, se proyectará Do Bairro, documental de Diogo Varela Silva ovacionado en el festival Doc Lisboa. La película recorre el centro histórico de la capital portuguesa y retrata a sus habitantes a través de la música tradicional y las historias de los barrios, con una duración de 75 minutos. La producción estuvo a cargo de Sebastião Varela, con fotografía de Guilherme Daniel y montaje de Rita M. Pestana.

El Festival de Fado nació en Madrid en 2011, el mismo año en que la Unesco declaró al fado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Desde entonces, la iniciativa recorrió países de Europa, Asia, África y América Latina para promover este género y, con él, la lengua y la cultura portuguesas.

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Sábado 14 de noviembre

16:00 — Palacio Libertad, Piso 4 | Conferencia de Diogo Clemente: “La Calle y el Fado”

17:00 — Palacio Libertad, Piso 6, Sala Cine | Proyección de Do Bairro , de Diogo Varela Silva

20:00 — Palacio Libertad, Auditorio | Concierto de Camané

Domingo 15 de noviembre

19:00 — Palacio Libertad, Sala Argentina | Concierto de Sara Correia