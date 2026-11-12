Cultura

La Noche de los Museos: la Colección Histórica del Traje Argentino abrirá en un edificio centenario

Prendas que documentan dos siglos de indumentaria argentina podrán verse por primera vez en la antigua Biblioteca Nacional

Colección Histórica del Traje Argentino permanente
La reserva de la Colección Histórica del Traje Argentino abrirá al público de forma permanente a partir de La Noche de los Museos 2026
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Entre percheros diseñados a medida y controladores de humedad que vigilan cada textil, un nuevo montacargas moverá prendas que cuentan dos siglos de historia argentina. Esa reserva, cerrada al público por décadas, cambiará de destino: la reserva de la Colección Histórica del Traje Argentino abrirá sus puertas de manera permanente, con un sistema de visitas programadas que comenzará a funcionar a partir de La Noche de los Museos.

El espacio elegido para albergar la colección no es un lugar cualquiera. Se trata de una gran sala ubicada en México 564, en la Ciudad de Buenos Aires, que perteneció a la antigua Biblioteca Nacional y que hoy forma parte del edificio donde funciona la Biblioteca Jorge Luis Borges. El inmueble fue proyectado originalmente por el arquitecto Carlos Mora para albergar el Tesoro de la Lotería Nacional, pero antes de su inauguración con ese destino fue cedido a la Biblioteca Nacional en 1901, institución que ocupó el edificio hasta 1992.

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Los trabajos de acondicionamiento, a cargo de la Secretaría de Cultura, implicaron la demolición de intervenciones realizadas en etapas posteriores para restituir la fisonomía original del espacio. Se restauraron techos, paredes y carpinterías, y se recuperaron los pisos y las luminarias de época. También se trasladaron a la nueva sala el mobiliario histórico y la totalidad de la colección.

Colección Histórica del Traje Argentino permanente
El Centro de Conservación, Restauración e Investigación coordinó las tareas técnicas junto con el equipo de Infraestructura de la Secretaría de Cultura

A esas tareas se sumó la adecuación de los dispositivos de guarda existentes y la fabricación de nuevos percheros y sistemas de almacenamiento diseñados de manera específica para las piezas de indumentaria. Para facilitar el traslado de las prendas se instaló, además, un montacargas. En el plano de la conservación, se incorporaron equipos de climatización y controladores de humedad, condiciones indispensables para preservar los textiles a lo largo del tiempo.

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“Este proyecto posibilita una mejor exhibición de la colección, en un edificio que es uno de los más bellos de la ciudad de Buenos Aires y que, a través de distintas intervenciones, está recuperando el esplendor que tuvo cuando albergaba la Biblioteca Nacional”, señaló Liliana Barela, subsecretaria de Patrimonio Cultural.

Colección Histórica del Traje Argentino permanente
La colección pasó a la órbita del Museo Histórico Nacional y presenta prendas en muestras temporarias en el Palacio Libertad

Con la apertura, la reserva deja de ser un espacio destinado de manera exclusiva a la guarda para convertirse también en un lugar de encuentro con el patrimonio. Por primera vez, el público podrá acceder al acervo en el ámbito mismo donde se conserva y conocer de cerca el trabajo que demanda su cuidado.

La Colección Histórica del Traje Argentino pasó a integrar la órbita del Museo Histórico Nacional, bajo cuya estructura institucional se concentran los esfuerzos de preservación del acervo y la ampliación de sus posibilidades de exhibición. Además de la nueva reserva permanente, las piezas de la colección llegan al público a través de muestras temporarias en distintas instituciones, entre ellas el Palacio Libertad, por donde circulan más de un millón de personas al año.

Colección Histórica del Traje Argentino permanente
La sala incorporó controladores de humedad, equipos de climatización, percheros específicos y un montacargas para el traslado de los textiles

La intervención en la antigua Biblioteca Nacional se enmarca en una política más amplia sobre las condiciones de guarda, conservación, restauración e investigación de las colecciones nacionales.

En esa misma línea se proyecta, en el edificio de la avenida Leandro N. Alem al 200 (antigua sede del Archivo General de la Nación), un espacio destinado a albergar las Colecciones Nacionales de la República Argentina, que incluirán las reservas del Palais de Glace, del Museo Nacional de Bellas Artes y de otras instituciones museísticas del país.

Fuente y fotos: gentileza Secretaría de Cultura de la Nación.

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