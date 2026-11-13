Cuba

El programa de búfalos en Cuba, entre la caída del rebaño y la falta de datos públicos

La reducción del rebaño, las fallas de control y la ausencia de trazabilidad abren interrogantes sobre los resultados de una política sostenida con recursos del régimen

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El programa de ganadería bufalina en Cuba comenzó en 1983 con la importación de casi tres mil ejemplares para zonas con limitaciones para el ganado vacuno. (Cortesía: Food Monitor Program)
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La ganadería bufalina en Cuba volvió a ser presentada por la televisión estatal como una alternativa para aumentar la producción de carne y leche, aunque no existen datos nacionales recientes que permitan conocer el tamaño actual del rebaño, los costos del programa o el destino de sus productos.

Un análisis publicado por Food Monitor Program (FMP) cuestionó la falta de información verificable sobre una política que comenzó en 1983 y que, más de cuatro décadas después, continúa asociada a promesas de mayor disponibilidad de proteínas para la población.

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La introducción del búfalo de agua respondió al objetivo de utilizar terrenos con limitaciones para la cría de ganado vacuno. El régimen destacó durante años la adaptación de la especie al clima, su capacidad reproductiva y sus menores requerimientos de insumos. El programa recibió 2,984 ejemplares, entre búfalos de río y de pantano, según los datos de FMP.

El rebaño llegó a 63,050 animales en 2009. Esa expansión fue atribuida a las condiciones de reproducción de la especie y a su capacidad para desarrollarse en zonas húmedas o con menor infraestructura ganadera.

La masa bufalina cayó a 54,100 animales en 2020

La tendencia cambió en los años posteriores. Al cierre de 2020, la masa bufalina nacional había descendido a 54,100 cabezas, una reducción de casi 9,000 animales respecto del máximo registrado 11 años antes. El 91% de los ejemplares permanecía bajo propiedad estatal.

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Las dificultades señaladas incluían problemas de alimentación, ausencia de infraestructura, fallas de manejo y debilidades en los controles. En algunas zonas, grupos de animales quedaron fuera de supervisión y adquirieron una condición semisalvaje, con posibles efectos sobre cultivos, comunidades rurales y condiciones sanitarias.

Food Monitor Program, Cuba, Búfalo
Food Monitor Program cuestionó la falta de estadísticas oficiales actualizadas sobre los costos del programa y el destino de los alimentos. (Cortesía: Food Monitor Program)

Food Monitor Program indicó que, desde enero de 2021, detectó la venta de carne, leche y derivados de búfalo en mercados físicos y plataformas digitales. Sin embargo, la entidad sostuvo que no hay información pública suficiente para determinar qué cantidad de esa producción llega de forma regular a los hogares cubanos.

La falta de una serie estadística nacional posterior a 2020 impide establecer si el rebaño se recuperó, se estancó o continuó en descenso. Tampoco hay datos consolidados sobre las empresas que reciben la carne y la leche, los precios de transferencia, las pérdidas productivas o los ingresos generados por la actividad.

Las provincias informan resultados aislados sin un registro nacional

Los reportes provinciales muestran una actividad desigual. En Las Tunas, por ejemplo, el rebaño cerró 2023 con 2,128 animales, unos 400 menos que el año anterior. La provincia informó entonces la entrega de 71.6 toneladas de carne a la industria y 60.451 litros de leche.

En Granma, la prensa oficialista informó una recuperación de la masa bufalina y recordó que en 2022 se produjeron más de 200 toneladas de carne. Parte de esa producción tuvo como destinos la industria cárnica, instalaciones turísticas que operan en divisas y entidades vinculadas con la agricultura y Azcuba. La leche, según esos reportes, abasteció a pequeñas industrias de queso y yogur.

Food Monitor Program, Cuba, Búfalo
Parte de la carne de búfalo producida en Granma tuvo como destino instalaciones turísticas en divisas y sectores estatales. (Cortesía: Food Monitor Program)

Food Monitor Program advirtió que esos datos describen realidades locales, pero no permiten evaluar el funcionamiento del programa a escala nacional. Tampoco permiten verificar qué proporción de la producción queda en las provincias, se vende a entidades estatales o llega a circuitos destinados al consumo de la población.

Ciego de Ávila reflejó el problema de los animales fuera de control

La situación en Ciego de Ávila expuso una de las mayores dificultades de la actividad. En 2016, autoridades locales reconocieron que el 85% de la masa bufalina provincial vagaba sin control por varios municipios. Seis años más tarde, durante 2022, solo se capturaron 365 ejemplares, una cifra que, según el análisis, quedó por debajo del ritmo de reproducción de los animales dispersos.

La organización vinculó ese escenario con déficits de cercas, alimentos, herramientas, atención veterinaria, medicamentos y disciplina de manejo. También mencionó la ausencia de mecanismos estables que permitan completar el ciclo productivo, desde el control del rebaño hasta la entrega de carne y leche.

La discusión sobre la producción bufalina ocurre en medio de una crisis alimentaria marcada por inflación, pérdida del poder adquisitivo y restricciones de oferta. En ese contexto, planteó que las autoridades deberían publicar datos sobre el rebaño, los recursos asignados, los volúmenes obtenidos y el destino final de la carne, la leche y sus derivados.

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