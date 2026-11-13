Luis Novaresio ganó el Martín Fierro de Cable: “El papa León y la Marcha del Orgullo muestran que la diversidad es un valor”

El conductor de A24 fue reconocido por Luis Novaresio Entrevista en la terna de entrevistas y, durante su discurso, destacó la reciente visita del pontífice y la movilización LGBTIQ en Buenos Aires (Video: A24)

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“Intentar hablar con los que piensan distinto, aprender de los que piensan distinto, cuidar la palabra, no someternos al diálogo de los insultos”. Con esa definición del oficio, Luis Novaresio recibió el Martín Fierro de Cable 2026 que obtuvo Luis Novaresio Entrevista, de A24, en la categoría Entrevistas.

El periodista subió al escenario durante la ceremonia del jueves 12 de noviembre en Buenos Aires y centró su mensaje en la convivencia democrática, la libertad de expresión y la diversidad. El ciclo se impuso sobre Cuerpo técnico, de Hernán Castillo y Juan Russo por DeporTV, y Right Now, conducido por Julieta Camaño en C5N.

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“Intentar hablar con los que piensan distinto” fue uno de los ejes del discurso de Novaresio tras obtener la estatuilla (A24)

Luego, ubicó esas ideas en el debate público actual. “Intentar hablar con los que piensan distinto, aprender de los que piensan distinto, cuidar la palabra”, sostuvo el conductor, quien cuestionó el intercambio basado en agravios y reivindicó la continuidad del trabajo periodístico desde su programa de medianoche.

El ganador agradeció además al equipo técnico, a América y a Juan Cruz Ávila, a quien atribuyó la insistencia para que el ciclo llegara a la pantalla. También dirigió unas palabras a los trabajadores de prensa: “El periodismo es tener principios antes y ahora. Reclamar por la libertad de expresión antes y ahora”.

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En el cierre, Novaresio vinculó su mensaje con los acontecimientos que marcaron los días previos en el país. “Venimos de un fin de semana maravilloso, no solo por la presencia de alguien que nos enseñó a dialogar, que es el papa León XIV”, afirmó.

“El papa León nos enseñó a dialogar”, sostuvo Novaresio al recordar la visita del pontífice a la Argentina

El pontífice visitó la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Su llegada estuvo precedida por una agenda de seguridad que coincidió con la 35.ª Marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires y obligó a modificar su recorrido habitual. La movilización se mantuvo el sábado 7 de noviembre luego de que las organizaciones rechazaran postergarla.

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La convocatoria se realizó bajo la consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”. Miles de personas marcharon desde la zona de las avenidas 9 de Julio y de Mayo hacia el Congreso, donde se desarrollaron las actividades de cierre. La jornada no pasó por Plaza de Mayo debido al operativo previsto por la visita papal.

Novaresio se refirió a esa movilización al agradecer a su familia y, en especial, a su esposo, Braulio Bauab. “El sábado nos encontramos a hacer una de las marchas del orgullo más importantes de la historia, mostrando que la diversidad es un valor”, expresó. “Para los que no lo entienden, se lo pierden. Y para los que apuestan a la diversidad y al disenso, es todo nuestro”, concluyó el periodista.

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“Para los que apuestan a la diversidad y al disenso, es todo nuestro”, concluyó el conductor de A24

La entrega fue la duodécima edición de los Martín Fierro de Cable, premios con los que la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) distinguió los contenidos emitidos durante 2025. La ceremonia se desarrolló en el Goldencenter de Parque Norte, en Buenos Aires, y distribuyó 35 estatuillas entre programas, figuras y equipos de la televisión paga.

La transmisión comenzó a las 19.30 con la alfombra roja, conducida por Paula Varela y Guido Záffora. Desde las 21, Marina Calabró y Sergio Lapegüe estuvieron al frente de la ceremonia por la pantalla de A24. La señal y TN habían llegado como los canales con más presencia en las ternas, con 21 nominaciones cada uno; C5N sumaba 12 y Crónica TV, 10.

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Además del premio para el programa de Novaresio, A24 obtuvo la estatuilla a mejor señal de noticias, una distinción que recibió con parte de su equipo sobre el escenario. Entre los primeros ganadores de la noche estuvieron Ariel Tarico, reconocido por su labor humorística y por Tarico Fake News, Mi país, de Victoria Vanella, en Cultural/Educativo, y Paso a Paso, de TyC Sports, en Deportivo.