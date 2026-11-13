El Salvador

Bukele afirmó que tropas salvadoreñas usarán un estadio de Haití como base: “Descubrimos varios cráneos humanos”

Además, el presidente de El Salvador anunció una ofensiva contra los grupos armados que controlan sectores de la capital haitiana y exigió que abandonen el área cercana al estadio Sylvio Cator

El presidente Nayib Bukele anunció la instalación de una base militar salvadoreña en el estadio Sylvio Cator de Puerto Príncipe. (Cortesía: Nayib Bukele)
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este jueves que las fuerzas de su país usarán como base operativa el estadio Sylvio Cator en Puerto Príncipe, Haití. Esto luego de una operación que permitió recuperar el recinto y sus zonas cercanas del control de las pandillas.

En una publicación de X, Bukele indicó que el operativo se realizó en el marco de un acuerdo bilateral entre los gobiernos de Haití y El Salvador. “Durante la operación, descubrimos varios cráneos humanos dentro del estadio”, señaló el Jefe de Estado salvadoreño.

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Bukele agregó que el recinto será utilizado para profundizar las operaciones contra los grupos armados que dominan sectores de la capital haitiana. También sostuvo que la instalación de la base dará una “ventaja sobre el terreno”.

Les pido con mucha firmeza a todos los miembros de las pandillas que abandonen la zona antes de que comience la ofensiva”, advirtió. También recalcó que los grupos armados que permanezcan para combatir deberán “asumir las consecuencias”.

Nayib Bukele exigió a los integrantes de las pandillas el abandono del sector antes del inicio de la ofensiva militar. (Cortesía: Nayib Bukele/EFE)
Nayib Bukele exigió a los integrantes de las pandillas el abandono del sector antes del inicio de la ofensiva militar. (Cortesía: Nayib Bukele/EFE)

De acuerdo con la información de EFE, el recinto, situado en la capital haitiana, había permanecido bajo dominio de las pandillas desde febrero de 2024. Antes de la escalada de violencia, era el escenario en el que la selección de fútbol disputaba sus partidos como local.

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En un comunicado de prensa, la Policía Nacional de Haití (PNH) informó que, junto con la Task Force, retomó el control total del estadio Sylvio Cator y de las zonas circundantes durante una operación realizada en la madrugada.

La intervención permitió recuperar el recinto deportivo y los espacios ubicados en sus alrededores. Posteriormente, la PNH entregó el control del recinto deportivo a las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES), que asumieron la custodia del lugar con la tarea de garantizar la seguridad del espacio.

La Policía Nacional de Haití transfirió el control del recinto deportivo a las Fuerzas Armadas de El Salvador tras la operación de la madrugada. (Cortesía: Policía Nacional de Haití)
La Policía Nacional de Haití transfirió el control del recinto deportivo a las Fuerzas Armadas de El Salvador tras la operación de la madrugada. (Cortesía: Policía Nacional de Haití)

El despliegue salvadoreño comenzó tras la desaparición de cuatro aerotécnicos

La presencia militar de El Salvador en Haití se amplió a partir de la desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños el 18 de octubre, tras una emboscada contra el vehículo blindado en el que viajaban en Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

Los cuatro integraban la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una estructura multinacional respaldada por las Naciones Unidas que apoya a las fuerzas haitianas. Sus funciones incluían tareas de aviación, evacuación médica y traslado de heridos, según la información conocida.

La búsqueda derivó en el envío de un contingente adicional de El Salvador. Las cifras difundidas por distintas autoridades y medios sitúan el despliegue en más de 2,000 soldados. El contingente incluye fuerzas especiales, infantería, personal de apoyo y equipos aéreos.

En otro operativo previo, Bukele anunció el martes 10 de noviembre la destrucción de una mansión que era utilizada por la banda 400 Mawozo como cuartel general y por su líder, Lanmò San Jou. En su publicación, el mandatario difundió imágenes de helicópteros que atacaban el complejo y afirmó que la intervención se realizó con apoyo de fuerzas haitianas.

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