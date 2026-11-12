Cultura

“Así no se pueden hacer películas que perduren 50 años”: Francis Ford Coppola advierte sobre la IA y reivindica el arte por sobre el negocio

El ganador de cinco premios Oscar afirmó en Ciudad de México que esa tecnología debe servir de apoyo creativo y advirtió que su uso sin juicio personal impediría obras duraderas

Francis Ford Coppola defiende en México el criterio humano en el cine frente al de la IA
Francis Ford Coppola defendió la importancia del criterio humano frente al avance de la inteligencia artificial durante el World Business Fórum en Ciudad de México
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Ante el rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA), el cineasta estadounidense Francis Ford Coppola cuestionó en Ciudad de México el papel de esta tecnología en la industria cinematográfica y defendió la importancia del criterio humano para crear películas capaces de perdurar durante décadas, como las suyas.

“Es espeluznante. La IA claro que puede hacer muchas cosas, pero depende del juicio humano. Tener que sobrellevarla es una locura (...) Así no se pueden hacer películas que perduren durante 50 años”, explicó el cineasta de 87 años durante una charla en el marco del 25 aniversario de World Business Forum México (WOBI).

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Preguntado sobre si considera que Hollywood podría desaparecer en “unos tres años” por culpa de la IA, el ganador de cinco premios Oscar y director de la saga de El Padrino (1972) se mostró tajante y quiso diferenciar el negocio de la industria estadounidense de la labor creativa del cine.

“Hablan de hacer dinero en Hollywood, pero mi cine no es hacer dinero, es expresar mis convicciones en el arte. El dinero es cierto que es parte del negocio, pero no le presto atención”, aseveró Coppola.

Francis Ford Coppola defiende en México el criterio humano en el cine frente al de la IA
El director estadounidense diferenció el modelo financiero de Hollywood de la labor creativa que busca expresar convicciones artísticas

Además, aseguró que a la IA hay que tratarla como a “un niño de seis años”, y no permitir que se entrometa en las actividades que, tradicionalmente, han sido realizadas por los seres humanos.

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“Hay que tratar a la IA como a un niño de seis años (...) Al final, en lo que se refiere a la creatividad, tiene que estar ahí para ayudarte”, sentenció.

Financiación imposible

Tras más de 60 años de carrera, el cineasta de obras como Dracula, de Bram Stoker (1992) reconoce que su mayor obstáculo es financiar sus últimos trabajos, una tarea que resulta aún más “terrible” cuando las producciones cuestan “mucho dinero y más aún cuando es tuyo”.

“Recientemente hice Megalópolis, y la recepción fue como la de Apocalypse Now (1979): me dijeron que era la peor película que había hecho hasta el momento y que nadie iba a ir a verla (...) Me di cuenta de que mis películas son de culto (...) La única fórmula que tengo es hacer algo muy personal”, desarrolló.

Aunque el cineasta de 87 años es conocido por haber realizado inversiones económicas y creativas arriesgadas durante toda su carrera, como su película One from the heart (1981), con la que perdió casi 30 millones de dólares, su último trabajo, Megalópolis, es su mayor fracaso comercial después de haber recaudado solo 15 millones de dólares con un presupuesto de 120 millones de dólares.

Francis Ford Coppola defiende en México el criterio humano en el cine frente al de la IA
Coppola afirmó que la inteligencia artificial debe funcionar como una asistencia para el creador y la comparó con un niño de seis años

Tras recibir el rechazo de todas las productoras posibles, Coppola vendió parte de su negocio vinícola, Francis Ford Coppola Winery, por unos 500 millones de dólares para poder financiar la producción independiente, aunque mantuvo otros de sus negocios, como su cadena de hoteles de lujo repartidos por todo el mundo.

A pesar del poco éxito de su última cinta, Coppola reveló que su próximo proyecto será una revisión de esta “completamente diferente” llamada Megalópolis Unbound y que será estrenada durante el próximo año.

Finalmente, Coppola se despidió de los asistentes interpretando el bolero Solamente una vez, del mexicano Agustín Lara, una actuación con la que, a sus 87 años, mostró que sigue activo en su vínculo con México.

Durante los dos días de duración del evento, invitados como el atleta estadounidense Carl Lewis, ganador de nueve medallas de oro olímpicas, compartieron escenario con Coppola en el WOBI de México, una de las organizaciones globales de contenidos de negocios e inspiración ejecutiva más grande del mundo.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ José Méndez.

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