Cuba

“No quieren resistir”, el reclamo de un médico por las 12 mil familias que esperan cirugías para sus hijos en Cuba

Las demoras se producen mientras los centros de salud afrontan cortes eléctricos y limitaciones de materiales, según reconocieron las autoridades, que reportaron 98.500 personas pendientes de intervenciones en agosto pasado

Vista posterior de una mujer con bata blanca y estetoscopio que lee un expediente en un pasillo de hospital.
Más de 12.000 niños permanecen en listas de espera quirúrgicas en los hospitales de Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las familias de más de 12 mil niños que esperan una cirugía en Cuba enfrentan una incertidumbre que se extiende desde los hospitales hasta sus hogares. Las demoras quirúrgicas ocurren en un contexto de escasez de medicamentos, insumos y equipos médicos, mientras el Gobierno mantiene llamados a “resistir” ante las dificultades del país.

El neurocirujano Abel Pino, residente en La Habana, cuestionó esa situación en una carta dirigida al Partido Comunista de Cuba (PCC). El médico sostuvo que los padres de menores incluidos en las listas de espera no necesitan consignas políticas, sino respuestas para garantizar los tratamientos de sus hijos.

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“Las familias de los 12 mil niños pendientes de cirugía no quieren resistir, quieren salvar la vida de sus hijos”, expresó Pino. Su pronunciamiento puso el foco en las consecuencias que las carencias del sistema sanitario tienen sobre pacientes que requieren intervenciones y sobre familiares que deben buscar alternativas para conseguir atención médica.

El neurocirujano Abel Pino cuestionó en una carta al Partido Comunista de Cuba los llamados gubernamentales a la resistencia. EFE/ Ernesto Mastrascusa
El neurocirujano Abel Pino cuestionó en una carta al Partido Comunista de Cuba los llamados gubernamentales a la resistencia. EFE/ Ernesto Mastrascusa

Las listas quirúrgicas alcanzan a miles de pacientes

El atraso de las operaciones fue reconocido en agosto por el gobernante Miguel Díaz-Canel, quien informó que 98,500 personas permanecían en listas de espera quirúrgicas. De ese total, unos 12 mil pacientes eran niños.

Las autoridades atribuyeron parte de las demoras a la falta de recursos y a las dificultades para sostener el funcionamiento de los salones de operaciones. Los cortes eléctricos y la disponibilidad limitada de materiales afectan la capacidad de los hospitales para programar procedimientos y atender casos pendientes.

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Pino cuestionó la gestión de los recursos públicos en este escenario. En su carta, señaló que las familias deben afrontar las consecuencias de una red sanitaria con dificultades para garantizar estudios, cirugías y tratamientos, mientras el Estado mantiene gastos en actividades políticas, viajes oficiales y movilizaciones.

El gobernante Miguel Díaz-Canel informó que la lista general de espera para operaciones en la isla asciende a 98.500 pacientes. (Periódico Cubano)
El gobernante Miguel Díaz-Canel informó que la lista general de espera para operaciones en la isla asciende a 98.500 pacientes. (Periódico Cubano)

La falta de recursos también afecta a embarazadas y lactantes

La crisis alcanza otros servicios de atención primaria y especializada. El 10 de agosto, Díaz-Canel indicó que 34 mil embarazadas no recibían las ecografías prenatales necesarias. También reconoció atrasos en la vacunación de 67 mil menores de un año.

El médico incluyó estas cifras en su reclamo y cuestionó que mujeres embarazadas enfrenten obstáculos para acceder a controles que permiten seguir la evolución de la gestación. Según planteó, la falta de equipos y materiales limita la respuesta sanitaria en momentos en que las familias necesitan atención continua.

A comienzos de noviembre, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, admitió problemas con el abastecimiento de medicamentos, materiales médicos y equipos de diagnóstico. El funcionario también reconoció deficiencias en el funcionamiento de instalaciones sanitarias.

Ilustración de una bolsa de sangre entre una camilla vacía y un montón de billetes, con la bandera de Cuba y el símbolo del MINSAP de fondo.
Unas 34.000 mujeres embarazadas carecen de ecografías prenatales y 67.000 menores de un año enfrentan atrasos en su vacunación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Padres buscan materiales para continuar tratamientos

Las dificultades hospitalarias han llevado a algunas familias a buscar por cuenta propia insumos básicos para la atención de sus hijos. A finales de octubre, se conoció el caso de un niño de Cárdenas, en Matanzas, cuya familia necesitaba yeso para que continuara el tratamiento de una fractura.

La falta de agua potable también se suma a las condiciones que afectan a los hogares cubanos. La pediatra Vivian Mena Miranda, vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Pediatría, advirtió en octubre sobre un aumento de enfermedades diarreicas y hepatitis entre niños, en un contexto de problemas de acceso a agua segura.

Pino Fernández sostuvo que las autoridades deben asumir responsabilidad por las deficiencias internas y escuchar las demandas de la población. En el cierre de su mensaje, pidió a los dirigentes del Partido Comunista de Cuba que se sienten “con el pueblo” para atender los problemas que enfrentan las familias.

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