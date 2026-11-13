45 segundos y afuera: la medida que APTRA puso a prueba en los Martín Fierro de Cable 2026

Marina Calabró y Sergio Lapegüe explicaron las reglas de la cuenta regresiva desde el escenario del Goldencenter (Video: A24)

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La 30ª edición de los Martín Fierro de Cable tuvo una novedad que dio que hablar desde antes de que se entregara la primera estatuilla. Este jueves 12 de noviembre, en el Goldencenter de Parque Norte, APTRA puso a prueba “El contador”, un cronómetro en pantalla pensado para ordenar los tiempos de una gala que suele estirarse. La idea era simple: cada ganador tendría 45 segundos para agradecer y, cuando el reloj llegara a cero, el micrófono se cortaría sin excepción.

Antes de entregar el primer premio, los conductores se tomaron un momento para explicar cómo iba a funcionar el sistema. “Antes de arrancar, Sergio, si te parece, tenemos novedades que comunicar porque estamos implementando un sistema de cuenta regresiva para los agradecimientos, en aras a la brevedad”, anunció Calabró.

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Lapegüe pidió atención y fue al detalle: “Todos los ganadores van a tener solo cuarenta y cinco segundos para poder hablar, para poder agradecer. La idea es darle ritmo a la ceremonia”. Su compañera sumó un consejo con humor: “Si son vivos, le agradecen a la gerencia, a mamá, a papá, al perro, a algún amigo, el vestido y les digo que le sobran cinco segundos por lo menos”.

APTRA implementó un cronómetro de 45 segundos con corte automático de micrófono en la 30ª edición de los Martín Fierro de Cable

Después, el periodista contó la mecánica: “A los treinta y cinco segundos, ahí hay un monitor, va a empezar un conteo de diez segundos. Cuando llegan a los cuarenta y cinco segundos se corta automáticamente el volumen, va a haber una campanita”. Y lo comparó con un debate político: “Imagínense que son todos candidatos, ¿eh? Que se les acabó el tiempo, la campanita y automáticamente se va la transmisión y se viene directamente con nosotros. Es decir, no hay tutía”.

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Calabró cerró con un pedido a los ganadores: “Es antipático para nosotros hablarles encima, así que cuidemos el tiempo, así nos vamos más temprano a casa, muchos con la estatuilla”.

El primer premio de la noche fue para Ariel Tarico, en Labor humorística. Como el humorista no pudo estar presente, un productor de su ciclo subió a recibir la estatuilla y agradeció en su nombre en poco más de diez segundos, muy lejos del límite. El contador pasó su primera prueba sin problemas.

La historia cambió poco después. Mi País, el ciclo de Victoria Vanella por Argentina 12, se quedó con la estatuilla en la terna Cultural/Educativo. La conductora subió al escenario con un discurso preparado, en el que reivindicó el espíritu federal del programa.

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El micrófono cortó las palabras de Victoria Vanella al cumplirse el tiempo límite durante el premio para el ciclo Mi País (Video A24)

“Mi País nació con una convicción muy clara y muy obvia, pero por momentos a la gente se le olvida. Argentina es mucho más que Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina es mucho más que una noticia, que una coyuntura, incluso que una discusión política. Argentina es su gente, son sus laburantes, son sus artistas, son sus emprendedores, son sus talentos”, arrancó.

Cuando encaraba el cierre, el reloj llegó a cero: “Nos honra hacer un programa que muestra la cultura tan amplia y rica que tenemos, porque pese a quien le pese, la cultura es un dere...”. El micrófono se apagó en plena palabra. La frase quedó trunca y en el salón se generó un momento de incomodidad, con murmullos entre las mesas por el corte en el remate del discurso.

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La escena se repitió poco después, cuando Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi subieron a recibir el premio por Paso a Paso de TyC Sports como Mejor programa deportivo. Una vez más, el contador llegó a cero antes de que terminaran de hablar y el micrófono volvió a apagarse.

Con dos discursos cortados en los primeros minutos, la organización tomó nota. Al rato, el reloj desapareció de la pantalla: en menos de media hora desde el inicio de la gala, el sistema quedó desactivado.

La cuenta regresiva interrumpió el agradecimiento de Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi por el programa deportivo Paso a Paso (Video: A24)

A la vuelta de la pausa, Calabró lo hizo oficial, aunque con una advertencia para los ganadores que todavía tenían que subir: “Les vamos a pedir que no se olviden de la recomendación de brevedad. Sacamos el contador, pero no se abusen, porque en cualquier momento la gerencia lo reinstaura”.

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El tiempo de los discursos igual siguió siendo tema en las mesas. Cuando Luis Novaresio terminaba de agradecer el premio a Mejor programa de entrevistas, por su ciclo en A24, Diego Brancatelli se señaló la muñeca, como si marcara un reloj imaginario. El gesto no pasó inadvertido para Calabró, que lo expuso desde el escenario: “Lo tenía reclamando a Brancatelli. Te vi, Diego, ¿eh? Te vi. Me hacía relojito. Te conozco, Branca”. Entre risas, la entrega siguió adelante.

Desde ese momento, los premiados pudieron agradecer sin la presión de la cuenta regresiva, aunque la mayoría tomó en cuenta el pedido de los conductores y fue breve. El contador no volvió a aparecer en lo que quedó de la noche.

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La intención detrás de la medida era clara. Las entregas de premios suelen extenderse por los agradecimientos largos y, en una ceremonia con 35 estatuillas en juego y transmisión en vivo, cada minuto cuenta. Fijar un límite era una forma de asegurar que la gala avanzara a buen ritmo y que todos los ganadores tuvieran su momento en el escenario.