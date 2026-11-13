El emotivo In Memoriam de los Martín Fierro de Cable: el recuerdo a Confessore, Chiche, Ernestina, Brandoni y El Negro Oro

La ceremonia de los premios Aptra recordó a algunas de las figuras más queridas que murieron el último año (Video: A24)

Guardar

En medio de una noche de premios, discursos y festejos, los Martín Fierro de Cable 2026 se tomaron unos minutos para mirar hacia atrás. Este jueves 12 de noviembre, en el Goldencenter de Buenos Aires y con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) presentó su tradicional segmento In Memoriam, transmitido en vivo por A24, para homenajear a las personalidades de los medios que partieron en los últimos meses.

La música elegida fue “Canción de las simples cosas”, el clásico del cancionero popular con letra de Armando Tejada Gómez y música de César Isella, que Mercedes Sosa convirtió en himno. Una canción que habla de lo que el tiempo se lleva y de las ausencias que quedan, y que acompañó las imágenes proyectadas en la pantalla gigante del escenario, custodiada por dos estatuillas doradas.

PUBLICIDAD

La primera imagen fue la de Samuel “Chiche” Gelblung, que murió el 9 de septiembre a los 82 años. Periodista, conductor y productor con más de seis décadas de carrera en gráfica, radio y televisión, pasó sus últimos años en Crónica TV, el canal que anunció su muerte con una placa negra y apenas dos palabras: “Murió Chiche”.

Samuel Chiche Gelblung encabezó el homenaje tras más de seis décadas de trayectoria en gráfica, radio y televisión

También se recordó a Roberto García, analista político y económico que estuvo al frente de Ámbito Financiero durante 25 años y condujo La Mirada en Canal 26 junto a su hijo Javier. Murió el 20 de junio, a los 81. Y a Rodolfo “Rolo” Pousá, cara de noticieros en Canal 11, Canal 13 y América, y dos veces titular de la agencia Télam, que falleció el 10 de julio a los 82.

PUBLICIDAD

Uno de los momentos más conmovedores llegó con la foto de Ernestina Pais, sonriente y una frase que se escuchó en su voz: “El orgullo es saber sacarle la hermosura a la vida que tengo y dedicarle a los demás el tiempo que se merecen”. La conductora murió el 26 de junio, a los 54 años, en un trágico accidente en un paso a nivel de San Isidro, cuando iba camino al teatro para hacer la obra El divorcio del año.

El homenaje alcanzó también a Fernando Confessore, el meteorólogo que durante 30 años fue “el del tiempo” en TN y El Trece, que murió el 16 de octubre a los 58 años; a Oscar “el Negro” González Oro, la voz de El oro y el moro y del inolvidable “¡Dale gas!”, fallecido el 25 de septiembre en Punta del Este a los 74; y a Leandro Rud, histórico representante de modelos y conductor, que murió el 7 de agosto a los 51, tras una larga lucha contra el cáncer.

PUBLICIDAD

El locutor radial Oscar González Oro y el meteorólogo Fernando Confessore integraron la nómina de personalidades evocadas en la ceremonia

El deporte fue uno de los rubros más golpeados, y la pantalla lo reflejó. Marcelo Araujo, la voz de Fútbol de Primera y de Fútbol para Todos, murió el 16 de marzo a los 78 años. Apenas cuatro días después se fue Ernesto Cherquis Bialo, director de la era dorada de El Gráfico, a los 85.

Los cronistas deportivos Marcelo Araujo, Ernesto Cherquis Bialo, Julio Ricardo y Guillermo Salatino recibieron el reconocimiento de sus colegas

El 13 de abril murió Julio Ricardo, a los 87. Había sido compañero de Araujo en las transmisiones de Fútbol para Todos y de Cherquis Bialo en Tribuna Caliente. Al grupo se sumó Guillermo Salatino, “la voz del tenis”, que murió el 17 de enero a los 80 años, después de casi medio siglo de coberturas en todo el circuito.

PUBLICIDAD

APTRA presentó el segmento In Memoriam en los premios Martín Fierro de Cable 2026 al ritmo de Canción de las simples cosas

El segmento también abrazó al cine. En abril, en apenas una semana, se fueron tres nombres enormes: Luis Brandoni, que murió el 20 a los 86 años y ya había cerrado el In Memoriam de los Martín Fierro de aire en mayo; Luis Puenzo, director de La historia oficial, la primera película argentina ganadora del Oscar, que falleció el 21 a los 80; y Adolfo Aristarain, autor de Tiempo de revancha, Un lugar en el mundo y Martín (Hache), que murió el 26 a los 82.

También fue recordado Rómulo Berruti, el crítico que junto a Carlos Morelli llevó el cine de autor a la televisión con Función privada, fallecido el 22 de marzo a los 88. Y Ramiro Agulla, el publicista detrás de “La llama que llama” y del recordado “Dicen que soy aburrido” de la campaña presidencial de Fernando de la Rúa, que murió el 9 de julio.

PUBLICIDAD

El segmento conmemoró a figuras de la cinematografía argentina como Luis Brandoni, Adolfo Aristarain y el director Luis Puenzo

Con el In Memoriam, la fiesta del cable volvió a recordar que detrás de cada pantalla y cada micrófono hay historias que el público hizo propias. Voces que durante décadas acompañaron las mañanas, las tardes y las noches de los argentinos y que, como las cosas simples de la canción, el tiempo no logra borrar del todo.