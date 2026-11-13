Teleshow

El emotivo In Memoriam de los Martín Fierro de Cable: el recuerdo a Confessore, Chiche, Ernestina, Brandoni y El Negro Oro

La gala de Aptra recordó a las figuras que murieron en el último año musicalizadas con “Canción de las simples cosas”. El conmovedor momento

La ceremonia de los premios Aptra recordó a algunas de las figuras más queridas que murieron el último año (Video: A24)
Guardar

En medio de una noche de premios, discursos y festejos, los Martín Fierro de Cable 2026 se tomaron unos minutos para mirar hacia atrás. Este jueves 12 de noviembre, en el Goldencenter de Buenos Aires y con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) presentó su tradicional segmento In Memoriam, transmitido en vivo por A24, para homenajear a las personalidades de los medios que partieron en los últimos meses.

La música elegida fue “Canción de las simples cosas”, el clásico del cancionero popular con letra de Armando Tejada Gómez y música de César Isella, que Mercedes Sosa convirtió en himno. Una canción que habla de lo que el tiempo se lleva y de las ausencias que quedan, y que acompañó las imágenes proyectadas en la pantalla gigante del escenario, custodiada por dos estatuillas doradas.

PUBLICIDAD

La primera imagen fue la de Samuel “Chiche” Gelblung, que murió el 9 de septiembre a los 82 años. Periodista, conductor y productor con más de seis décadas de carrera en gráfica, radio y televisión, pasó sus últimos años en Crónica TV, el canal que anunció su muerte con una placa negra y apenas dos palabras: “Murió Chiche”.

in memoriam martín fierro de cable 2026
Samuel Chiche Gelblung encabezó el homenaje tras más de seis décadas de trayectoria en gráfica, radio y televisión

También se recordó a Roberto García, analista político y económico que estuvo al frente de Ámbito Financiero durante 25 años y condujo La Mirada en Canal 26 junto a su hijo Javier. Murió el 20 de junio, a los 81. Y a Rodolfo “Rolo” Pousá, cara de noticieros en Canal 11, Canal 13 y América, y dos veces titular de la agencia Télam, que falleció el 10 de julio a los 82.

PUBLICIDAD

Uno de los momentos más conmovedores llegó con la foto de Ernestina Pais, sonriente y una frase que se escuchó en su voz: “El orgullo es saber sacarle la hermosura a la vida que tengo y dedicarle a los demás el tiempo que se merecen”. La conductora murió el 26 de junio, a los 54 años, en un trágico accidente en un paso a nivel de San Isidro, cuando iba camino al teatro para hacer la obra El divorcio del año.

El homenaje alcanzó también a Fernando Confessore, el meteorólogo que durante 30 años fue “el del tiempo” en TN y El Trece, que murió el 16 de octubre a los 58 años; a Oscar “el Negro” González Oro, la voz de El oro y el moro y del inolvidable “¡Dale gas!”, fallecido el 25 de septiembre en Punta del Este a los 74; y a Leandro Rud, histórico representante de modelos y conductor, que murió el 7 de agosto a los 51, tras una larga lucha contra el cáncer.

in memoriam martín fierro de cable 2026
El locutor radial Oscar González Oro y el meteorólogo Fernando Confessore integraron la nómina de personalidades evocadas en la ceremonia

El deporte fue uno de los rubros más golpeados, y la pantalla lo reflejó. Marcelo Araujo, la voz de Fútbol de Primera y de Fútbol para Todos, murió el 16 de marzo a los 78 años. Apenas cuatro días después se fue Ernesto Cherquis Bialo, director de la era dorada de El Gráfico, a los 85.

in memoriam martín fierro de cable 2026
Los cronistas deportivos Marcelo Araujo, Ernesto Cherquis Bialo, Julio Ricardo y Guillermo Salatino recibieron el reconocimiento de sus colegas

El 13 de abril murió Julio Ricardo, a los 87. Había sido compañero de Araujo en las transmisiones de Fútbol para Todos y de Cherquis Bialo en Tribuna Caliente. Al grupo se sumó Guillermo Salatino, “la voz del tenis”, que murió el 17 de enero a los 80 años, después de casi medio siglo de coberturas en todo el circuito.

in memoriam martín fierro de cable 2026
APTRA presentó el segmento In Memoriam en los premios Martín Fierro de Cable 2026 al ritmo de Canción de las simples cosas

El segmento también abrazó al cine. En abril, en apenas una semana, se fueron tres nombres enormes: Luis Brandoni, que murió el 20 a los 86 años y ya había cerrado el In Memoriam de los Martín Fierro de aire en mayo; Luis Puenzo, director de La historia oficial, la primera película argentina ganadora del Oscar, que falleció el 21 a los 80; y Adolfo Aristarain, autor de Tiempo de revancha, Un lugar en el mundo y Martín (Hache), que murió el 26 a los 82.

También fue recordado Rómulo Berruti, el crítico que junto a Carlos Morelli llevó el cine de autor a la televisión con Función privada, fallecido el 22 de marzo a los 88. Y Ramiro Agulla, el publicista detrás de “La llama que llama” y del recordado “Dicen que soy aburrido” de la campaña presidencial de Fernando de la Rúa, que murió el 9 de julio.

in memoriam martín fierro de cable 2026
El segmento conmemoró a figuras de la cinematografía argentina como Luis Brandoni, Adolfo Aristarain y el director Luis Puenzo

Con el In Memoriam, la fiesta del cable volvió a recordar que detrás de cada pantalla y cada micrófono hay historias que el público hizo propias. Voces que durante décadas acompañaron las mañanas, las tardes y las noches de los argentinos y que, como las cosas simples de la canción, el tiempo no logra borrar del todo.

Temas Relacionados

In MemoriamMartín FierroMartín Fierro de CableMartín Fierro de Cable 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las propuestas de la tele del fin de semana: quiénes serán los invitados de cada pantalla

La programación televisiva reunirá entrevistas, música en vivo, cocina y humor, con propuestas encabezadas por Juana Viale, Andy Kusnetzoff, Diego Leuco y Carina Zampini

Las propuestas de la tele del fin de semana: quiénes serán los invitados de cada pantalla

Eduardo Feinmann se llevó el Oro en el Martín Fierro de Cable 2026: todos los ganadores de la gran noche de la TV paga

La gala que premia a las figuras, los programas y los equipos de la televisión paga, contó con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe. Al final de la noche, el conductor de A24 se llevó el máximo galardón

Eduardo Feinmann se llevó el Oro en el Martín Fierro de Cable 2026: todos los ganadores de la gran noche de la TV paga

Ángel de Brito habló sobre su futuro laboral, de la oferta para estar en Sex a la continuidad de LAM: “Va a seguir donde sea”

El conductor habló en Bondi Live sobre la venta de la productora Mandarina Contenidos y las versiones sobre cuál será su pantalla en televisión en 2027

Ángel de Brito habló sobre su futuro laboral, de la oferta para estar en Sex a la continuidad de LAM: “Va a seguir donde sea”

De Ca7riel y Paco Amoroso a Milo J y Bizarrap, los artistas argentinos que triunfaron en los Latin Grammy 2026

La música nacional tuvo una noche de reconocimientos en Estados Unidos, con galardones que abarcaron desde la interpretación urbana y electrónica hasta el rock, el tango y el folclore

De Ca7riel y Paco Amoroso a Milo J y Bizarrap, los artistas argentinos que triunfaron en los Latin Grammy 2026

El coqueteo de Moria Casán y Toto Kirzner al aire que terminó con una respuesta sorpresiva: “Jamás... por ahora”

Una pregunta de la conductora que la involucraba dejó abierta una puerta para que el hijo de Adrián Suar y Araceli González aceptara una posibilidad impensada

El coqueteo de Moria Casán y Toto Kirzner al aire que terminó con una respuesta sorpresiva: “Jamás... por ahora”

AMÉRICA

El programa de búfalos en Cuba, entre la caída del rebaño y la falta de datos públicos

El programa de búfalos en Cuba, entre la caída del rebaño y la falta de datos públicos

Gobierno de Laura Fernández anuncia vacaciones de fin de año para empleados públicos en Costa Rica: conozca las fechas

Una mujer: la táctica que usaba 'Los robafurgones del Atlántico' para asaltar camiones en Guatemala

“No quieren resistir”, el reclamo de un médico por las 12 mil familias que esperan cirugías para sus hijos en Cuba

Bukele afirmó que tropas salvadoreñas usarán un estadio de Haití como base: “Descubrimos varios cráneos humanos”

MALDITOS NERDS

Scary Kid mezcla acertijos musicales y horror psicológico en ‘Don’t Fret’

Scary Kid mezcla acertijos musicales y horror psicológico en ‘Don’t Fret’

‘Vindictus: Defying Fate’ llegará a Steam y PlayStation 5 con combates de fantasía celta

‘Trails beyond the Horizon’ tendrá una secuela de Falcom para cerrar su historia

Black Forest Games deja THQ Nordic tras una recompra y funda Third Signal

Lara Croft llegaría a Nintendo Switch 2 con ‘Tomb Raider: Catalyst’

DEPORTES

Los mejores memes de la consagración de Estudiantes por la Supercopa Argentina: Lucas Alario, Marcos Rojo y Muslera, los elegidos

Los mejores memes de la consagración de Estudiantes por la Supercopa Argentina: Lucas Alario, Marcos Rojo y Muslera, los elegidos

Todos los campeones de la temporada 2026 tras la conquista de Estudiantes: cuáles son los títulos que faltan definirse

Estudiantes de La Plata sumó su estrella número 20 y acecha a San Lorenzo: así está la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

A un paso de agigantar su leyenda: el nuevo premio al que fue nominado Lionel Messi

Estudiantes venció 3-2 a Independiente Rivadavia en el alargue y logró la Supercopa Argentina