Gobierno de Laura Fernández anuncia vacaciones de fin de año para empleados públicos en Costa Rica: conozca las fechas

La presidenta firmó la disposición que fija el receso del sector público entre el 22 y el 31 de diciembre. Crédito: Captura Presidencia de la República

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El Gobierno de Costa Rica, encabezado por la presidenta Laura Fernández Delgado, anunció las fechas oficiales del receso de Navidad y Año Nuevo para los trabajadores del sector público. La medida establece siete días hábiles de vacaciones colectivas, que comenzarán el martes 22 de diciembre de 2026 y finalizarán el jueves 31 del mismo mes.

De acuerdo con la disposición del Poder Ejecutivo, los funcionarios deberán laborar normalmente hasta el lunes 21 de diciembre y retomarán sus actividades el lunes 4 de enero de 2027, después de las celebraciones de fin de año.

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La decisión fue confirmada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), mediante una directriz suscrita por la presidenta Fernández, la ministra de Planificación, Carla Morales Rojas, y la ministra de Trabajo, Mercedes Flores Badilla.

¿Cuáles son los días de vacaciones para el sector público?

El Gobierno estableció que los trabajadores sujetos a la directriz disfrutarán de vacaciones colectivas los días 22, 23, 24, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2026, para un total de siete días hábiles.

El viernes 25 de diciembre, correspondiente a la celebración de Navidad, no se contabiliza dentro de estos siete días porque es un feriado nacional de pago obligatorio.

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De igual manera, el viernes 1.º de enero de 2027 corresponde al feriado de Año Nuevo, mientras que el sábado 2 y el domingo 3 de enero forman parte del fin de semana.

Por lo tanto, quienes laboren bajo el horario administrativo habitual de lunes a viernes tendrán un período continuo de descanso de 13 días naturales, comprendido entre el martes 22 de diciembre de 2026 y el domingo 3 de enero de 2027.

Gobierno busca ahorrar recursos públicos

La ministra de Planificación, Carla Morales Rojas, explicó que el cierre colectivo permitirá generar ahorros en diferentes rubros administrativos, especialmente durante un período en el que tradicionalmente disminuye la actividad de algunas dependencias.

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Entre los gastos que el Gobierno pretende reducir se encuentran el consumo de electricidad, agua potable, telecomunicaciones y combustible.

La funcionaria también destacó que la medida permitirá a los trabajadores organizar anticipadamente sus vacaciones y compartir las celebraciones de fin de año con sus familias.

Otro de los objetivos es disminuir la acumulación de vacaciones pendientes dentro de la Administración Pública, una situación que el Ejecutivo ha señalado anteriormente como un desafío en la gestión de recursos humanos del Estado.

La administración de Fernández ya había aplicado una medida similar durante julio de 2026, cuando ordenó una semana de vacaciones colectivas para reducir los períodos de descanso acumulados de los funcionarios públicos.

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Los funcionarios sujetos a la directriz regresarán a sus labores el lunes 4 de enero de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles instituciones continuarán trabajando?

Aunque la disposición contempla el cierre de numerosas oficinas públicas, no todos los funcionarios tendrán necesariamente el mismo período de vacaciones.

El Gobierno estableció excepciones para el Ministerio de Educación Pública (MEP), la Procuraduría General de la República, el Registro Nacional, los cuerpos policiales y las instituciones encargadas de atender emergencias.

En estos casos, las fechas de descanso deberán ser determinadas directamente por los jerarcas de cada institución, de acuerdo con las necesidades operativas y la naturaleza de sus funciones.

Asimismo, los responsables de las entidades estatales deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que los servicios que requieren atención continua no se vean interrumpidos.

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Esto significa que podrán mantenerse equipos de trabajo, personal de guardia y mecanismos de respuesta inmediata para atender situaciones urgentes durante el período festivo.

Las instituciones también tendrán la obligación de informar oportunamente a los ciudadanos sobre los horarios especiales y los canales de atención disponibles.

Por ello, las personas que necesiten realizar trámites durante las últimas semanas de diciembre deberán verificar previamente el calendario de funcionamiento de la entidad correspondiente.

¿Qué ocurrirá con los trabajadores de instituciones autónomas?

La directriz contempla a las personas funcionarias de la Administración Pública Central y Descentralizada, pero su aplicación deberá considerar las competencias, disposiciones internas y obligaciones de continuidad de cada institución.

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En el caso de entidades que brindan servicios esenciales, como la atención médica y la seguridad pública, deberán mantenerse los mecanismos necesarios para evitar interrupciones en sus funciones.

La disposición tampoco implica que todas las instituciones estatales, los poderes de la República o las municipalidades deban cerrar exactamente en las mismas fechas.

Por ejemplo, la Asamblea Legislativa ya había aprobado un calendario de vacaciones propio, que contempla un receso del 21 al 31 de diciembre de 2026.

Las instituciones policiales y de atención de emergencias deberán garantizar la continuidad de sus operaciones durante el período festivo. EFE/ Bienvenido Velasco

¿Los siete días se descuentan de las vacaciones acumuladas?

Sí. La disposición establece el descanso a título de vacaciones colectivas, por lo que los siete días hábiles corresponden al disfrute de vacaciones de los funcionarios sujetos a la medida y no a días libres adicionales concedidos de manera general.

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El Reglamento a la Ley Marco de Empleo Público contempla expresamente que los períodos de vacaciones colectivas fijados por el Poder Ejecutivo forman parte de las modalidades para programar el disfrute de este derecho laboral.

Esto significa que los trabajadores deberán utilizar los días disponibles dentro de su período de vacaciones, conforme a las disposiciones que correspondan a su relación laboral.

Además, la directriz no modifica los feriados nacionales de Navidad y Año Nuevo, que mantienen su tratamiento legal independiente y no forman parte de los siete días hábiles establecidos para el cierre colectivo.