Guatemala

Una mujer: la táctica que usaba 'Los robafurgones del Atlántico' para asaltar camiones en Guatemala

Una mujer era el anzuelo. Así operó durante más de un año una red criminal que asaltó 12 furgones cargados con mercancía de alto valor comercial en una de las principales arterias del país

Ilustración de una mujer de espaldas apoyada en la ventanilla de la cabina de un camión blanco de transporte de mercadería.
El grupo criminal recurría a una mujer para detener la marcha de los furgones antes de interceptar a los transportistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Tribunal Primero de Sentencia Penal de Mayor Riesgo, grupo E, impuso penas de hasta 186 años de prisión a cinco integrantes de “Los robafurgones del Atlántico”, una estructura que robaba camiones de carga en Guatemala y que, según la investigación, utilizaba a una mujer para engañar a los conductores antes de interceptarlos.

La condena más alta recayó sobre Robin Eduardo Ochoa Pérez, identificado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP) como líder de la organización. Deberá cumplir 186 años de cárcel inconmutables y pagar una multa de Q300 mil, unos USD 38,9 mil), por plagio o secuestro, robo agravado y asociación ilícita.

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El tribunal consideró acreditada la participación de los acusados en el robo de 12 camiones que transportaban mercancía de alto valor comercial. La estructura operó entre 2023 y 2024 sobre la ruta al Atlántico, en el tramo que conecta Azacualpilla, en Palencia, con el departamento de Izabal.

El Tribunal Primero de Sentencia Penal de Mayor Riesgo impuso penas de hasta 186 años de prisión a la banda Los robafurgones del Atlántico.
La organización delictiva cometió el robo de 12 camiones con mercadería en la ruta al Atlántico entre 2023 y 2024. (PNC de Guatemala)

Una mujer detenía a los conductores antes de los asaltos

La investigación del Ministerio Público determinó que los integrantes de la banda utilizaban a una mujer para acercarse a los pilotos de camiones y furgones. Ella les hacía señales para que detuvieran la marcha y les pedía que la trasladaran hacia algún punto de la ruta.

Cuando el conductor se detenía, otros miembros de la organización aprovechaban para interceptar el vehículo. Las autoridades señalaron que los asaltantes privaban de la libertad a los pilotos bajo amenazas de muerte, mientras otros integrantes trasladaban la mercadería robada.

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“Miembros de la estructura criminal utilizaban a una mujer, quien les hacía el alto a los conductores de camiones y furgones”, indicó la Fiscalía contra el Crimen Organizado durante las audiencias iniciales del caso.

Para cometer los robos, la red empleaba armas de fuego, vehículos y bloqueadores de señal, según la prueba presentada por la fiscalía. Entre los productos sustraídos había bebidas energéticas, aceite vegetal, materiales de construcción, abarrotes, concentrado y fertilizantes.

El Tribunal Primero de Sentencia Penal de Mayor Riesgo impuso penas de hasta 186 años de prisión a la banda Los robafurgones del Atlántico.
Los asaltantes emplearon armas de fuego y bloqueadores de señal durante el secuestro de los pilotos en la carretera. (PNC de Guatemala)

Las otras cuatro condenas dictadas por el tribunal

Además de la pena contra Ochoa Pérez, el tribunal condenó a Eber Francisco Fajardo Gramajo a 122 años de prisión y al pago de una multa de Q 200 mil, alrededor de USD 25,9 mil. Fue declarado responsable de los mismos delitos atribuidos al supuesto cabecilla: plagio o secuestro, robo agravado y asociación ilícita.

Por su parte, Yeral Rafael Vanegas Silva recibió una sentencia de 42 años de cárcel por robo agravado y asociación ilícita. Wilson H. fue condenado a 38 años de prisión y a una multa de Q 50 mil (USD 6,5 mil) por robo agravado, plagio o secuestro y asociación ilícita.

El quinto sentenciado, Luis Alberto Montenegro Reyes, deberá cumplir 18 años de prisión por robo agravado y asociación ilícita.

La estructura fue desarticulada tras 65 allanamientos

El MP informó sobre la desarticulación de “Los robafurgones del Atlántico” el 26 de noviembre de 2024. La operación, encabezada por la Fiscalía contra el Crimen Organizado, incluyó 65 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en Guatemala y El Progreso.

La organización delictiva cometió el robo de 12 camiones con mercadería en la ruta al Atlántico entre 2023 y 2024.
El Tribunal Primero de Sentencia Penal de Mayor Riesgo impuso penas de hasta 186 años de prisión a la banda Los robafurgones del Atlántico. (PNC de Guatemala)

Uno de los principales operativos se concentró en la lotificación Joya Dos Mil, en el municipio de Palencia, donde las autoridades capturaron a Ochoa Pérez y ejecutaron otras órdenes de aprehensión vinculadas con el caso.

La fiscalía sostuvo que los condenados retuvieron a los conductores contra su voluntad mientras movilizaban la carga robada. Con las sentencias, el tribunal dio por probada la existencia de una organización que centró sus actividades en el asalto a transporte pesado sobre una de las rutas comerciales de Guatemala

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