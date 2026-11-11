La emocionante historia del coro de Luján: de acompañar una comedia infantil a cantar ante León XIV

El Coro Municipal de Cámara Ernesto Storani en la Basílica de Luján (Cortesía de Sergio Codognelli)

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El Coro Municipal de Cámara Ernesto Storani lleva dos meses ensayando las canciones que esta mañana acompañarán la misa de León XIV en Luján. Son canciones conocidas del repertorio litúrgico argentino, para las que su director, Santiago Rosso, escribió nuevos arreglos con la intención de que quienes lleguen a la celebración puedan reconocerlas y sumarse a cantar.

Entre los ensayos de cuerdas, las entradas de las voces y el encuentro con la orquesta, los integrantes del coro fueron tomando conciencia de lo que les tocaría hacer. Sergio, uno de sus miembros históricos, reconoce que en los últimos días no podían hablar de otra cosa, con las emociones a flor de piel.

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El coro tiene apenas once años. En estos años formaron una asociación civil y aprendieron a organizar las actividades. Rosso recapitula el camino con una sorpresa que no termina de asumir: “Creo que este coro siempre tuvo estrella”, dice. Con el tiempo, el grupo que había empezado acompañando una comedia musical para chicos llegó a interpretar grandes obras del repertorio sinfónico-coral. Es un recorrido que Rosso vincula especialmente con los Conciertos del Árbol Solo —un ciclo mensual en la Basílica donde se presentan ante vecinos y visitantes—. “De alguna manera, fue ese encuentro con la comunidad el que nos impulsó a crecer”, dice.

El coro de Luján tiene una historia de once años de vida. Hoy cantarán frente al Papa (Cortesía de Sergio Codognelli)

Eduardo, uno de los miembro más entusiastas, dice que en las últimas semanas han compartido “la emoción y el tiempo: mucha emoción y mucho tiempo juntos”. Para él, como católico practicante, la posibilidad de participar en la misa tiene un sentido especial: “Seremos el coro que invita a los demás a cantar”, dice. No todos los integrantes profesan la fe católica; sin embargo, todos asumen la responsabilidad y el compromiso de la tarea.

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La bienvenida

Cuando León XIV llegue a Luján, la Virgen —la original, la del milagro de 1630— bajará de su lugar habitual en el altar mayor y saldrá a recibirlo. En ese momento, el coro interpretará Ave María Sumampa, una obra de Rosso dedicada a la Virgen de Sumampa, cuya imagen es hermana de Nuestra Señora de Luján. La interpretación, anticipa Rosso, va a reunir “simbólicamente a estas dos imágenes marianas, profundamente vinculadas desde sus orígenes”. Luego continuarán con La nueva civilización, el himno de la II Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Buenos Aires en 1987, durante la visita de Juan Pablo II.

Rosso estudió Preparación Musical de Ópera en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y tiene un máster en Dirección Sinfónica Instrumental y Vocal en Madrid. Como director musical trabajó en más de veinte producciones, entre ellas Come From Away, cuyas temporadas condujo en la Argentina y en España entre 2022 y 2025, y por la que recibió el Premio del Teatro Musical de España a la Mejor Dirección Musical. Actualmente integra el equipo artístico del Coro de Niños del Teatro Colón como asistente de dirección.

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Para la misa, convocó a una camerata de veinte instrumentistas de cuerda, un conjunto folclórico integrado por guitarra, charango y dos percusionistas, el coro municipal y el Coro Municipal de Niños: en total serán 170 artistas interpretando las canciones con una marcada impronta folclórica.

Una vez al mes, el coro se presenta en la Basílica en los Conciertos del Árbol Solo (Cortesía de Sergio Codognelli)

—Para trabajar los arreglos—dice—, me acerqué especialmente al lenguaje musical y a la poética de Carlos Guastavino, un compositor que supo conjugar como pocos la sensibilidad de la música popular argentina con la refinada escritura académica. Busqué precisamente ese equilibrio: revestir las melodías de una nueva riqueza armónica, tímbrica y expresiva, sin alterar aquello que las hace reconocibles y queridas.

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Cantar para la gente

Fue el padre Lucas García, rector del Santuario, quien invitó al coro a participar de la ceremonia. Fátima, una de las integrante, dice que la noticia los tomó por sorpresa. Todavía hoy, después de tantas semanas de preparación, sigue siendo difícil para ellos hacerse a la idea de lo que van a vivir. “Creo que no llegamos a dimensionar la magnitud del evento”, dice.

Hubo que prolongar jornadas y multiplicar sesiones de ensayos en días que no estaban previstos. Para todos fue un desafío: la mayoría de los miembros son profesionales en otras áreas y participan del coro como aficionados. Patricia, que además es una de las fundadoras, habla de un esfuerzo en donde todos se alientan entre sí. “Somos muy compañeros. Cuando hay equipo es todo mucho más fácil”, dice. Patricia confía en que la gente que asista a la misa se sume a ellos y que se logre una comunión con quienes no viven de la misma manera la fe: “Que cantemos todos juntos”. Ayer, confiesa, estaba un poco más tranquila, pero ahora “no sé si puedo decir lo mismo”.

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Ayer fue el ensayo general y por primera vez pudieron reunirse con la orquesta y hacer las pruebas de sonido. “Fue una hermosura en cuanto al sonido, la calidad de nuestra interpretación y la de ellos”, dice Sergio. Y sigue: “Estamos muy contentos, muy emocionados”.

Algunas personas que estaban en la plaza se quedaron a escucharlos. Esta mañana, el coro tendrá también la tarea de acompañar a quienes se sumen desde allí o sigan la transmisión. Rosso dice que las voces y los instrumentos deben sostener el canto de la asamblea y a la vez invitarla a participar.

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"No sentimos que estemos cantando para el Papa", dice el director del coro, Santiago Rosso, "Estamos cantando para la gente, en ocasión de la visita del Papa" (Cortesía de Sergio Codognelli)

—Algo fundamental: no sentimos que estemos cantando para el Papa. Estamos cantando para la gente, en ocasión de la visita del Papa. Por supuesto, eso no quita el profundo honor y la inmensa alegría que sentimos ante la posibilidad de estar tan cerca de León XIV.

Cantar con emoción y lágrimas

—No alcanza con cantar correctamente las notas y pronunciar las palabras —dice Rosso—. Hay que comprender lo que estamos diciendo, habitar esa poesía, hacerla cuerpo.

Ave María Sumampa tiene para el coro una historia que empezó en 2021, cuando Rosso la compuso como regalo a la visita que hicieron a aquella ciudad. En Jesús Eucaristía, dice, hay frases que les hacen pensar en las necesidades del país, en sus dolores y sus esperanzas. Alma Misionera los acerca al canto colectivo, a la posibilidad de compartir un mensaje de entrega y servicio con una multitud.

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Durante los ensayos hubo varios momentos en que las canciones que los hicieron llorar. Hoy varios integrantes tienen el temor de romper en llanto cuando estén cantando delante del Papa. Rosso dice que uno de los momentos más intensos fue cuando ensayaban Ven y Reina.

—Ensayamos, estudiamos, corregimos, repetimos, pero llega un momento en que todo ese trabajo técnico deja lugar a algo que no podemos controlar del todo. La música empieza a decir algo más profundo que las propias palabras.