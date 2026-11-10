Cultura

Cómo se escribe: huelga general en España, claves de redacción

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

PUBLICIDAD

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

Ante la huelga general convocada en España el 11 de noviembre, se ofrecen las siguientes claves de redacción sobre términos y expresiones relacionados.

La expresión huelga general es común y, como tal, se escribe con iniciales minúsculas ; no es adecuada la grafía Huelga General .

En las siglas compuestas por un número y una letra mayúscula, puede usarse un guion intermedio, pero también es válido eliminarlo , lo que es cada vez más frecuente: el 11-N , el 11N .

Los lemas se escriben con mayúscula inicial solo en la primera palabra y en los nombres propios . Si se incluyen en un texto, se enmarcan entre comillas : «El lema de la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre es “Salarios, vivienda, precios”».

A partir de la voz piquete y el sufijo -ero , se forma el término piquetero en alusión a cada uno de los miembros de un piquete, voz que cuenta con cierto uso en el CORPES XXI. No necesita comillas ni cursiva .

El nombre del sindicato Comisiones Obreras tiene como abreviatura CC. OO. , con un punto tras cada bloque de letras duplicadas y un espacio entre ellas y no CCOO ni CC.OO.

La Unión General de Trabajadores es la UGT , que, como sigla, se escribe sin puntos ni espacio entre las letras que la conforman. Se denomina ugetista a cada uno de sus afiliados.

Con el verbo protestar , entre otras opciones, cabe usar la preposición contra para indicar con qué no se está conforme («Protestan contra la situación actual») o también la preposición por para señalar la causa de la protesta («Protestan por la situación actual»), de acuerdo con el Diccionario panhispánico de dudas .

Según el Diccionario panhispánico de dudas , cuando adherir se usa para señalar que alguien se suma o muestra su apoyo a una propuesta, una opinión, etc., es apropiado emplearlo como pronominal («Los trabajadores se adhieren a la huelga convocada»), construcción más habitual en España y en gran parte de América, o como no pronominal («Los trabajadores adhieren a la huelga convocada»).

El sustantivo patronal es meramente común y se escribe con minúscula inicial, no la Patronal .

Las cifras correspondientes a miles y millones se separan con espacio por bloques de tres números desde la derecha ( 10 000 , 1 000 000 ), y no es adecuado usar el punto o la coma en este contexto. Si el número solo tiene cuatro cifras, el espacio puede suprimirse ( 1000 , 1 000 ).

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaRAEFundéuCómo se escribeDudas del españolÚltimas actualizacionesRAE y OrtografíaConsultas de la Lengua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Con una novela de ciencia ficción sobre una Inglaterra devastada, M. John Harrison ganó el Booker Prize

El escritor británico, de 81 años, fue distinguido por "The End of Everything", un relato que Mary Beard leyó como una mirada a la política actual desde el futuro

Con una novela de ciencia ficción sobre una Inglaterra devastada, M. John Harrison ganó el Booker Prize

Festival “C” en Villa Urquiza con Moreno Veloso, cine malvinero y una jornada solidaria en el espacio cultural Cuerda Mecánica

El domingo 15 de noviembre se realiza una nueva edición al aire libre del encuentro, con música brasileña, un documental sobre las islas del Atlántico Sur y colecta de alimentos para Fundación Sí

Festival “C” en Villa Urquiza con Moreno Veloso, cine malvinero y una jornada solidaria en el espacio cultural Cuerda Mecánica

Papa Francisco: "Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; todos llamados a remar juntos... Nadie se salva solo"

La plegaria solitaria del fallecido pontífice bajo la lluvia romana de 2020, al inicio de la pandemia, se transformó en el núcleo doctrinal de “Fratelli tutti”, la encíclica que desmontó el mito de la autosuficiencia moderna y consagró la fraternidad como única salida ética a las crisis globales

Papa Francisco: "Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; todos llamados a remar juntos... Nadie se salva solo"

Eugenia Almeida: quince relatos y el instante exacto en que la vida se desmorona

La novelista cordobesa, ganadora del Gran Premio de la Literatura Policial en Francia, presenta "Un dios sacude la casa", su primera antología de cuentos, y revela qué sucede cuando pasan cosas y somos descubiertos en nuestra peor versión. Tremendo

Eugenia Almeida: quince relatos y el instante exacto en que la vida se desmorona

Poesía visual para entender la naturaleza: el proyecto de arte que conmueve en Pinamar

Seis obras de artistas internacionales y nacionales se instalaron entre médanos, bosques y orillas del mar en una propuesta que va más allá de la escultura pública convencional

Poesía visual para entender la naturaleza: el proyecto de arte que conmueve en Pinamar

DEPORTES

La Fórmula 1 ratificó dónde se correrá el cierre de la temporada 2026 en medio de las dudas

La Fórmula 1 ratificó dónde se correrá el cierre de la temporada 2026 en medio de las dudas

Argentina se entrena por primera vez de cara al amistoso con Uruguay en el inicio de la era post Messi

Una niña de 8 años se convierte en la campeona femenina de club más joven de la historia del golf australiano

El video de la imponente actuación del hijo de Arnold Schwarzenegger para brillar en su primera competencia de fisicoculturismo natural profesional

El impactante álbum de fotos de una leyenda del tenis que fue N°1 del mundo en su extenso viaje por Perú

TELESHOW

Edith Hermida acorraló a Rocío Robles con preguntas sobre su relación con Adrián Suar: “¿Cuánto esperaste?"

Edith Hermida acorraló a Rocío Robles con preguntas sobre su relación con Adrián Suar: “¿Cuánto esperaste?"

Natalia Pastorutti reveló cómo fue el encuentro privado que tuvo con su hermana Soledad y el papa León XIV: “Lloré mucho”

Así fue el cumpleaños de Rosario Ortega: de la presencia de su hermano Emanuel al especial regalo de Charly García

“Te elegiría una y mil veces más”: la conmovedora despedida de Diego Topa a su perro Titi tras 16 años juntos

Jairo interpretó el “Ave María” para recibir al papa León XIV en Córdoba: “Es una gran felicidad estar acá”

INFOBAE AMÉRICA

Katie, la joven salvadoreña que salvó cuatro vidas tras donar sus órganos luego de ser apuñalada en Brooklyn

Katie, la joven salvadoreña que salvó cuatro vidas tras donar sus órganos luego de ser apuñalada en Brooklyn

Marihuana, extorsión y una escopeta sin papeles: las condenas de 10 años dictadas en El Salvador

La película "Godzilla Minus Zero" arrasa en la taquilla mundial con USD 63 millones en su primer fin de semana

“No estoy huyendo”: Nadia Beller habló desde la embajada de México y denunció hostigamiento de la Policía

Qué es un Cottolengo y cuál es la historia detrás de esta institución de cuidado