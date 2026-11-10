Cómo se escribe: huelga general en España, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

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En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

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La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

Ante la huelga general convocada en España el 11 de noviembre, se ofrecen las siguientes claves de redacción sobre términos y expresiones relacionados.

La expresión huelga general es común y, como tal, se escribe con iniciales minúsculas ; no es adecuada la grafía Huelga General .

En las siglas compuestas por un número y una letra mayúscula, puede usarse un guion intermedio, pero también es válido eliminarlo , lo que es cada vez más frecuente: el 11-N , el 11N .

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Los lemas se escriben con mayúscula inicial solo en la primera palabra y en los nombres propios . Si se incluyen en un texto, se enmarcan entre comillas : «El lema de la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre es “Salarios, vivienda, precios”».

A partir de la voz piquete y el sufijo -ero , se forma el término piquetero en alusión a cada uno de los miembros de un piquete, voz que cuenta con cierto uso en el CORPES XXI. No necesita comillas ni cursiva .

El nombre del sindicato Comisiones Obreras tiene como abreviatura CC. OO. , con un punto tras cada bloque de letras duplicadas y un espacio entre ellas y no CCOO ni CC.OO.

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La Unión General de Trabajadores es la UGT , que, como sigla, se escribe sin puntos ni espacio entre las letras que la conforman. Se denomina ugetista a cada uno de sus afiliados.

Con el verbo protestar , entre otras opciones, cabe usar la preposición contra para indicar con qué no se está conforme («Protestan contra la situación actual») o también la preposición por para señalar la causa de la protesta («Protestan por la situación actual»), de acuerdo con el Diccionario panhispánico de dudas .

Según el Diccionario panhispánico de dudas , cuando adherir se usa para señalar que alguien se suma o muestra su apoyo a una propuesta, una opinión, etc., es apropiado emplearlo como pronominal («Los trabajadores se adhieren a la huelga convocada»), construcción más habitual en España y en gran parte de América, o como no pronominal («Los trabajadores adhieren a la huelga convocada»).

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El sustantivo patronal es meramente común y se escribe con minúscula inicial, no la Patronal .

Las cifras correspondientes a miles y millones se separan con espacio por bloques de tres números desde la derecha ( 10 000 , 1 000 000 ), y no es adecuado usar el punto o la coma en este contexto. Si el número solo tiene cuatro cifras, el espacio puede suprimirse ( 1000 , 1 000 ).

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

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Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

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Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.