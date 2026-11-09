Cultura

Festival de Cine de Mar del Plata: anunciaron una nueva sede para la Cinemateca del INCAA

El proyecto reemplazará el inmueble alquilado que utiliza el organismo y reunirá sus capacidades técnicas con las del Archivo General de la Nación para preservar fondos históricos y culturales de manera permanente

Festival de Cine de Mar del Plata: anunciaron una nueva sede para la Cinemateca del INCAA
Festival de Cine de Mar del Plata: anunciaron una nueva sede para la Cinemateca del INCAA
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En el marco del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se anunció una nueva sede de la Cinemateca del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que reunirá archivos fílmicos estatales y permitirá reemplazar su actual inmueble alquilado, aunque aún no se precisó cuál será el inmueble a remodelar para cumplir tales fines.

El proyecto prevé una inversión estimada de USD 5 millones para adaptar un edificio del Estado de más de 1.200 m², con instalaciones destinadas al almacenamiento, conservación y tratamiento de materiales audiovisuales. En un comunicado, informaron también que la infraestructura seguirá estándares y recomendaciones de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales y el Consejo Internacional de Archivos.

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La nueva sede concentrará las capacidades técnicas de la Cinemateca y del Archivo General de la Nación, reducirá los costos de alquiler y establecerá una infraestructura permanente para la preservación de fondos de valor histórico y cultural.

El acuerdo fue firmado por el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Carlos Pirovano, y el director general del Archivo General de la Nación, Emilio Perina.

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli; el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Pirovano; y el director general del Archivo General de la Nación (AGN), Emilio Perina
El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli; el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Pirovano; y el director general del Archivo General de la Nación (AGN), Emilio Perina

Cifelli planteó que la conservación del acervo audiovisual requiere planificación e inversión pública: “Preservar el patrimonio cultural es una responsabilidad indelegable del Estado. No alcanza con custodiarlo: hay que invertir, planificar y trabajar para que llegue en las mejores condiciones a las próximas generaciones”.

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La Cinemateca del INCAA conserva más de 40.000 latas de material fílmico en soportes de poliéster, acetato y nitrato de celulosa. Cada uno exige condiciones particulares de conservación por sus características físicas y químicas.

El organismo también resguarda materiales videográficos, ópticos y digitales, que requieren procedimientos específicos según el soporte y el formato. Las nuevas instalaciones incluirán sistemas de control y monitoreo de temperatura y humedad, medidas de seguridad, prevención de incendios y áreas de trabajo técnico.

Cinemateca INCAA
La Cinemateca del INCAA conserva más de 40.000 latas de material fílmico

El acuerdo incorpora a la custodia del INCAA el acervo fílmico del Archivo General de la Nación, compuesto por alrededor de 4.000 contenedores. La integración no modificará la identificación, titularidad ni integridad de los fondos pertenecientes a cada organismo.

Los materiales realizados en nitrato de celulosa permanecerán en un contenedor marítimo refrigerado y adaptado como bóveda, dentro del predio de Radio Nacional. Ese soporte requiere un almacenamiento diferenciado por sus particulares condiciones de preservación.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado intervino en el proceso como responsable de asignar el inmueble estatal destinado a la nueva sede.

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