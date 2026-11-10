Poesía visual para entender la naturaleza: el proyecto de arte que conmueve en Pinamar

El artista filipino Leeroy New utilizó materiales reciclados y cañas de bambú para montar su obra sobre la pasarela de los médanos. (Cortesía PInamar SA)

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Pasan cosas lindas en el campo del arte fuera de Buenos Aires. Algunas además alcanzan calidad e impacto extraordinarios. Tal es el caso de Pinamar contemporáneo, una aventura que se puso al hombro Pinamar SA, la desarrolladora de la familia fundadora de la ciudad -los Bunge-Shaw-, en sintonía con la intendencia y con muchos de sus actores.

La relación de la familia pionera con el arte público no es nueva. Más de 80 obras de artistas argentinos de la talla de Víctor Magariños D, Gyula Kosice, Ponciano Cárdenas, Alberto Bastón Díaz y Lucio Fontana, entre otros, están esparcidas por la ciudad en diálogo con el paisaje y el desarrollo urbano, y son hoy referencias topográficas para propios y extraños.

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El proyecto apuesta a actualizar el legado, y lo hace con muchos recursos y mejores ideas. Enrique Shaw, director ejecutivo de Pinamar SA, y su mujer Bárbara Russi convocaron a Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes, y al curador colombiano José Roca para implementarlo; ambos decidieron invitar a artistas que les interesaban a presentar propuestas de intervención en espacios estratégicos.

Artistas en plena performance, en un sendero de Pinamar.

Los artistas seleccionados viajaron a Pinamar para reconocer el territorio. Los proyectos fueron mutando según lo que inspiraban los espacios elegidos; empezó entonces el arduo camino de producir obras que resistieran la intemperie, y luego emplazarlas e iluminarlas en tiempo y en forma. Hace unos días fueron presentadas en sociedad. Locales y visitantes se sumaron a una caravana de autos y buses que recorrió el circuito de seis obras de calidad pareja y estrategias diversas.

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Las seis obras del circuito

Para visitarlo es imprescindible usar zapatillas, gorro y protector solar, y estar dispuesto a subir médanos y atravesar bosques. Mejor hacerlo en silencio para escuchar las olas, el viento en los árboles, los pájaros, el fluir de la naturaleza. El recorrido puede empezar a orillas del mar, en la pasarela de madera que atraviesa los médanos. Sobre ella el artista filipino Leeroy New armó Balete ni Mebuyan, un túnel- galería de tubos de plástico corrugados, bidones de agua y precintos. Todos ellos materiales reciclados, que New montó sobre una estructura de bambú realizada por manos expertas convocadas para la ocasión. En la obra brotan el color, la alegría y el ingenio.

El túnel de Leeroy New, en la playa de Pinamar.

Caminando un largo trecho por la orilla hacia el norte, nos topamos en la cumbre de un médano alto con El errante de Matías Duville. Imprescindible trepar para comprender la materialidad de la obra.

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El artista, reconocido por sus dibujos en carbonilla, fue seleccionado para representarnos en la última Bienal de Venecia con un proyecto audaz: llevar sus dibujos a las tres dimensiones. Allí, con carbonilla sobre sal gruesa, plasmó un rollo que aquí vuelve a aparecer, esta vez hecho de desechos y de plástico negro fundido, inquietante y reconocible a la vez.

Matías Duville emplazó la escultura 'El errante', elaborada con plástico fundido y desechos, en la cumbre de un médano. (Pinamar SA)

Cerca de allí y del vivero forestal, en medio de un bosque de belleza feroz, nos encontramos con Zona de timidez de la mexicana Tania Candiani. Una gran batea de acero inoxidable de forma cóncava refleja las copas de los pinos que no se tocan entre sí: la falta de contacto de las ramas permite que el sol penetre en el bosque.

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Sobre ella, cuerdas de piano tensadas a los troncos suenan con el viento o con arcos de violín. Un aro de luz flotante se enciende de noche y nos introduce en un paisaje surreal.

La obra Zona de timidez de la artista Nadia Candiani se emplaza entre los pinos de Pinamar con un aro suspendido sobre una plataforma circular reflectante.

No muy lejos, en una rotonda que preludia un desarrollo inmobiliario, Eduardo Basualdo montó Cruz del Sur. Esta obra es la ganadora de la segunda edición del Premio Pinamar Contemporáneo que Pinamar SA organiza en alianza con la Fundación arteba.

Basualdo propuso construir un portal de hormigón que de un lado es liso y del otro rugoso y que es coronado por una perturbadora nube negra de interpretaciones múltiples. La obra, de impecable factura, se completa con los visitantes que atraviesan el portal.

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Eduardo Basualdo obtuvo el Premio Pinamar Contemporáneo con 'Cruz del Sur', una estructura de hormigón coronada por una nube negra. (Pinamar SA)

El Premio Pinamar Contemporáneo y las últimas piezas

De tono distinto es Una biblioteca en el bosque, de la colombiana María Elvira Escallón. La artista intervino los troncos de un bosque de eucaliptos con frases de escritores. “Los lugares se llevan, los lugares están en uno. Sigo entre los eucaliptos y en el laberinto, el lugar en que uno puede perderse. Supongo que uno también puede perderse en el paraíso”, escribió Borges, y ahora está escrito en la corteza de los árboles con arena y pegamento. No se sabe por cuánto tiempo: su corteza se desprende y se regenera con asombrosa velocidad.

María Elvira Escallón fijó citas literarias con arena y pegamento sobre la corteza de eucaliptos en 'Una biblioteca en el bosque'.

El circuito termina en la vereda del Playas Art Hotel. Allí Marta Minujín reconstruyó el nido de hornero que construyó hace 50 años en el marco del proyecto Comunicando con la tierra.

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La obra es la metáfora misma de la tierra como refugio, como identidad, como proyecto. El hotel alberga además muchas de las obras de la colección, hoy reunidas en un libro, “Pinamar-Arte y naturaleza”, que es un catálogo y una celebración de esa historia.

Marta Minujín reconstruyó la obra del nido de hornero frente al Playas Art Hotel como cierre del circuito artístico. (Pinamar SA)

Los afortunados profesionales, vecinos y amigos reunidos en aquel recorrido inicial pasaron del asombro a la maravilla. La profundidad conceptual, la factura precisa, la comprensión del entorno, el encuentro con los artistas y la generosidad de los anfitriones hicieron de la jornada una experiencia memorable. Nunca más cierto aquello que pregonaba Alexander von Humboldt: que la naturaleza no se comprende sin poesía.

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(Fotos: Cortesía Pinamar SA)