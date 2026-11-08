El Espacio Cultural Quino reúne en once salas el universo de Mafalda, desde su primera viñeta hasta el estudio porteño de su creador

El proyecto funciona en la ex Escuela Mitre, un edificio patrimonial inaugurado en 1906 entre la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz

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A seis años de la muerte de Quino, Mendoza encontró la forma de devolverle un lugar propio a Joaquín Salvador Lavado. El Espacio Cultural Quino, impulsado por la Subsecretaría de Cultura de la provincia cuyana, no se limita a reunir dibujos y viñetas: busca preservar, difundir y poner en valor la totalidad de un legado que trascendió las fronteras argentinas de la mano de Mafalda. El proyecto se gestó en articulación directa con la familia del historietista, que acompañó el proceso desde sus primeras etapas y cedió en préstamo piezas originales que incluyen su tablero de dibujo, su biblioteca personal y distinciones como el Príncipe de Asturias, hasta ahora resguardadas durante años por sus sobrinos como parte de un patrimonio íntimo y familiar.

El edificio elegido para alojar ese legado tiene, a su vez, una historia propia que dialoga con la del artista. Se trata de la ex Escuela Mitre, sobre la avenida San Martín, en el límite entre la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz: una construcción de 1906 que permanece en pie desde hace casi 140 años y que llegó a ser el único sobreviviente de aquel plan educativo de principios del siglo XX. Declarado patrimonio provincial, el inmueble había funcionado hasta hace una década como sede de la Dirección de Patrimonio y el Museo de la Educación, antes de ser restaurado para su nueva función. Con once salas distribuidas entre muestras permanentes y espacios destinados a exhibiciones temporales, el edificio centenario se reconvierte así en punto de encuentro entre la memoria educativa de Mendoza y el humor gráfico que su hijo más universal llevó al mundo entero.

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La misión

El Espacio Cultural Quino tiene como misión custodiar y promover el legado de Joaquín Salvador Lavado Tejón, preservando su estudio original y creando a partir de este un espacio de reflexión e inspiración. Es un lugar donde se mantiene vivo el espíritu crítico y filosófico de su obra, promoviendo el humor gráfico como un lenguaje accesible, universal y transformador, y su mundo de intereses como un universo repleto de diversidades que enriquecen e iluminan el mundo cultural local, regional e internacional.

Su visión es convertirse en un espacio inclusivo, accesible y dinámico, donde el humor gráfico y las reflexiones sociales planteadas en la obra de Quino sean el eje central de un diálogo continuo entre generaciones y actividades. Se pretende que el Espacio Cultural sea un lugar que inspire a las personas, sean artistas, educadores o visitantes en general, a explorar desde diferentes puntos de partida la obra de Quino, impulsando la reflexión crítica, el espíritu lúdico y la creatividad.

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Sobre el lugar

El proyecto, de larga data, fue retomado y redireccionado por la actual gestión con la intención de crear un ámbito de referencia dedicado al humor gráfico y al legado de uno de los artistas mendocinos de mayor proyección internacional. En este sentido, se busca no solo resguardar su producción, sino también generar un espacio accesible para el público, con proyección cultural, educativa y turística.

La propuesta museográfica está a cargo de la curadora y artista visual Marcela Furlani, quien trabaja junto a un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de distintas áreas, como arquitectura, diseño, investigación y accesibilidad. El recorrido tiene varios ámbitos de exhibición, que combinan salas interiores y espacios abiertos, e incluye un sector de bienvenida pensado para contextualizar la figura de Quino y las actividades del lugar.

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La recreación del estudio de Quino en Buenos Aires reúne sus herramientas, mobiliario y objetos personales para acercar al público a su proceso creativo

Uno de los elementos centrales es la recreación del estudio que el artista tenía en Buenos Aires, trasladado íntegramente a Mendoza con sus herramientas, mobiliario y objetos personales. Este espacio permite acercar al público a su proceso creativo y a su forma de trabajo.

Estructura del Espacio Cultural Quino

Hall de situación

Este espacio ofrece una primera aproximación al Espacio Cultural Quino y permite conocer las propuestas que se desarrollan en sus diferentes áreas. También funciona como punto de orientación para quienes llegan por primera vez, ya que facilita la ubicación dentro del edificio y permite reconocer las posibilidades que ofrece el proyecto.

Pensado como lugar de encuentro para visitantes, personal y amigos del espacio cultural, el hall invita a planificar el recorrido y descubrir qué sucede en cada sector.

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Sala ‘Mafalda’

Esta sala permanente está dedicada a Mafalda y a los personajes de la tira. Propone acercarse al universo cotidiano creado por Quino y a los temas sociales y políticos presentes en su obra, junto con referencias al contexto en el que fue creada.

La antigua Escuela Mitre aporta un contexto particular: las escenas escolares de Mafalda dialogan con la historia del edificio y forman parte de la experiencia de la sala.

Viñetas, textos, piezas audiovisuales y estaciones accesibles ofrecen contenidos para infancias y adultos. La propuesta invita a leer, descubrir y reconocer distintos aspectos del mundo de Mafalda, desde su preocupación por la sopa hasta aquello que la hacía feliz, como la música y el Pájaro Loco.

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Los contenidos fueron desarrollados a partir de consultas directas a Judith Gociol, autora de Universo Mafalda y de otras publicaciones sobre la obra de Quino. Esta bibliografía constituye una referencia principal para el desarrollo de la sala, junto con los trabajos de autores como Isabella Cosse y otras fuentes documentales.

La exposición es permanente y podrá incorporar modificaciones curatoriales periódicas.

Patio de la Bandera

El Patio de la Bandera es uno de los espacios de encuentro y circulación del Espacio Cultural Quino. Su arquitectura conserva parte de la identidad de la antigua Escuela Mitre y permite reconocer la historia del edificio.

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Conecta diferentes salas y propuestas culturales, y ofrece un lugar para detenerse, observar y continuar descubriendo el universo de Quino.

La Sala Mafalda presenta de forma permanente a los personajes de la tira y los temas sociales y políticos de la obra de Quino

Sala de muestras temporales Alicia Colombo

La Sala Alicia Colombo se propone como un ámbito donde cada experiencia expositiva establezca un diálogo con algún aspecto del vasto mundo de intereses de Quino.

Será un espacio dinámico, abierto a creadoras y creadores contemporáneos e históricos, en torno a múltiples expresiones de la cultura, en sentido antropológico, y de las artes que comprometieron al dibujante. También estará dedicado a muestras temáticas referidas a su obra y al contexto cultural, social y político que la atravesó.

Humor gráfico, artes visuales, vino, física, música, política, ilustración y otros contenidos y lenguajes confluyen como posibles puntos de partida. La vitalidad de la propuesta estará dada por la convocatoria a producciones capaces de dialogar con su legado desde el presente, en el ejercicio de recuperar y construir memoria.

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Estudio expandido de Quino

Corazón del espacio cultural El estudio de Quino reúne aspectos reales y simbólicos que le brindaron soporte afectivo, intelectual y documental durante su actividad cotidiana. Aquí se recrea, de manera accesible y fiel, su estudio original, con herramientas de trabajo, objetos personales y materiales de valor artístico y cultural que acompañaron sus distintas etapas como humorista gráfico.

A partir de este núcleo, el espacio se expande en torno a una vitrina central que reúne, entre otros elementos, sus instrumentos de dibujo y objetos que formaron parte de su estudio. Desde allí, se desarrollan cuatro ejes temáticos: el dibujo, los vínculos familiares, los vínculos fraternos y profesionales, y su obra y sus reconocimientos en el ámbito nacional e internacional.

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Esta sala propone una aproximación a su producción y a su figura, e invita a conocer de cerca parte de su mundo íntimo.

Galería medioambiente

El medioambiente fue uno de los temas presentes en la mirada crítica de Quino. A través del humor gráfico, sus dibujos invitan a reflexionar sobre la relación entre las personas, la naturaleza, el consumo y las consecuencias de nuestras acciones sobre el planeta.

Esta galería propone acercarse a esas preocupaciones mediante imágenes que, desde el humor y la ironía, siguen planteando preguntas sobre nuestro presente y el futuro del ambiente.

Espacio Multiverso Archivo Biblioteca

Se trata de un espacio educativo e interactivo dedicado a la exploración del humor gráfico y del universo cultural de Quino.

A través de libros, archivos digitales y físicos, y materiales en braille, los visitantes pueden descubrir la obra editada de Quino junto con la de otros autores. La obra Mafalda, de Quino, ha sido traducida a 26 idiomas y el espacio cuenta con volúmenes en muchos de ellos.

Organizado en torno a los temas de la historia, el tiempo y la tecnología, propone una aproximación a los referentes de Quino y a su obra vinculada con la tecnología en sentido amplio, mediante imágenes, textos y dispositivos interactivos.

La sala invita a investigar y disfrutar de momentos lúdicos para seguir conociendo la obra y algunos aspectos vinculados con la vida del artista.

Patio de los macetones

Este patio recupera la presencia de las hormigas, pequeños personajes que acompañaron la infancia de Quino y que también aparecen en su universo gráfico.

Entre macetas y elementos naturales, el espacio propone un encuentro con estos personajes y con la relación entre la naturaleza y la imaginación. También es un lugar para descansar y descubrir cómo los pequeños detalles de la vida cotidiana pueden convertirse en parte de una historia.

El Espacio Cultural Quino preserva y difunde la obra de Joaquín Salvador Lavado, Quino, con material original cedido por su familia

Quino y el vino

Este sector propone un encuentro entre la obra de Quino y una de las expresiones culturales más representativas de Mendoza: el vino y la Vendimia.

A través de referencias a la celebración vendimial y a su tradición gráfica, el espacio recupera el vínculo entre el dibujo y la identidad cultural de la provincia.

Cada afiche de la Vendimia forma parte de esta propuesta, que invita a reconocer el valor de las imágenes en la construcción de la memoria colectiva.

Sala permanente de humor gráfico de Quino

Esta sala estará dedicada exclusivamente a exposiciones temporales sobre los dibujos y las viñetas de humor gráfico de Quino. Podrá albergar muestras temáticas sobre distintos aspectos de su obra, así como propuestas centradas, en determinadas ocasiones, en obras originales, documentación histórica, publicaciones y compilaciones de su trabajo.

Será un espacio destinado a explorar la diversidad temática y estilística de su producción a través de diferentes enfoques curatoriales, renovando periódicamente las propuestas y las formas de acercarse a su universo creativo.

Auditorio Espacio Cultural Quino

Este espacio tiene la particularidad de haber funcionado también como auditorio de la antigua Escuela Mitre, durante los años en que el edificio estuvo destinado a la actividad educativa. La recuperación de esta función constituye un gesto simbólico de continuidad institucional.

Está destinado a proyecciones, conferencias, mesas redondas y presentaciones culturales, así como a talleres y cursos. También podrá albergar propuestas de música, teatro, títeres y encuentros temáticos vinculados con el vino, el dibujo y otros campos de la cultura.

La propuesta busca ofrecer un espacio versátil, abierto al intercambio, que favorezca el diálogo y la reflexión en torno a la obra de Quino y a otros temas culturales afines.

Pasillo final

Este sector recupera parte de la memoria escolar de la antigua Escuela Mitre a través de sus tradicionales bancos y pupitres, que invitan a hacer una pausa durante el recorrido. El espacio ofrece lugares para cargar dispositivos móviles, compartir impresiones sobre la visita o simplemente detenerse un momento.

La propuesta vincula la memoria del edificio con los usos cotidianos de la tecnología y las nuevas formas de habitar los espacios culturales.

Experiencias accesibles

El Espacio Cultural Quino incorpora la accesibilidad como parte de su propuesta cultural integral. Su desarrollo contempla diferentes formas de acceder a la información, recorrer los espacios, conocer las obras y participar de las experiencias.

Desde una perspectiva de Accesibilidad 360°, se trabajó en la integración de recursos y servicios destinados a ampliar las posibilidades de participación de personas con discapacidad y de públicos con diferentes necesidades, intereses y formas de percepción.

La propuesta reconoce que no todas las personas perciben, interpretan ni recorren un espacio de la misma manera. Por eso, incorpora recursos táctiles, sonoros, visuales, lingüísticos y digitales que buscan facilitar el acercamiento a la obra de Quino, la comprensión de sus contenidos y la construcción de experiencias propias.

La vinculación entre lo analógico y lo digital amplía las posibilidades de generar un entorno cultural accesible, donde las dimensiones físicas, sensoriales y tecnológicas se complementan. De esta manera, el Espacio Cultural Quino propone diferentes formas de participar de la cultura y reconoce la diversidad de maneras en que las personas se relacionan con el mundo.

[Fotos: Espacio Cultural Quino / Subsecretaría de Cultura Mendoza]