La Feria del Libro de Vicente López vuelve este fin de semana con las presencias de Claudia Piñeiro, Diego Golombek, Florencia Canale y Luis Pescetti

La Feria del Libro de Vicente López celebrará su 13.ª edición el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre

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Vicente López será sede, este sábado 7 y el domingo 8 de noviembre, de la 13.ª edición de la Feria del Libro de Vicente López, un encuentro que reunirá a más de 500 expositores entre editoriales, librerías, bibliotecas populares, fundaciones y asociaciones civiles. La actividad se desarrollará de 13 a 20, con entrada libre y gratuita. La sede central será la Quinta Trabucco, ubicada en Carlos Francisco Melo 3050, en la localidad de Florida. A ese espacio se sumarán otros puntos culturales del municipio, tanto de gestión gubernamental como independiente, que ampliarán el circuito de actividades durante los dos días de feria.

La convocatoria apunta a consolidar un espacio de encuentro directo entre lectores y creadores. Según se detalla, la propuesta está orientada a promover la bibliodiversidad y la circulación de obras a través de una amplia variedad de voces, géneros, temas y proyectos editoriales.

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Una lista de invitados que combina literatura, divulgación y humor

Entre los nombres confirmados para participar de la feria figuran Claudia Piñeiro, Daniel López Rosetti, Magalí Tajes, Daniel Balmaceda, Luis María Pescetti, Diego Golombek, Charlie López, Gloria V. Casañas y Florencia Canale.

A ellos se suman Osvaldo Gross, Diego Skliar, Ximena Sáenz, Andrés Rieznik, Oscar Conde, Manuel Cantón, Diana Arias, Florencia Dapiaggi, Mar Petryk y Ludmila Ramis, entre otros escritores, artistas, ilustradores e historietistas que formarán parte del programa.

La Quinta Trabucco de Florida será la sede central de la Feria del Libro de Vicente López

Un plan B si el clima no acompaña

La organización previó una alternativa en caso de lluvia u otras condiciones climáticas adversas: si la feria no puede realizarse en la fecha prevista, se reprogramará para el fin de semana del 14 y 15 de noviembre, en el mismo lugar y con los mismos horarios.

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La edición 2026 cuenta con el acompañamiento de organismos de referencia del sector editorial. Entre ellos, el Grupo Iberoamericano de Editores (GIE), la Cámara Argentina del Libro (CAL), la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP) y la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA).

También participan la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA), el Centro de Administración de Derechos Reprográficos Asociación Civil (CADRA), la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil Argentina (ALIJA) y el Institut français d’Argentine.

[Fotos: prensa Feria del Libro de Vicente López]