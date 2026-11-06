Cómo se prepara el coro que cantará ante León XIV: 150 voces, una orquesta y un repertorio de 13 canciones

El Coro de Jóvenes cantará ante el papa León XIV durante la misa y el encuentro con jóvenes en Buenos Aires

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A pocas horas de la visita del papa León XIV a Argentina, el Coro de Jóvenes prepara las canciones que interpretará en la misa y en el encuentro juvenil. Teresa Terán y el padre Sebastián Achcar, integrantes del ensamble, explicaron en Infobae Al Amanecer cómo organizaron la formación, el repertorio y los ensayos para las celebraciones.

El grupo reúne a seis coros y 150 voces. También contará con una orquesta de 70 músicos. Terán forma parte del Coro Bienaventurados, uno de los conjuntos convocados para integrar el ensamble que cantará ante el Pontífice.

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El Coro de Jóvenes cantará para León XIV durante la misa y el encuentro con jóvenes, con un repertorio de 13 piezas. La propuesta incorpora composiciones argentinas, música en latín y canciones con elementos del folclore, según describieron sus integrantes.

Seis coros y una orquesta para la visita del papa León XIV

Terán señaló que la convocatoria reunió a coros con trayectorias y estilos distintos. La organización buscó unificar esas voces para las actividades previstas durante la visita papal.

“Fue un desafío muy grande”, afirmó Terán. La cantante explicó que cada agrupación aportó experiencias, matices y formas de trabajo propias.

El ensamble para la visita del papa León XIV reúne a seis coros, 150 voces y una orquesta de 70 músicos (Captura de video)

El Coro Bienaventurados integra ese conjunto. Sus miembros participan de la preparación junto a otros cinco coros convocados para las celebraciones.

Achcar, asesor pastoral del ensamble, relató que recibió la invitación del rector de la Catedral de Buenos Aires. El sacerdote debía acompañar la preparación musical para la visita del Santo Padre.

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El religioso asistió a una reunión en la Catedral junto a Terán y Tobías Buteler, arreglador y orquestador musical. Allí conocieron la propuesta de la diócesis de Buenos Aires.

El repertorio combina música litúrgica, latín y folclore

La selección de canciones surgió de una primera lista de opciones. Terán, Achcar, Buteler y el rector Alejandro Russo definieron luego las piezas para las ceremonias.

Terán indicó que el grupo buscó obras que representaran al país. También consideró que las letras debían acompañar la oración de quienes participen de la misa.

Achcar precisó que las 13 canciones corresponden al repertorio litúrgico. Entre ellas, calculó que tres o cuatro pertenecen a compositores argentinos.

El sacerdote explicó que la propuesta incluyó canciones tradicionales, obras en latín y piezas de folclore. Luego, el equipo elevó el repertorio al Vaticano.

Buteler trabajó los arreglos para dar unidad a las composiciones. Achcar sostuvo que el resultado tendrá una identidad común entre las voces, las melodías y los instrumentos.

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“Van a escuchar por primera vez” el trabajo completo, afirmó Achcar. El sacerdote señaló que las presentaciones previas provocaron emoción entre personas que escucharon por primera vez una canción católica.

El ensamble para la visita del papa León XIV reúne a seis coros, 150 voces y una orquesta de 70 músicos

Una canción para el encuentro de jóvenes

Durante la entrevista, parte del coro interpretó “Quédate con nosotros”. Terán confirmó que esa obra formará parte del encuentro de jóvenes.

La actividad tendrá lugar en el Monumento a los Españoles, según indicó el conductor. Achcar y Terán no informaron una fecha específica durante la conversación.

Terán contó que el Coro Bienaventurados ya interpreta esa canción en sus encuentros habituales. También señaló que el grupo la tiene publicada en Spotify.

La integrante del ensamble expresó que la presentación tendrá una dimensión especial por la participación del público joven. “Va a ser impresionante”, dijo sobre ese momento.

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El coro también cantó “Señor, toma mi vida nueva”, una obra conocida dentro del repertorio católico. Achcar señaló que los integrantes comparten gustos musicales variados fuera de los ensayos.

Al mismo tiempo, el sacerdote mencionó el folclore, el rock nacional y el rock internacional entre los géneros que escuchan los miembros del grupo. También dijo que el coro consolidó vínculos de amistad.

Ensayos en la Catedral y presentación en la Usina del Arte

Terán explicó que los ensayos en la Catedral de Buenos Aires exigieron una organización especial. El lugar recibe visitantes durante toda la jornada y el coro debió ordenar sus ingresos.

La producción estableció acreditaciones y tomó asistencia para cada práctica. Terán afirmó que esa dinámica permitió que los participantes asumieran el compromiso de asistir.

La cantante describió la logística como un desafío, sobre todo al inicio. Después, sostuvo que el sistema funcionó y permitió avanzar con la preparación.

Achcar informó que el coro y la orquesta ofrecerían una presentación abierta en la Usina del Arte a las 21.00. Los asistentes podían solicitar entradas en la página del espacio cultural.

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El sacerdote detalló que el ensamble suma 230 integrantes: 150 voces y 70 músicos. También señaló que quedaban pocos días de preparación antes de las actividades con el papa León XIV.

Expectativa ante una convocatoria masiva

Achcar afirmó que esperan hasta un millón de personas en el Monumento a los Españoles. Según dijo, asistirán personas de fe, personas con dudas y personas que quieren escuchar el mensaje del Papa.

El sacerdote definió la convocatoria como un “signo de unidad”. Añadió que la música puede acompañar un deseo de paz, armonía y encuentro entre los asistentes.

Terán recordó que conoció al papa Francisco durante una visita a Chile. La cantante contó que buscó imágenes de la visita de Juan Pablo II a Argentina antes de esta nueva convocatoria.

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Asimismo, la integrante del coro dijo que evitó imaginar la magnitud del evento. “Me voy a emocionar”, expresó al recordar esas imágenes.

En continuidad, Achcar contó que, durante un ensayo con la orquesta en el seminario, varios participantes lloraron de emoción. El coro actuará ante el papa León XIV y el público reunido en Buenos Aires.

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