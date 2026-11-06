El Festival de Cine de Mar del Plata inició su 41° edición con 40 funciones ya agotadas a través de una preventa récord

Jorge Stamadianos y Gabriel Lerman, directores del Festival, durante la ceremonia de apertura realizada el jueves 5 por la noche en el Teatro Auditorium de Mar del Plata

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Con 30.000 entradas ya vendidas y 40 funciones agotadas antes de su inauguración formal, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata abrió este jueves su edición número 41 con una ceremonia en la sala Astor Piazzolla del Auditorium, precedida por el desfile de los invitados por la alfombra roja de la Plazoleta Almirante Brown. La cifra de preventa iguala el total de localidades comercializadas durante toda la edición 2025, un hito sin precedentes en la historia reciente del encuentro.

“Tenemos más de 30.000 entradas vendidas antes de que empiece el Festival, casi 40 funciones agotadas y la verdad que es muy bueno porque el Festival de Cine es para la gente, es para el público”, afirmó Jorge Stamadianos, codirector del festival junto a Gabriel Lerman, en rueda de prensa. Las autoridades consideran que esas cifras son clave para garantizar la continuidad del evento como el único festival de Clase “A” de Latinoamérica.

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La convocatoria desbordó los límites de Mar del Plata: el 35% de las entradas fue adquirido por residentes de la ciudad, mientras que el 65% restante proviene del resto de la Argentina. El dato refleja la dimensión nacional del festival y consolida su rol como motor turístico y cultural de la región.

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se realiza en la ciudad de la costa bonaerense hasta el 13 de noviembre

180 películas de 55 países y 500 funciones

Luis Scalella, presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Films (FIAPF), destacó a través de un video la presencia de 180 títulos de 55 países distribuidos en 500 funciones a lo largo de diez días. Lerman señaló que uno de los mayores desafíos de la edición fue “encontrar las películas, un trabajo que empieza en febrero” y que se va “construyendo poquito a poquito”. Esta edición cuenta con un apoyo empresario sin antecedentes en la ciudad, lo que permitió alcanzar una presencia y visibilidad inéditas en el territorio marplatense. El respaldo privado fortaleció el vínculo del festival con la comunidad local y potenció su proyección cultural y turística a nivel internacional.

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La ceremonia, conducida por Guido Záffora y Teté Coustarot, confirmó que los países de Europa del Norte ocuparán el lugar de honor en esta edición. Entre los ejes temáticos se destacan Ventana Sur Tech, con foco en inteligencia artificial, cine inmersivo y otras tecnologías, además de un laboratorio de cine destinado a estudiantes.

La proyección inaugural fue Wild Horse Nine (“Caballo salvaje nueve”), del director Martin McDonagh, con un elenco encabezado por John Malkovich, Sam Rockwell y Steve Buscemi. Antes de la función, integrantes del equipo latinoamericano que participó en la producción subieron al escenario. La actriz argentina Ailín Salas y la productora Mercedes Alfonsín compartieron detalles del rodaje en la Isla de Pascua (Rapa Nui), en Chile. “El guion era muy bueno pero la película es increíblemente mejor”, afirmó Alfonsín.

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La velada también reconoció al compositor Emilio Kauderer con el Premio Astor a la Trayectoria, conocido por la música de Un lugar en el mundo, entre otras obras. Estuvieron presentes Carlos Cuarón como integrante del jurado, y Violeta Kreimer, productora ganadora del Oscar por el cortometraje Dos personas intercambiando saliva. Entre las figuras del cine y el espectáculo que acompañaron la apertura se encontraron Cecilia Roth, Eva de Dominici, Andrea Rincón, Maite Lanata y Martín Slipak, entre otros.