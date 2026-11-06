Cultura

El festival NAVE No Ficción reúne en Bariloche a Martín Caparrós y María Moreno para debatir presente y futuro del periodismo narrativo

La cuarta edición del encuentro organizado por la Fundación de Periodismo Patagónico se desarrolla este fin de semana con la participación de más de treinta periodistas de Argentina, España, Colombia y Chile

Retrato dividido de un hombre con bigote y una mujer de cabello rubio.
Martín Caparros y Maria Moreno, personajes destacados de la edición 2026 del festival NAVE de No Ficción que se desarrolla en Bariloche hasta el sábado 7 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Bariloche es, desde ayer, el centro del periodismo narrativo iberoamericano: la cuarta edición del festival NAVE de No Ficción despliega su programa de charlas, talleres y muestras a orillas del lago Nahuel Huapi, con más de treinta invitados de Argentina, Chile, Uruguay y Colombia. Las charlas tienen lugar en el Puerto San Carlos (Juan Manuel de Rosas 71), frente al lago y a metros del Centro Cívico, y los talleres en la Universidad Nacional de Río Negro (Anasagasti 1463). El encuentro se extiende hasta mañana sábado y la entrada es libre y gratuita.

La Fundación de Periodismo Patagónico organiza este año una edición que tiene como figura central a la periodista, escritora y ensayista María Moreno, invitada de honor del festival. Este viernes, la jornada va desde la conversación virtual con Martín Caparrós hasta un homenaje festivo a Moreno por la noche. Mañana sábado, el cierre incluye mesas sobre libertad de expresión, la proyección de El Partido y una fiesta de cierre en el Centro Cultural Casa Macacha.

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La jornada de este viernes arranca a las 15:00 con una conversación virtual desde España: Martín Caparrós se suma a NAVE en diálogo con Santiago Rey en el Microcine del Puerto San Carlos. A las 16:30, Paula Rodríguez y Flavia Campeis presentan dos podcasts sobre voces que la Justicia y los medios dejan de lado, en un panel que modera Ezequiel Epifanio. A las 17:30 se entregan los premios del VIII Concurso de Crónica Patagónica, con Martín Sivak, Marina Abiuso y Jorge Spíndola. A las 18:30, Noelia Barral Grigera y Diego Iglesias debaten qué ocurre con el oficio cuando el poder elige a la prensa como enemiga, moderados por Lautaro Bentivegna. El cierre del tramo central llega a las 19:30 con el homenaje a María Moreno, una “fiesta propia” que NAVE dedica a la gran cronista latinoamericana. A las 21:30, en la Estación Araucanía (Av. Bustillo km 11,5), Maxi Guerra presenta El increíble viaje de la planta de café, una experiencia inmersiva con cupos muy limitados que requiere postulación previa.

Libertad de expresión y periodismo en el centro del debate

Las grandes tensiones del periodismo contemporáneo estructuran la grilla de conversaciones. Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación Gabo, y Mónica González, Premio Nacional de Periodismo de Chile, abordan la crisis de la libertad de expresión en América Latina. Noelia Barral Grigera y Diego Iglesias discuten el periodismo en tiempos de ultraderecha, mientras que Marina Abiuso, Agustina Paz Frontera y Camila Vautier analizan cómo sostener la agenda feminista. Martín Sivak reflexiona sobre cómo narrar lo íntimo en clave periodística. Juan Carrá y Mariana Komiseroff abordan la narración del horror. Marcelo Figueras recorre la historia argentina a través de la vida y la música del Indio Solari.

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El festival también abre espacio a otros lenguajes. Pablo Bernasconi, Maxi Guerra y Migue Roth conversan sobre ilustración, podcast y cine documental. Paula Rodríguez y Flavia Campeis presentan los documentales sonoros Presas por parir y ¿Dónde está Paula?, y Jorge Spíndola ofrece una lectura de poesía. El fotoperiodista Pablo Grillo, herido por las fuerzas de seguridad en marzo de 2025, inaugura una muestra de su trabajo en diálogo con Cora Gamarnik. Se proyecta además la película El Partido, sobre el Argentina-Inglaterra de 1986, con la presencia de Andrés Burgo, autor del libro que la inspiró.

NAVE de No Ficción
El periodista y escritor Santiago Rey, presidente de la Fundación de Periodismo Patagónico, organizadora del Festival NAVE de No Ficción en Barlioche

La región ocupa un lugar central en la programación. Se desarrolla una mesa sobre los desafíos del periodismo patagónico, se presenta el Mapeo de Medios del Sur del Continente y se entregan los premios del VIII Concurso de Crónica Patagónica. El festival también lanza la antología El pianista que jamás llegó al concierto, que reúne diecisiete crónicas del sur, y presenta el libro Anacrónicas, de Santiago Rey, presidente de la Fundación. Rey señaló que el festival es “un gran encuentro federal e internacional que pone a Bariloche en el centro de la discusión sobre la calidad del periodismo y nuestra democracia”, y subrayó la apuesta por “consolidar un periodismo ético, de calidad y con el acento puesto en los derechos humanos”.

El sábado cierra con poesía, cine, libertad de prensa y una fiesta de despedida

La última jornada arranca a las 14:00 con Jorge Spíndola y una lectura de poesía junto al lago. A las 15:00, la Fundación de Periodismo Patagónico y la Editorial UNRN presentan El pianista que jamás llegó al concierto, antología de diecisiete crónicas del sur compilada por Santiago Rey y Ángeles Alemandi. A las 16:00, Mariana Komiseroff y Juan Carrá debaten cómo narrar el horror —el caso Lucio Dupuy y el mayor operativo internacional de la dictadura—, con la moderación de Alemandi. A las 17:00, Martín Sivak reflexiona con Verónica Bonacchi sobre qué ocurre cuando un periodista se convierte en su propio objeto de investigación. A las 18:00, Jaime Abello Banfi y Mónica González analizan la doctrina Donroe y la crisis de la libertad de expresión en América Latina, en un panel que modera Santiago Rey. A las 19:00, se proyecta El Partido —película sobre el Argentina-Inglaterra de 1986— con la presencia de Andrés Burgo, autor del libro que la inspiró, precedida por una conversación con Maximiliano Guerra. El festival cierra a las 22:00 en el Centro Cultural Casa Macacha (Pasaje Gutiérrez 890) con una fiesta de despedida y la presentación de Anacrónicas, libro de Santiago Rey junto a Pablo Rassetto. Los talleres matutinos del sábado —con cupos completos— se desarrollan desde las 10:00 en la Universidad Nacional de Río Negro (Anasagasti 1463). Fotografía, reporteo en territorio, podcast narrativo, trabajo con archivos, crónica patagónica, comunicación de la ciencia, crimen organizado e inteligencia artificial son los ejes de los talleres matutinos. Los dictan Cora Gamarnik, Carolina Rojas, Ezequiel Epifanio, Juan Carrá, Cecilia Rayén Guerrero Dewey, Guillermo Mattei, Carlos Basso e Irina Sternik.

Las charlas se realizan en Puerto San Carlos (Juan Manuel de Rosas 71) y los talleres en la Universidad Nacional de Río Negro (Anasagasti 1463). El programa completo e inscripciones están disponibles en www.navedenoficcion.com.

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