6 libros que rescatan el arte perdido de las cartas: amor secreto, un Women’s Prize y el vínculo de Ocampo con Woolf

Diversos autores contemporáneos eligen el correo postal como recurso narrativo para explorar vínculos profundos que la mensajería instantánea no logra capturar, demostrando cómo la paciencia al escribir transforma las relaciones humanas más íntima - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hubo un tiempo en que esperar una respuesta llevaba días, a veces semanas, y esa demora formaba parte del vínculo mismo. El correo postal impuso durante siglos un ritmo que la inmediatez de los mensajes de texto y los correos electrónicos terminó por desplazar: ya casi nadie se sienta a elegir papel, a pensar una frase antes de escribirla con la certeza de que no habrá forma de borrarla, a sellar un sobre sin saber cuándo llegará ni qué responderán. Ese gesto, que parecía reservado a los archivos familiares o a los museos, perdura a través de la literatura.

La literatura contemporánea recupera el formato de las cartas en papel frente a la inmediatez de los mensajes digitales -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis libros recientes, de autores argentinos, españoles, surcoreanos y estadounidenses, recuperan la carta como estructura narrativa y como excusa para explorar algo que la comunicación instantánea dejó en el camino: la pausa necesaria para decir lo que realmente se piensa.

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Entre el ensayo, la novela y la correspondencia real entre dos escritoras del siglo XX, estas historias funcionan como un recordatorio de que ciertos vínculos solo se sostienen cuando media la espera, y de que hay una forma de intimidad que ningún chat logra replicar.

“Cartas a jóvenes poetas” - Gabriela Borrelli Azara

Gabriela Borrelli Azara evoca la obra de Rainer Maria Rilke en "Cartas a jóvenes poetas" para discutir el canon literario en español

¿Qué significa realmente “lo que hay que leer”? Esa pregunta atraviesa Cartas a jóvenes poetas, el libro con el que Gabriela Borrelli Azara cita de manera deliberada el título homónimo de Rainer Maria Rilke para discutir el canon literario desde un lugar menos solemne. La autora, nacida en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, en 1980, combina el género epistolar con la tradición de las clases de literatura y recorre zonas poco transitadas de la tradición poética en español.

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El origen del libro está en las preguntas que surgen en talleres de escritura, entrevistas y conversaciones íntimas, según explicó su autora. Borrelli Azara dirige actualmente el festival Poesía Ya! y el área de Literatura del Centro Cultural Kirchner, y había publicado antes los poemarios Océano y Hamaca paraguaya, además de la serie de ensayos Lecturas feministas. “¿Podés rastrear en tu sed tu primer poema? No el escrito, el leído”, interpela la autora al lector en uno de los pasajes centrales de la obra.

“Querido librero” - José Luis Romero

José Luis Romero narra en Querido librero una relación epistolar secreta que transcurre a lo largo de varias décadas - (Gentileza de Urano World)

Un pedido de obras de Federico García Lorca para una adaptación teatral en París es el disparador de Querido librero, la segunda novela de José Luis Romero. Aline, una joven actriz, escribe a una librería de segunda mano y recibe la respuesta de Alberto, el librero a cargo, en un intercambio epistolar que termina por convertirse en una historia de amor sostenida durante décadas. La trama se completa con un segundo tiempo narrativo: Helena, hija de Alberto y madre reciente, encuentra esas cartas escondidas en el dormitorio de su padre después de su desaparición y descubre ahí el secreto que él guardó toda su vida.

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En diálogo con Infobae, Romero explicó que la novela nació de dos ideas que llevaba años pensando por separado: una historia de amor tejida a lo largo de décadas y la vida de un joven lector en los años cincuenta y sesenta. “Esas dos historias llevaban mucho tiempo formándose y, un día, se entrelazaron”, contó el autor, nacido en Córdoba, España. La elección del formato epistolar respondió a una necesidad narrativa concreta: “La primera persona funcionaba solo si intervenían dos personajes. Finalmente, opté por las cartas. Así la historia se desarrollaba al mismo tiempo para Elena, la hija, y para el lector”.

El escritor José Luis Romero narra una relación amorosa de décadas a partir del pedido epistolar de obras teatrales en París. - (Gentileza de Urano World)

El autor se impuso una regla estricta para construir el universo literario de la novela: todos los libros mencionados debían ser títulos que él mismo hubiera leído. “Si el libro no lo he leído, no lo nombraba”, precisó a este medio. Romero, doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid y autor de Volver a conocernos (2022, Ediciones B), reconoció además las limitaciones del género elegido: “Al escribir una novela epistolar renuncié a los diálogos, descripciones y acción directa, me limité al pensamiento”. El escritor Máximo Huerta definió a la obra como un libro que “llena las estanterías del corazón”.

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“Ya nadie escribe cartas” - Jang Eun-jin

La novela surcoreana "Ya nadie escribe cartas", de Jang Eun-jin, relata el recorrido de un joven que envía misivas a personas identificadas con números

Un joven, un perro y una mochila con un reproductor MP3 y útiles para escribir: así arranca Ya nadie escribe cartas, la novela de la surcoreana Jang Eun-jin ganadora del Premio Munhak Dongne. Jihun, el protagonista, abandona su casa familiar junto a su perro Wajo y emprende un viaje sin rumbo de motel en motel, donde evita aprender los nombres de la gente que conoce y en cambio les asigna números.

Entre esos números aparece el 239, que alguna vez soñó con ser poeta y ahora lee sus versos a un amigo en coma, y el 109, que viaja constantemente en tren a causa de una ruptura amorosa. Cada noche, antes de dormir, Jihun le escribe una carta a alguno de ellos, sin saber si su recorrido terminará el día que reciba la primera respuesta. Jang, nacida en Gwangju en 1976 y graduada en Geografía por la Universidad Nacional de Chonnam, debutó en la escena literaria en 2004, tras ganar el Concurso de Nuevos Escritores del diario surcoreano JoongAng Ilbo.

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“Los días perfectos” - Jacobo Bergareche

Jacobo Bergareche aborda la rutina conyugal en "Los días perfectos" a través del archivo epistolar del escritor William Faulkner

Un mensaje breve cancela un encuentro y desarma, de un día para el otro, el único aliciente en la vida de Luis, el protagonista de Los días perfectos. Varado en Austin, Texas, sin el motivo real que justificaba su viaje, el periodista se refugia en un archivo universitario donde encuentra las cartas que William Faulkner le escribió a su amante Meta Carpenter, y esa lectura ajena termina por ordenar su propia historia.

Jacobo Bergareche, nacido en Londres en 1976, publicó la novela en Libros del Asteroide con una pregunta de fondo: cómo vivir para que cada día valga la pena, incluso dentro de la rutina de un matrimonio largo. El autor combina la escritura con su trabajo como productor audiovisual y ya había publicado las novelas Estaciones de regreso y Las despedidas, además del más reciente Tío grande.

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“La corresponsal” - Virginia Evans

La productora Lionsgate llevará al cine la novela "La corresponsal" con Jane Fonda como protagonista tras superar el millón de ventas - (Gentileza de V&R Editoras)

Todas las mañanas, alrededor de las diez y media, Sybil Van Antwerp se sienta a escribir. Le escribe a su hermano, a su mejor amiga, a escritores como Joan Didion y Larry McMurtry, y a una persona a quien dirige cartas con frecuencia pero nunca llega a enviar: así construye Virginia Evans a la protagonista de La corresponsal, una abogada jubilada que revisita, a través de la correspondencia, su relación difícil con sus hijos, un antiguo caso judicial que vuelve a perseguirla y una pérdida que guardó durante treinta años.

La novela debut de la autora estadounidense recibió en junio de 2026 el Women’s Prize for Fiction, en una ceremonia realizada en los jardines de Bedford Square, en Londres, donde se impuso a una lista final integrada por Susan Choi, Addie E. Citchens, Marcia Hutchinson, Rozie Kelly y Lily King. “Fue una grata sorpresa que jamás olvidaré”, describió Evans a Infobae sobre el premio, que la convirtió en la séptima novelista debutante en ganarlo a lo largo de 31 ediciones. Julia Gillard, expresidenta de Australia y presidenta del jurado, calificó la obra como “extraordinaria” y destacó que narrar una vida entera a través de cartas “exige una destreza poco común”.

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La ópera prima de la escritora estadounidense conquistó el prestigioso Women’s Prize for Fiction y saltará a la pantalla grande con Jane Fonda, reivindicando la reflexión pausada frente a la velocidad digital actual - (Gentileza de V&R Editoras)

Evans explicó a este medio que la inspiración original surgió de la lectura de 84, Charing Cross Road, de Helene Hanff, y que el formato epistolar le permitió abordar la memoria, el duelo y la esperanza sin las exigencias de inmediatez de otros modos de comunicación: “Hay una cierta paciencia y reflexión en escribir una carta, una paciencia que no se exige ni se respeta al hablar, enviar mensajes o correos electrónicos”, señaló la autora. La corresponsal pasó diecinueve semanas en la lista de más vendidos de The New York Times y superó el millón de ejemplares vendidos. La productora Lionsgate adquirió los derechos cinematográficos de la novela, que tendrá a Jane Fonda como protagonista en una adaptación con guion de Cat Vasko y de la propia Evans.

“Correspondencia Ocampo-Woolf” - Victoria Ocampo / Virginia Woolf

Aunque ambas intelectuales apenas compartieron tres encuentros presenciales a lo largo de sus vidas, el intercambio postal preservó una alianza creativa determinante para editar obras fundamentales del pensamiento feminista en el idioma castellano

Se vieron en persona solo tres veces, pero sostuvieron durante años un vínculo que combinó afecto y trabajo editorial compartido. Correspondencia Ocampo-Woolf reúne por primera vez de forma íntegra el intercambio epistolar entre Victoria Ocampo, fundadora de la revista argentina Sur, y la escritora británica Virginia Woolf, que comenzó tras un encuentro en Londres a fines de 1934, en una muestra del fotógrafo Man Ray.

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“Yo la miré con admiración. Ella me miró con curiosidad”, escribió Ocampo sobre aquel primer cruce, en una de las versiones con las que fue construyendo el mito del origen de la amistad. Las cartas documentan, entre otras decisiones, la publicación en español del ensayo Un cuarto propio ya en 1936, y su valor no se diluyó con la muerte de Woolf en 1941: veinte años después, Ocampo volvió sobre el vínculo en el ensayo Virginia Woolf en su diario, publicado por Sur en 1954 e incluido en esta edición junto a la correspondencia completa.