Cultura

El artista que inmortalizó al gaucho en los almanaques de 'Alpargatas' y colaboró con Walt Disney: el Palacio Libertad celebra un siglo de Molina Campos

Sus imágenes decoraron hogares, comercios y galpones de toda la Argentina durante décadas. Una nueva muestra recupera ese universo rural con tecnología y narración audiovisual

Florencio Molina Campos, "El carro pastero", 1954. Óleo sobre tela
Florencio Molina Campos, "El carro pastero", 1954. Óleo sobre tela
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La exposición Florencio Molina Campos. Costumbres argentinas reúne obras de Florencio Molina Campos en el Palacio Libertad (ex CCK), a 100 años de su primera muestra individual en la Sociedad Rural Argentina, como homenaje al artista. La propuesta cuenta con la colaboración del Museo Florencio Molina Campos y la supervisión de contenidos de Gonzalo Giménez Molina, nieto del pintor.

En la Sala 206, la exhibición reúne escenas de la vida criolla: bailes, música popular, payadas de contrapunto y destrezas lúdicas o ecuestres, junto con momentos de intimidad como compartir un mate o descansar en el paisaje rural.

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Molina Campos fue un pintor e ilustrador argentino reconocido por sus representaciones costumbristas del mundo rural pampeano. Nacido en Buenos Aires en 1891, se especializó en retratar gauchos, paisajes y escenas de la vida del campo argentino, capturando la cotidianidad de una época que comenzaba a transformarse a principios del siglo XX.

Florencio Molina Campos
Molina Campos fue un pintor e ilustrador argentino reconocido por sus representaciones costumbristas del mundo rural pampeano

Sus obras se caracterizaron por el detallismo en los personajes, los animales y las actividades tradicionales, generando un imaginario visual que definió la identidad nacional.

La obra de Molina Campos combina costumbrismo, humor y recursos de la caricatura para representar gestos y prácticas de la cotidianeidad del campo. Esa mirada convirtió sus escenas en referencias del imaginario rural y de la identidad nacional.

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Su producción más popular alcanzó notoriedad a partir de los almanaques que realizó para la empresa Alpargatas entre 1931 y 1943. Esos calendarios, distribuídos por todo el país, llevaron la iconografía gauchesca a millones de hogares y consolidaron a Molina Campos como un referente de la cultura popular argentina.

Florencio Molina Campos y Walt Disney en los estudios de Burbank, California
Florencio Molina Campos y Walt Disney en los estudios de Burbank, California

Además de su faceta artística, colaboró con estudios cinematográficos como Walt Disney en la producción de películas y trabajó en el registro de las tradiciones y leyendas rurales.

Las pinturas conviven con la tecnología en el mismo edificio donde el artista trabajó como buzonista durante su juventud. El recorrido también recupera su producción para los almanaques de mediados del siglo XX, cuyas imágenes llegaron a hogares, comercios y galpones de todo el país y alcanzaron una amplia recepción popular.

La Sala Inmersiva presenta una narración audiovisual que recrea un día en la vida rural a través de sus obras. La experiencia multisensorial combina imágenes, sonidos y atmósferas del campo, en una propuesta digital vinculada con el interés de Molina Campos por llevar su universo al cine.

*Florencio Molina Campos. Costumbres argentinas, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Miércoles a domingos, 14 a 20 h - Sala 206 y viernes a domingos, 14 a 20 h - Sala Inmersiva. Entrada gratuita.

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