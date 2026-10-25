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La profunda reflexión de Thelma Fardin por su cumpleaños: “Hacía mucho no tenía tan claros mis tres deseos”

La actriz compartió imágenes de su festejo junto a su pareja Nico Riera, amigos y familiares, agradeció el afecto de su entorno y habló de un presente que le permite “gozar, desear y soñar”

Con su grupo de gente más querida, la actriz festejó un nuevo año de vida. En sus redes, publicó imágenes del encuentro con una profunda reflexión
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Thelma Fardin celebró su cumpleaños con una reflexión sobre el presente, los afectos y los deseos que hoy puede permitirse imaginar. La actriz compartió en su cuenta de Instagram un video del momento en que sopló las velitas, junto con fotos de la reunión que organizó con amigos y familiares. Lejos de limitarse al registro del festejo, eligió acompañar las imágenes con un texto íntimo sobre quienes forman parte de su vida.

En las postales se la ve rodeada de personas cercanas, en una celebración marcada por las sonrisas, los abrazos y la alegría del encuentro. Sin embargo, el centro de su publicación no estuvo puesto en la torta ni en los regalos, sino en la mirada que tuvo antes de pedir sus deseos. Fardin puso en palabras esa escena que no quedó registrada en una foto, pero que conservó como una imagen especial.

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“Me gustaría tener una foto de lo que yo veía antes de soplar las velitas, toda la gente que quiero y que me convierte en quien soy, festejando la vida. Pedacitos que me constituyen”, escribió la actriz. En esa frase, destacó el valor de las personas que la acompañan y que, según expresó, forman parte de su identidad.

La emoción de Thelma Fardin a la hora de soplas las velitas por su cumpleaños
La emoción de Thelma Fardin a la hora de soplas las velitas por su cumpleaños

La reflexión continuó con un agradecimiento directo a su entorno: “Gracias por este mar de amor en la que vivo”. La artista eligió describir su presente desde la gratitud y vinculó el festejo con una sensación de plenitud. Para ella, el cumpleaños funcionó como una pausa para observar quiénes estaban a su lado y reconocer el lugar que ocupan en su recorrido.

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Uno de los pasajes más personales de su mensaje llegó al referirse a los tres deseos que pidió antes de apagar las velas. “Hacía mucho no tenía tan claros mis tres deseos, porque lo importante está en su lugar y hay espacio para gozar, desear y soñar”, contó Thelma Fardin. La frase dejó ver un momento de calma y de conexión con sus proyectos personales.

En vez de hablar de metas concretas, Fardin puso el foco en la posibilidad de volver a proyectar. Sus palabras partieron de una idea simple: cuando lo esencial encuentra su lugar, aparece el tiempo emocional para disfrutar, imaginar y mirar hacia adelante. Así, su cumpleaños se convirtió en una instancia de balance, aunque sin referencias a lo que quedó atrás.

Entre colegas y amigas, Thelma Farin agradeció la red de contención que le dieron
Entre colegas y amigas, Thelma Farin agradeció la red de contención que le dieron

El posteo también incluyó un mensaje para Nico Riera, su pareja, a quien llamó “Rich”. “Más gracias a todos mis amores por hacerme tan feliz. Gracias Rich por celebrarme así, y agasajar a los míos, sos el anfitrión definitivo”, escribió. Luego, lo etiquetó y cerró la dedicatoria con un “te amo” para su pareja.

La presencia de Riera en el festejo sumó otro gesto de cercanía a una relación que ambos comparten de forma medida en las redes sociales. Cada tanto, los actores muestran pequeños fragmentos de su intimidad, sobre todo en ocasiones especiales o durante sus viajes. En octubre, por ejemplo, difundieron imágenes de unas vacaciones en Panamá, donde Fardin lo definió como “mi persona favorita”.

En aquella oportunidad, la actriz también habló del vínculo que construyen. “A veces tengo muchas palabras, pero estos días con decir gracias por todo lo que construimos, alcanza”, había escrito al compartir una selfie de ambos en el mar. El viaje mostró a la pareja entre paseos, jornadas de playa y momentos de descanso, lejos de sus compromisos laborales.

Ahora, el cumpleaños dejó una nueva postal de esa etapa de su vida. Esta vez no fue una escapada ni un destino lejano: fue una mesa compartida, una torta, las velitas y la compañía de quienes eligieron estar presentes. La actriz mostró el instante del deseo, pero también habló de lo que vio antes de cerrar los ojos.

Con una publicación cálida y sin grandes anuncios, Fardin dejó una reflexión sobre el paso del tiempo y los vínculos que la sostienen. En medio de los saludos de cumpleaños, eligió agradecer por el presente y por la posibilidad de seguir deseando. El video terminó con ella frente a la torta, mientras las imágenes del festejo completaron el retrato de una noche junto a sus afectos.

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