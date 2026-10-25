Cultura

Jean-Michel Basquiat, el pintor que imaginó Black Lives Matter antes de que existiera: su amistad con Warhol, su fascinación por el arte infantil y los 6 años que lo cambiaron todo

Un nuevo libro recorre la vida y la obra del artista neoyorquino a 38 años de su muerte prematura. Su galerista suizo lo definió como una inteligencia excepcional capaz de anticipar el futuro, y su legado sigue transformando el mundo del arte

Jean-Michel Basquiat
Jean-Michel Basquiat
Guardar

A 66 años de su nacimiento y 38 años de su muerte prematura, Jean-Michel Basquiat es presentado como un artista que modificó la idea de qué puede ser el arte y cómo puede contemplarse. El libro Basquiat: The World of Jean-Michel sitúa su influencia más allá del mundo artístico, en una época marcada por la globalización, la digitalización y la atención cultural sobre las identidades singulares.

Su producción, desarrollada durante pocos años, dejó una marca en su generación y en las posteriores. La obra sostiene que, sin su aporte, el actual mundo del arte sería difícil de imaginar.

PUBLICIDAD

Basquiat combinó imágenes, símbolos y palabras para exponer hechos, temas y opiniones, en lugar de construir relatos abiertos a múltiples interpretaciones. Sus trabajos pasaron a integrar la memoria visual colectiva y, al mismo tiempo, recuperaron memorias colectivas que habían permanecido inadvertidas.

Basquiat: The World of Jean-Michel
Basquiat: The World of Jean-Michel

Esa forma de trabajar fue contrastada con la de Cy Twombly, quien consideraba que sus propias obras dejaban margen para la interpretación, como ocurre con las historias. En cambio, Basquiat mostraba sus asuntos de manera directa, con una espontaneidad comparada con los dibujos infantiles, libres de una memoria visual entrenada.

La distancia también aparece frente a Andy Warhol, su amigo mayor y una influencia decisiva para él y para varias generaciones de artistas. Warhol procesó la producción humana de su tiempo bajo el influjo de la tecnología, los medios masivos, la cultura de la celebridad, la globalización, el comercio y la digitalización, sin buscar una lectura crítica o política.

PUBLICIDAD

Basquiat adoptó otro lugar. Su obra abordó la política y el racismo con una fuerza expresiva propia, mientras Warhol podía expresar la belleza del arte sin tener que luchar por sus derechos como artista blanco. Para alcanzar una relevancia histórica comparable, el pintor neoyorquino debía definir una misión distinta.

Su obra abordó la política y el racismo con una fuerza expresiva propia (EFE/ Alicia Sánchez)
Su obra abordó la política y el racismo con una fuerza expresiva propia (EFE/ Alicia Sánchez)

El galerista Bruno Bischofberger fue el representante mundial exclusivo de Basquiat desde mayo de 1982 hasta la muerte del artista, en 1988. En Basquiat: The World of Jean-Michel, Bischofberger recordó que las visitas frecuentes del pintor a Suiza resultaron formativas para ambos, para su esposa Yoyo y para sus cuatro hijos: Lea, Nina, Cora y Magnus.

Durante esas estadías, Basquiat se interesó por las colecciones de arte, fotografía, diseño del siglo XX, arte popular de Suiza, Austria, Alemania y otros países alpinos, además de objetos prehistóricos de piedra procedentes de distintas partes del mundo. También profundizó en la historia y las tradiciones culturales suizas, la música, la comida y el vino.

En una primera visita al estudio-apartamento del artista en Nueva York, Bischofberger le preguntó qué creadores lo habían impresionado o influido más. La respuesta fue inmediata: “Obras de niños muy pequeños”.

Andy Warhol, de cabello rubio platino y gafas, abraza por la espalda a Jean-Michel Basquiat, de cabello oscuro, sobre un fondo negro
Junto a Andy Warhol

El galerista, que también admiraba y coleccionaba las primeras creaciones de sus hijos, vinculó esa mirada con una reflexión atribuida a Pablo Picasso al final de su vida. El pintor español habría dicho que siempre intentó pintar como los niños pequeños, aunque nunca lo consiguió del todo.

Bischofberger describió a Basquiat como una persona de inteligencia excepcional, capaz de anticipar desarrollos futuros e influir en artistas de las décadas siguientes. Para el galerista, fue “un gran artista, un interlocutor fascinante y un amigo maravilloso” de su familia.

La obra de Basquiat también es asociada con una relectura radical de la historia y con una visibilidad de las experiencias negras anterior a la conversión de Black Lives Matter en un movimiento transnacional. El pintor fue definido como un “rey” de su generación, vinculado tanto con la cultura negra como con la blanca y con la diversidad cultural.

Temas Relacionados

Andy WarholRacismoJean-Michel Basquiatarte

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

"Oktubre" cumple 40 años: Rocambole convoca a presentar creaciones personales para una muestra que celebra el álbum que cambió el rock argentino

Las propuestas de tatuajes, banderas y murales podrán enviarse hasta el 2 de noviembre para integrar una muestra de diciembre en el Museo MAR, junto con piezas originales del artista y documentos históricos

"Oktubre" cumple 40 años: Rocambole convoca a presentar creaciones personales para una muestra que celebra el álbum que cambió el rock argentino

La actriz Sandra Hüller, de la Alemania de posguerra al presente: "Hay que ir contra el fascismo hasta que lo hayamos derrotado"

La alemana interpreta a la hija de Thomas Mann en ‘Tierra de mi padre’, la película de Paweł Pawlikowski sobre el regreso del escritor en 1949 a su país, que está dividido. Aquí, vincula aquella herida histórica con el ascenso actual de la ultraderecha

La actriz Sandra Hüller, de la Alemania de posguerra al presente: "Hay que ir contra el fascismo hasta que lo hayamos derrotado"

Flavia Costa: “El desarrollo de la IA aplicado a la guerra es peligrosísimo y no va a poder frenarse con una regulación”

La investigadora argentina, autora del libro ‘Vidas artificiales’, repasa el mapa de poder detrás de la inteligencia artificial, reflexiona sobre lo que llama “guerra cognitiva” y “guerra contra las instituciones” en nuestro hemisferio y advierte sobre el avance de una “IA agéntica” que, según los principales institutos de seguridad del mundo, ya no es posible controlar

Flavia Costa: “El desarrollo de la IA aplicado a la guerra es peligrosísimo y no va a poder frenarse con una regulación”

‘Slow Horses’ convierte a los peores espías de Gran Bretaña en protagonistas de la serie del momento

Con un notable Gary Oldman y el universo literario de Mick Herron como eje, la producción de Apple TV+ juega con la torpeza y el cinismo para lograr un fino relato de tensión y humor negro

‘Slow Horses’ convierte a los peores espías de Gran Bretaña en protagonistas de la serie del momento

La Pantera Rosa en las protestas de Francia: IA, viralización y la “memificación” de la política

En los últimos años, algún personaje de ficción irrumpe en las movilizaciones. Esta vez apareció uno generado con inteligencia artificial. ¿Retóricas pasivas en el simulacro de la batalla o nuevas posibilidades de “humanizar” el conflicto?

La Pantera Rosa en las protestas de Francia: IA, viralización y la “memificación” de la política

DEPORTES

Max Verstappen reveló los dolores que sufre por el circuito del GP de EEUU de Fórmula 1 y lanzó una advertencia: “No podría caminar”

Max Verstappen reveló los dolores que sufre por el circuito del GP de EEUU de Fórmula 1 y lanzó una advertencia: “No podría caminar”

Insólito accidente en una pelea de MMA: noqueó a su rival, pero el árbitro lo lesionó cuando paró el combate

Quién es Jeremy Clarkson, el presentador británico que se burló de Colapinto: la historia de su visita a la Argentina que desató un conflicto por Malvinas

Polémica con Neymar en Brasil: fue expulsado por un gesto contra un rival y estalló con un duro descargo

Ganó un partido que le convenía perder y hoy entrena a Nadia Podoroska: “Sumar puntos ATP era una masacre”

TELESHOW

Lágrimas, camisetas de la Selección y la promesa de regresar al país: así fue la última noche de BTS en la Argentina

Lágrimas, camisetas de la Selección y la promesa de regresar al país: así fue la última noche de BTS en la Argentina

“Tus dos abuelas custodian tu vida”, el emotivo mensaje de Carolina Baldini por el primer año de su nieto Faustino

Tatool, la mente detrás de los hits de Nicki Nicole, Milo J y Trueno que llega a los Latin Grammy con cuatro nominaciones

Sol Mihanovich, heredera de un legado musical: “Entendí que tengo que vivir ahora lo que me hace bien”

Morena Beltrán y su paso por MasterChef Celebrity: “Fue lindo regalarle a mi abuela un programa diferente”

INFOBAE AMÉRICA

Pozos, cisternas y bombas caseras, las alternativas que adoptan miles de cubanos ante la crisis de agua

Pozos, cisternas y bombas caseras, las alternativas que adoptan miles de cubanos ante la crisis de agua

Nicaragua autorizó salidas religiosas, pero mantuvo restricciones para otras procesiones

El sector exportador de Guatemala mantendrá en 2027 la presión para reducir cuatro barreras que encarecen las ventas externas

Fuerza antipandillas de Haití recibió restos, pero aún no puede confirmar si son de los salvadoreños desaparecidos

León XIV rezó por las víctimas del atentado contra una iglesia en Jordania y pidió el cese de las hostilidades en Yemen