Jean-Michel Basquiat, el pintor que imaginó Black Lives Matter antes de que existiera: su amistad con Warhol, su fascinación por el arte infantil y los 6 años que lo cambiaron todo

Jean-Michel Basquiat

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A 66 años de su nacimiento y 38 años de su muerte prematura, Jean-Michel Basquiat es presentado como un artista que modificó la idea de qué puede ser el arte y cómo puede contemplarse. El libro Basquiat: The World of Jean-Michel sitúa su influencia más allá del mundo artístico, en una época marcada por la globalización, la digitalización y la atención cultural sobre las identidades singulares.

Su producción, desarrollada durante pocos años, dejó una marca en su generación y en las posteriores. La obra sostiene que, sin su aporte, el actual mundo del arte sería difícil de imaginar.

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Basquiat combinó imágenes, símbolos y palabras para exponer hechos, temas y opiniones, en lugar de construir relatos abiertos a múltiples interpretaciones. Sus trabajos pasaron a integrar la memoria visual colectiva y, al mismo tiempo, recuperaron memorias colectivas que habían permanecido inadvertidas.

Basquiat: The World of Jean-Michel

Esa forma de trabajar fue contrastada con la de Cy Twombly, quien consideraba que sus propias obras dejaban margen para la interpretación, como ocurre con las historias. En cambio, Basquiat mostraba sus asuntos de manera directa, con una espontaneidad comparada con los dibujos infantiles, libres de una memoria visual entrenada.

La distancia también aparece frente a Andy Warhol, su amigo mayor y una influencia decisiva para él y para varias generaciones de artistas. Warhol procesó la producción humana de su tiempo bajo el influjo de la tecnología, los medios masivos, la cultura de la celebridad, la globalización, el comercio y la digitalización, sin buscar una lectura crítica o política.

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Basquiat adoptó otro lugar. Su obra abordó la política y el racismo con una fuerza expresiva propia, mientras Warhol podía expresar la belleza del arte sin tener que luchar por sus derechos como artista blanco. Para alcanzar una relevancia histórica comparable, el pintor neoyorquino debía definir una misión distinta.

Su obra abordó la política y el racismo con una fuerza expresiva propia (EFE/ Alicia Sánchez)

El galerista Bruno Bischofberger fue el representante mundial exclusivo de Basquiat desde mayo de 1982 hasta la muerte del artista, en 1988. En Basquiat: The World of Jean-Michel, Bischofberger recordó que las visitas frecuentes del pintor a Suiza resultaron formativas para ambos, para su esposa Yoyo y para sus cuatro hijos: Lea, Nina, Cora y Magnus.

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Durante esas estadías, Basquiat se interesó por las colecciones de arte, fotografía, diseño del siglo XX, arte popular de Suiza, Austria, Alemania y otros países alpinos, además de objetos prehistóricos de piedra procedentes de distintas partes del mundo. También profundizó en la historia y las tradiciones culturales suizas, la música, la comida y el vino.

En una primera visita al estudio-apartamento del artista en Nueva York, Bischofberger le preguntó qué creadores lo habían impresionado o influido más. La respuesta fue inmediata: “Obras de niños muy pequeños”.

Junto a Andy Warhol

El galerista, que también admiraba y coleccionaba las primeras creaciones de sus hijos, vinculó esa mirada con una reflexión atribuida a Pablo Picasso al final de su vida. El pintor español habría dicho que siempre intentó pintar como los niños pequeños, aunque nunca lo consiguió del todo.

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Bischofberger describió a Basquiat como una persona de inteligencia excepcional, capaz de anticipar desarrollos futuros e influir en artistas de las décadas siguientes. Para el galerista, fue “un gran artista, un interlocutor fascinante y un amigo maravilloso” de su familia.

La obra de Basquiat también es asociada con una relectura radical de la historia y con una visibilidad de las experiencias negras anterior a la conversión de Black Lives Matter en un movimiento transnacional. El pintor fue definido como un “rey” de su generación, vinculado tanto con la cultura negra como con la blanca y con la diversidad cultural.