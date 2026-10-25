Cultura

Una foto de la abuela de Virginia Woolf abre un interrogante: ¿es la primera selfie de la historia?

La fotografía, fechada hacia el final de la década de 1850, ingresó al acervo del museo británico V&A de Londres. Quién fue la misteriosa mujer

Una foto de la abuela de Virginia Woolf abre un interrogante: ¿es la primera selfie de la historia?
Una foto de la abuela de Virginia Woolf abre un interrogante: ¿es la primera selfie de la historia?
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El V&A de Londres adquirió un autorretrato de Mia Jackson, realizado a finales de la década de 1850 y hallado por sus descendientes dentro de un sobre. La imagen, considerada uno de los primeros autorretratos deliberados frente a un espejo, muestra a Jackson mirando al espectador mientras la cámara ocupa el centro de la composición.

Jackson nació como Maria Pattle a bordo de un barco en 1818 y es conocida por ser la hermana menor de la fotógrafa Julia Margaret Cameron. También fue abuela de la escritora Virginia Woolf y de la pintora Vanessa Bell, ambas integrantes del Bloomsbury Group; murió en Inglaterra en 1892.

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La fotografía apareció junto a un ambrotipo de una mujer surasiática cuya identidad se desconoce. Las dos piezas fueron adquiridas por el museo y se exhibirán al público en mayo; se cree que el retrato anónimo está relacionado con los vínculos de la familia Jackson con la India colonial.

Mia Jackson, hermana menor de la fotógrafa Julia Margaret Cameron y también fue abuela de la escritora Virginia Woolf y de la pintora Vanessa Bell
Mia Jackson, hermana menor de la fotógrafa Julia Margaret Cameron y también fue abuela de la escritora Virginia Woolf y de la pintora Vanessa Bell

La conservadora de fotografía del V&A Marta Weiss calificó la imagen de “sorprendentemente moderna” y dijo que nunca había visto un ejemplo tan temprano de un autorretrato deliberado ante un espejo. Aunque los espejos eran accesorios habituales en los estudios victorianos, la cámara no solía aparecer reflejada en la escena.

La atribución a Jackson no está completamente confirmada. Como las cámaras de la época no tenían temporizador, otra persona debió retirar y volver a colocar la tapa del objetivo para realizar la exposición; esa figura alta y oscura, situada detrás de ella, podría ser el operador.

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Weiss señaló que también es posible que esa persona fuera quien tomó la fotografía. La postura y la expresión de Jackson, no obstante, sugieren que ella concibió la composición: su mirada parece examinarse en el espejo, un gesto que la conservadora ha identificado en numerosos autorretratos de la historia del arte.

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