En marcha una nueva película de ‘Alien’ que estará producida por Ridley Scott y conectada con ‘Prometheus’ y ‘Covenant’

EL DIRECTOR FEDE ALVAREZ Y EL ELENCO HABLAN SOBRE RAIN CARRADINE, LA PROTAGONISTA DE LA PELÍCULA INTERPRETADA POR CAILEE SPAENY. (crédito: 20th century Fox)

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Una nueva película de Alien está en desarrollo en 20th Century Studios, con Ridley Scott como productor y Aaron Guzikowski a cargo del guion. El proyecto, todavía envuelto en secreto, no es una secuela de Alien: Romulus sino que estaría conectado con Prometheus y Alien: Covenant, las dos entregas que Scott dirigió en la década de 2010. Según informó The Hollywood Reporter, se trata de un filme de misterio dentro del universo de la saga. Scott participa junto a Michael Pruss a través de su productora Scott Free, pero no dirigirá la cinta. Por el momento no hay ningún director asignado al proyecto, que es supervisado para el estudio por J.R. Young.

El nuevo largometraje no continúa la historia de Alien: Romulus, estrenada en 2024 y que revitalizó la franquicia en taquilla. La secuela de esa película sigue sin fecha ni novedades concretas. En cambio, fuentes citadas por la publicación indican que el proyecto se vincula con Prometheus y Alien: Covenant. El punto de unión sería el androide interpretado por Michael Fassbender en ambas películas, descrito como un personaje amoral dentro de la trama. Fassbender no está confirmado para participar en esta nueva entrega.

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La nueva cinta de Alien, en desarrollo para 20th Century Studios, retomaría elementos narrativos de Prometheus y Alien: Covenant a través del androide que interpretó Michael Fassbender en ambas películas. Ridley Scott produce el proyecto pero no lo dirigirá, mientras Aaron Guzikowski escribe el guion, todavía sin reparto ni director confirmados.

Imagen de 'Alien: Covenant'

El fichaje de Guzikowski representa un reencuentro con Scott. Los dos ya habían colaborado en Raised by Wolves, la serie de ciencia ficción que se emitió en HBO Max y que recibió buenas críticas. Guzikowski creó esa serie, mientras Scott se desempeñó como productor ejecutivo y dirigió los dos primeros episodios. Esa participación marcó, además, su primer trabajo en televisión desde que comenzó a filmar películas en la década de 1970. De acuerdo con fuentes consultadas por The Hollywood Reporter, fue el propio Scott quien recurrió a Guzikowski para poner en marcha este nuevo proyecto de Alien.

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Guzikowski es conocido por su estilo dramático y crudo. Escribió Prisoners, el debut en inglés de Denis Villeneuve, protagonizada por Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal en torno al secuestro de una niña. También firmó el guion del remake de Papillon, con Rami Malek y Charlie Hunnam en los papeles principales. A eso se suma su trabajo como creador y productor ejecutivo de la serie Red Road, protagonizada por Jason Momoa para el canal Sundance.

El guionista mantiene una agenda cargada de trabajo. En paralelo al proyecto de Alien, escribe una película original de ciencia ficción para Jon Watts en 20th Century Studios. También adapta un relato corto de Philip K. Dick para Sony Pictures. A esos encargos se suma el guion de una película animada orientada a público adulto basada en Death Stranding, el videojuego de acción y aventura creado por Hideo Kojima. Guzikowski está representado por la agencia Verve y por Adam Kolbrenner, de Lit Entertainment Group.

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