Cultura

El Nobel que descansó 50 años en París: las cenizas de Miguel Ángel Asturias vuelven a Guatemala con un funeral de Estado y una ceremonia maya

El escritor guatemalteco murió en España en 1974 y fue sepultado en el mítico Père Lachaise. Ahora su regreso cierra un largo capítulo de ausencia con honores en el Palacio Nacional y la presencia de Rigoberta Menchú

Las cenizas de Miguel Ángel Asturias descansarán en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, dentro de un monumento en la Plaza Maya y la Plaza Mujeres.
El Nobel que descansó 50 años en París: las cenizas de Miguel Ángel Asturias vuelven a Guatemala con un funeral de Estado y una ceremonia maya (Ministerio de Cultura y Deportes Guatemala)
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Los restos del premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias serán repatriados el 12 de noviembre de Francia a Guatemala, donde tendrá un funeral de Estado, anunció el ministro de Cultura del país centroamericano.

Las autoridades guatemaltecas establecieron inicialmente la repatriación para el pasado 19 de octubre, fecha del natalicio del escritor, pero fue pospuesta por la ampliación de los homenajes que se le realizan en París, explicó la familia a la AFP.

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El cuerpo de Asturias, nacido en 1899 y galardonado con el Premio Nobel en 1967, permanecía en el cementerio Père Lachaise de la capital francesa, en donde fue sepultado tras morir en España a causa de un cáncer en 1974.

El ministro de Cultura de Guatemala, Luis Méndez, dijo en conferencia de prensa que “el procedimiento de exhumación y cremación se completó” el martes.

Fotografía en blanco y negro de Miguel Ángel Asturias de traje mientras sostiene un ejemplar del libro Mulata de tal
El escritor guatemalteco murió en España en 1974 y fue sepultado en el mítico Père Lachaise (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala )

Ahora las cenizas del escritor guatemalteco llegarán al país el 12 de noviembre, donde dos días después se le realizará un funeral de Estado abierto al público en el Palacio Nacional. En la jornada siguiente será inhumado en el centro cultural Miguel Ángel Asturias, en Ciudad de Guatemala.

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Antes de las honras fúnebres, el gobierno celebrará una ceremonia maya en un sitio arqueológico de la capital con la presencia de la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz en 1992.

“Un país que honra a sus grandes referentes es un país que piensa no solo en el presente, sino en la construcción de futuro”, declaró Méndez.

El gobierno celebrará una ceremonia maya en un sitio arqueológico de la capital con la presencia de la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz en 1992 (Foto AP/Moises Castillo, archivo)
El gobierno celebrará una ceremonia maya en un sitio arqueológico de la capital con la presencia de la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz en 1992 (Foto AP/Moises Castillo, archivo)

Sandino Asturias, nieto del premio Nobel, afirmó que la repatriación “es un acto de justicia histórica”.

La obra literaria más célebre de Asturias es “El Señor Presidente” (1964), inspirada en la dictadura de José Manuel Estrada Cabrera (1898-1920).

Además, destacan “Hombres de maíz”, considerada la primera novela hispanoamericana del movimiento del “realismo mágico”, y “Leyendas de Guatemala” (1930), su primer libro publicado, donde narra cuentos de origen maya.

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