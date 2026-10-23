Un libro de 1552, primeras ediciones y tesoros literarios: qué se podrá encontrar en la Feria del Libro Antiguo

La Feria del Libro Antiguo celebra su decimonovena edicion en el Palacio Libertad con la participacion de casi 40 libreros

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Con libros publicados en 1926 como eje, la Feria del Libro Antiguo abrirá del 28 de octubre al 2 de noviembre en el Palacio Libertad. La edición n°19 ofrecerá ejemplares raros, antiguos y de colección, además de charlas vinculadas con la literatura argentina.

La Asociación de Libreros Anticuarios de Argentina (ALADA) organiza la feria, que reunirá a cerca de 40 libreros. Gustavo Breitfeld, dueño de The Antique Bookshop, afirmó en Infobae Al Amanecer: “Es la única asociación de este tipo en todo Sudamérica”.

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Breitfeld explicó que el encuentro se concentra en materiales difíciles de conseguir. “Únicamente dedicada a este tipo de libros, que son libros especiales”, dijo sobre una feria que, según señaló, ALADA realiza desde hace 19 años.

Libros de 1926 en la Feria del Libro Antiguo

La Feria del Libro Antiguo pondrá el foco en obras publicadas hace cien años. Francisco Casares, socio de ALADA y encargado de la Librería Alberto Casares, mencionó Don Segundo Sombra, Tamaño de mi esperanza y El juguete rabios entre las opciones literarias que se encontrarán en el evento.

Casares definió 1926 como “un año fundamental para la literatura argentina”. También adelantó que la programación incluirá una charla centrada en las publicaciones de ese período y encuentros sobre coleccionismo.

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El librero explicó que la fecha permite distinguir la primera edición de las posteriores. “Si no es de julio, si no de octubre, ya no es la primera edición, sino la segunda”, señaló durante la entrevista.

Los libreros anticuarios desmitifican los precios elevados del coleccionismo y senalan opciones desde los 50 dolares hasta piezas de mil dolares

La muestra también incluirá piezas de otras épocas y procedencias. Breitfeld presentó un libro publicado en Amberes, Bélgica, en 1552, que su librería conserva desde hace más de 20 años.

“Este es un libro del año 1552”, indicó Breitfeld. El ejemplar llegó desde España, según relató, luego de que un coleccionista lo trajera décadas atrás.

Ejemplares raros, encuadernaciones y primeras ediciones

Francisco Casares llevó un Decamerón de Giovanni Boccaccio de 1590, en edición italiana. También mostró una encuadernación artística sobre Polvo, de Juan Filloy, escritor cordobés vinculado a la década de 1930.

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El libro de Filloy tiene una encuadernación realizada por Andrés Casares. Francisco Casares detalló que la pieza cuenta con “incrustaciones en cuero, mosaicos” y corresponde a un ejemplar poco frecuente.

Breitfeld señaló que el oficio del librero anticuario requiere identificar rasgos que pueden pasar inadvertidos. “Es encontrar valor agregado con nuestra experiencia donde otros no lo ven”, afirmó.

El dueño de The Antique Bookshop dio como ejemplo la identificación de primeras ediciones en ferias o puestos de libros usados. Según explicó, el conocimiento sobre fechas de publicación permite reconocer el valor de un ejemplar.

El encuentro centra su programacion en obras de 1926 como Don Segundo Sombra, Tamaño de mi esperanza y El juguete rabioso

Los entrevistados rechazaron la idea de que todos los libros antiguos tienen precios elevados. “Hay un mito de eso, que todo es carísimo, imposible, inaccesible y no, no es así”, sostuvo Breitfeld.

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Casares mencionó que los valores dependen de la oferta, la demanda, la edición, el estado y las particularidades de cada pieza. Durante la entrevista, estimó que algunos ejemplares pueden costar cerca de mil dólares.

También mencionó títulos de 50 dólares y libros de 50 mil pesos. “No son todos ejemplares únicos”, afirmó al explicar que las herramientas digitales permiten consultar referencias de precios.

La conservación de los libros antiguos

La conservación ocupa un lugar central para quienes trabajan con ejemplares antiguos. Breitfeld sostuvo que no recomienda líquidos ni productos sobre las páginas o las cubiertas.

“Lo principal para conservarlo es tenerle amor al libro”, dijo. Además, aconsejó evitar la exposición directa al sol y las temperaturas elevadas.

El librero también cuestionó el uso de guantes para manipular ciertos ejemplares. Afirmó que el riesgo de usarlos puede resultar mayor que tocar el libro con las manos.

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La Feria del Libro Antiguo celebra su decimonovena edicion en el Palacio Libertad con la participacion de casi 40 libreros

Los entrevistados destacaron la fragilidad de las ediciones con tapas blandas. Breitfeld explicó que el objetivo consiste en que lleguen al presente “en el estado lo más parecido posible a como salieron”.

La primera edición de Don Segundo Sombra mostró ese desafío. El ejemplar conserva tapas, contratapa y hojas, pese a la fragilidad del material, según describieron los participantes de la entrevista.

Borges, Bioy Casares y las marcas de los autores

Casares recordó una muestra de primeras ediciones de Jorge Luis Borges que su padre organizó en 1985. La Librería Alberto Casares recibió ese día a Borges y a Adolfo Bioy Casares.

“Fue la primera muestra que se hizo de las primeras ediciones de Borges estando Borges en vida”, afirmó Casares. La reunión tuvo lugar en noviembre de 1985, antes del viaje de Borges a Europa.

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Casares señaló que Borges partió al día siguiente y no regresó a Buenos Aires. También sostuvo que ese encuentro fue la última vez que Borges y Bioy Casares se vieron.

El librero explicó que Borges figura entre los autores más buscados por los coleccionistas. Las primeras ediciones, los ejemplares dedicados y los libros vinculados con personas cercanas al autor pueden incrementar su valor.

Casares recordó, además, una primera edición de un libro de Bioy Casares con una anotación manuscrita poco habitual. “Había escrito en la primera hoja del libro una receta de una quiche lorraine”, contó.

El ejemplar no abordaba temas de cocina. Casares afirmó que la receta quedó escrita allí porque Bioy Casares tenía ese libro a mano cuando decidió anotarla.

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